لبنان- تجدد الغارات الإسرائيلية ومقتل وإصابة العشرات

نفذت إسرائيل غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد أن وجهت إنذارات للسكان بالإخلاء. تأتي الضربات غداة استهداف حزب الله لقاعدة جوية عسكرية جنوبي إسرائيل. القصف أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً بحسب مصادر لبنانية.

تجددت الغارات صباح الجمعة 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بالإخلاء، في خضم المواجهة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل منذ شهرين.

وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان تتصاعد إثر ثلاث غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، في حين أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن غارتين على الأقل استهدفتا منطقة الكفاءات في الحدث، مشيرة إلى "تصاعد الدخان بشكل كثيف من محيط الجامعة اللبنانية".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

أكثر من 50 قتيلاً

وسقط أكثر من 50 قتيلا أمس الخميس 21 / 11 / 2024 -وفق ما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم الجمعة- في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية وشرق لبنان وجنوبه حيث معاقل حزب الله الذي تبنى من جهته، للمرة الأولى، استهداف قاعدة جوية عسكرية في جنوب إسرائيل.

وأحصت الوزارة 40 قتيلاً و52 جريحاً جرحى سقطوا في سلسلة غارات طالت 10 قرى مختلفة في قضاء بعلبك شرقي لبنان. وأضافت أن 12 قتيلاً و50 جريحا سقطوا في سلسلة غارات إسرائيلية طالت أنحاء عدة في جنوب لبنان.

ومن بين القتلى في قضاء بعلبك أب وأم وأولادهما الأربعة وقد سقطوا في غارة استهدفت منزلاً في قرية مقنة، بينما أسفرت غارة أخرى على منزل في قرية نبحا عن سقوط 11 قتيلاً بينهم أب وأم وطفلتهما، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ومنذ فجر الخميس أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بحصول 12 غارة إسرائيلية توزعت على أربع جولات على ضاحية بيروت الجنوبية، قال الجيش الإسرائيلي لاحقاً إنها استهدفت مقرات قيادة وبنى عسكرية تابعة للحزب، بعدما كان وجه إنذارات للسكان بالإخلاء.

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غارات بعد ساعات على مغادرة المبعوث الأمريكي

وجاءت الغارات على معقل حزب الله -والتي كانت قد توقفت منذ فجر الثلاثاء- بعد ساعات على مغادرة المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إلى إسرائيل، في إطار وساطة يقودها من أجل التوصل إلى وقف للنار بين حزب الله وإسرائيل. وأظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس سحب دخان تتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها إثر الغارات خلال ساعات النهار.

ومنذ 23 سبتمبر / أيلول 2024 بدأت اسرائيل تكثيف ضرباتها في لبنان عبر حملة جوية واسعة تستهدف خصوصا معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب البلاد وشرقها. وأعلنت منذ نهاية الشهر نفسه بدء عمليات توغل بري في جنوب لبنان.

وأحصى لبنان مقتل 3583 شخصاً على الأقل بنيران إسرائيلية منذ بدء حزب الله وإسرائيل تبادل القصف في 8 أكتوبر / تشرين الأول 2023 على وقع الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل ثلاثة جنود، أحدهم يبلغ 70 عاما، في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 52 منذ بدئه عمليات توغل بري عند الحدود.

ع.م / ع.ح (أ ف ب)