لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية

بيروت.. هكذا هشّم الانفجار المساحات "الآمنة" لمجتمع الميم

دائرة الدمار التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت قبل عام طالت أيضا مكتب جمعية "حلم" التي تعتبر ملجأ لمزدوجي الميل الجنسي والمثليين في بيروت. وقع الانفجار كان كبيرا على نفوس ومصائر أفراد هذا المجتمع الذين يواجهون التمييز.