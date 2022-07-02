لبنان: صراع من أجل البقاء

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يتخبط لبنان في أزمة عميقة. فهناك نقص في الخبز والوقود والأدوية. والحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءا، لأن لبنان يستورد احتياجاته من الحبوب من هناك. كثير من الناس فقدوا الأمل ويريدون الآن مغادرة البلاد في رحلة محفوفة بالمخاطر.
يمر لبنان حاليا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. 80٪ من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر ووصلت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 500 في المئة.
قوارب انطلقت من لبنان ووصلت إلى إيطاليا، رغم التشديدات الأمنية التي تفرضها السلطات اللبنانية على سواحلها. فكيف تمكن المهاجرون من قطع كل تلك المسافة والوصول بسلام؟ وهل يعني ذلك بروز طريق جديد في المتوسط؟
من بلدة "الزهراء" في أقصى جنوب البلاد إلى شواطئها المتوسطية الجميلة، تهمين مشاهد الهجرة من تونس. هجرة باتت "جماعية" فماذا يحمل مشروع دستور سعيّد لمستقبل البلاد وبماذا يجيب عن أسئلة الشباب والكفاءات؟.
علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.
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