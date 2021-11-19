لبنان: ضحايا الأزمة الاقتصادية

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يؤدي استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وبات الكثيرون عاجزين عن تأمين قوت أولادهم.
أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه في محاولة لحل خلاف دبلوماسي مع السعودية ودول خليجية أخرى فجرته تصريحات أدلى بها بشأن الحرب في اليمن وأدخل الحكومة في حالة شلل منذ أسابيع.
دائرة الدمار التي أحدثها انفجار مرفأ بيروت قبل عام طالت أيضا مكتب جمعية "حلم" التي تعتبر ملجأ لمزدوجي الميل الجنسي والمثليين في بيروت. وقع الانفجار كان كبيرا على نفوس ومصائر أفراد هذا المجتمع الذين يواجهون التمييز.
تستأنف الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من عام لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيما بدت نبرة الخبراء أقل تفاؤلا وسط تحذيرات من أن نجاح المفاوضات ليس مضمونا.
تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، في الذكرى الثانية للحراك، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
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