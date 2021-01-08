لبنان ـ العثور على ناشط بارز مناهض لحزب الله مقتولا في سيارته

عثر على الناشط السياسي والاجتماعي اللبناني لقمان سليم المعروف مقتولا بالرصاص اليوم الخميس (الرابع من فبراير/شباط 2021) في جنوب البلاد، على ما أفادت وسائل إعلام ومصادر أمنية لبنانية. وقال مصدر أمني وكالة فرانس برس "عثر عليه مقتولا بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته في العدوسية" في جنوب لبنان.

وكانت عائلة الناشط والباحث السياسي قد أبلغت عن اختفائه مساء الأربعاء. ووفق صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، فُقد الاتصال بسليم، منذ الثامنة من مساء أمس حينما كان يقوم بزيارة عائلية في بلدة نيحا الجنوبية. وقبل الإعلان عن وفاته، ربطت شقيقته رشا الأمير اختفاءه بمواقفه السياسية، وقالت لفرانس برس "لديه موقف، لماذا ممكن أن يخطفوه؟".

من جهتها فتحت القوى الأمنية على الفور تحقيقا في الواقعة. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" صباح الخميس أن النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تابع جريمة قتل الناشط لقمان سليم، وكلّف على الفور الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي.

ويدير سليم، الذي عرف بمعارضته الشديدة لحزب الله، مركز "أمم" للأبحاث في الضاحية الجنوبية، معقل الحزب قرب بيروت، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه تحدٍّ للقوة السياسة الأكثر نفوذاً في لبنان.

وأنتج سليم وثائق عدة في مركز "أمم"، خصوصاً لتسليط الضوء على ملف المفقودين في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990).

كما تحدث في السابق عن تعرضه لتهديدات، وحمّل في بيان نشره في نهاية 2019 "قوى الأمر الواقع ممثلة بشخص السيد حسن نصرالله وشخص الأستاذ نبيه بري، المسؤولية التامة" عن هذه التهديدات "وعما قد يجري" ضده وضد عائلته ومنزله.

ويتهم أنصار حزب الله سليم بأنه مقرب من الولايات المتحدة ويعمل لصالحها في لبنان.

ع.ج.م/و.ب (أ ف ب، د ب أ)