العولمة 3000

لبنان: صراع من أجل البقاء

يتخبط لبنان في أزمة عميقة. فهناك نقص في الخبز والوقود والأدوية. والحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءا، لأن لبنان يستورد احتياجاته من الحبوب من هناك. كثير من الناس فقدوا الأمل ويريدون الآن مغادرة البلاد في رحلة محفوفة بالمخاطر.