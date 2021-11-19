 لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية | مراسلون حول العالم | DW | 03.12.2021

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مراسلون حول العالم

لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية

يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وبات الكثيرون عاجزين عن تأمين قوت أولادهم.

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