 لبنان: دعم بقيمة 370 مليون دولار وانتقادات دولية لأداء الساسة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2021

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لبنان: دعم بقيمة 370 مليون دولار وانتقادات دولية لأداء الساسة

أقرّ المؤتمر الثالث لدعم لبنان 370 مليون دولار من المساعدات للبلد المنهار اقتصادياً، وسط انتقادات عدد من قادة الدول لساسة البلد، وربطوا المزيد من الدعم الهادف لإنقاذ البلد بتشكيل حكومة كفاءات والقيام بإصلاحات جذرية.

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية بالمماطلة

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطبقة السياسية اللبنانية بالمماطلة

تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر الدعم الدولي، الذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة عبر الإنترنت الأربعاء (الرابع من أغسطس/ آب 2021)، بتقديم نحو 370 مليون دولار كمساعدات للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، ودعت إلى تشكيل حكومة لـ"إنقاذ" البلاد من مأزقها الراهن.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن أربعين دولة ومنظمة دولية، وخُصص لتقديم مساعدات إنسانية للبنان، ويعتبر الثالثمنذ انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، الذي نتج عن تخزين كميات من مادة نترات الأمونيوم من دون اجراءات وقائية، وتسبب بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين. كما خلف الانفجار أضراراً هائلة في المرفأ ومحيطه وعدد من أحياء العاصمة.

وتخطت قيمة المساعدات التي تعهد المجتمعون بتقديمها الأربعاء، والبالغة 370 مليون دولار، قيمة الاحتياجات التي كانت الأمم المتحدة قد حددتها بـ350 مليون دولار، في مجالات المواد الغذائية والصحة والتعليم وتنقية المياه، في وقت تتراجع فيه قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الأساسية.

وكرر المشاركون في المؤتمر دعوة القادة اللبنانيين الى تشكيل حكومة تسرع باجراء اصلاحات بنيوية يشترطها المجتمع الدولي منذ عام، مقابل تقديم دعم مادي، لوضع حد لانهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

جرت مظاهرات شعبية غاضبة على هامش المؤتمر وفي الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت

جرت مظاهرات شعبية غاضبة على هامش المؤتمر وفي الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت

وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال المؤتمر على أنه "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل المضني، بل والضروري، القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد"، مضيفاً: "هذا أساسي. يجب البدء الآن". بيد أنه تعهد بتقديم نحو مائة مليون دولار من المساعدات الإنسانية، تضاف إلى 560 مليون دولار قدمتها بلاده خلال السنتين الماضيتين.

وندد نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي ترأس الاجتماع، في كلمة عبر تقنية الفيديو من المقر الصيفي للرؤساء الفرنسيين في جنوب فرنسا، بما وصفه بـ"اختلالات غير مبررة" في أداء الطبقة السياسية.

عام من الجمود السياسي

من جهته، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، في المؤتمر إلى التضامن، قائلاً إن جائحة كورونا تسببت في نقص الأدوية وفاقمت معاناة الشعب اللبناني. وأضاف عون: "يمر لبنان حالياً بأصعب أوقاته".

وأضاف، رداً على تصريحات ماكرون والمجتمع الدولي بشأن الحاجة الملحة لتشكيل حكومة جديدة: "نحن اليوم في مرحلة جديدة. آمل أن تتشكل حكومة، حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

الرئيس اللبناني ميشال عون أثناء مشاركته في مؤتمر المانحين

المؤتمر يعتبر الثالث خلال عام

وكان انفجار المرفأ دفع حكومة حسان دياب إلى الاستقالة. ولم تتمكن القوى السياسية طوال العام المنصرم من تشكيل حكومة. وكلف رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 26 يوليو/ تموز الملياردير ورئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل حكومة، ليكون بذلك ثالث شخصية توكل إليها هذه المهمة الصعبة، من دون أن يُحرز تقدماً بعد.

وقال ميقاتي هذا الأسبوع إنه كان يأمل في تسريع وتيرة التشكيل بعد اجتماعه مع الرئيس لمناقشة تعيين الوزراء.

لكن ماكرون، الذي زار بيروت مرتين منذ الانفجار، اعتبر أن "المسؤولين اللبنانيين يراهنون على ما يبدو على استراتيجية المماطلة"، متهماً الطبقة السياسية "مجتمعة" بأنها "استمرت في تعميق (الأزمة) من خلال إعطاء الأولوية لمصالحها الشخصية وأنصارها قبل مصالح الشعب اللبناني".

شروط الدعم – حكومة كفاءات وإصلاحات

ومن بين شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم ضروري للبنان بقيمة تتخطى 11 مليار دولار تشكيل حكومة تضم اختصاصيين وتقوم بإصلاحات جذرية. ويكتفي في أثناء تحقيق ذلك بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

وكان مؤتمران سابقان جمعا مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

هذا وتعهدت باريس بتقديم مساعدات عاجلة بقيمة نحو مائة مليون يورو في الأشهر الـ12 المقبلة، بعد 85 مليون يورو قدمتها عام 2020، استجابة للحاجات العاجلة للسكان. كما سترسل نصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة.

الملياردير اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي يعتبر ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال العام الحالي

الملياردير اللبناني ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي يعتبر ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل الحكومة خلال العام الحالي

كما أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بدوره عن التزامات تصل إلى 40 مليون يورو، بما في ذلك للاجئين السوريين، بعد 24 مليون يورو قدمتها ألمانيا العام الماضي.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 5.5 ملايين يورو من أجل التصدي لفيروس كورونا في لبنان.

مساعدات مباشرة للشعب .. دون المرور بمؤسسات الدولة

وستذهب المساعدات مباشرة إلى السكان عبر منظمات المجتمع المدني برعاية الأمم المتحدة، من دون المرور بقنوات أو مؤسسات رسمية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وللحيلولة دون شبهات فساد تلاحق أداء الطبقة السياسية، التي يحملها كثير من اللبنانيين مسؤولية فشل إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، خلال المؤتمر أن لبنان سيستفيد من 860 مليون دولار من مخصصات حقوق السحب الخاصة، التي تُمنح للدول الأعضاء، داعية إلى استخدامها "بطريقة مسؤولة وحكيمة".

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في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: خيبة أمل تجاه محاسبة المسؤولين

وكرر ماكرون التأكيد على أن "مؤتمر اليوم هو مؤتمر إنساني لدعم الشعب وهو غير مشروط، لكن لن نعطي شيكاً على بياض للنظام السياسي اللبناني، لأنه منذ بداية الأزمة وقبلها حتى كان معتلاً".

وقال ماكرون: "لقد فوتوا كل الفرص ولم يحترموا أي التزام"، مضيفاً أن لبنان "يستحق .. ألا يستمر بالعيش معتمداً إلى ما لا نهاية على التضامن الدولي".

تلويح بعقوبات أوروبية

ولوحت فرنسا، التي فرضت في أبريل/ نيسان قيوداً على دخول شخصيات لبنانية أراضيها تعتبرها مسؤولة عن الجمود السياسي والفساد، مجدداً بالعقوبات، بما فيها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة على إطار قانوني يتيح "إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرض للديمقراطية أو لسيادة القانون في لبنان". ويتعين أن تحظى قائمة المشمولين بالعقوبات بموافقة أعضاء الاتحاد الـ27 بالإجماع.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: "نأمل ألا نضطر إلى الوصول لذلك"، فيما أكد ماس أنه "لا يوجد وقت لنضيعه".

يشار إلى أن لبنان يغرق منذ صيف عام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فاقمتها تدابير التصدي لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما فقدت الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية أكثر من 700 في المائة.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

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    في فبراير/ شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد. وفي طل غياب الخطط الحكومية للتعامل مع الفيروس وتوالي الأزمات الاقتصادية والسياسية بدأ الوضع الوبائي للبلاد يتخذ منحنى أكثر سوءاً مع تفشي المتحور دلتا.

  • Libanon Gruppenbild Präsident und neues Kabinett

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

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    في السابع من مارس/ آذار 2020 أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب عن خطة إنعاش اقتصادي في لبنان وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. بعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد عدة جلسات جراء خلافات بين الفرقاء اللبنانيين أنفسهم.

  • Beirut - Explosion im Hafen

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    انفجار مرفأ بيروت

    في الرابع من أغسطس / آب 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت دمر أحياء فيها وقتل أكثر من مئتي شخص. بعد ساعات قليلة على وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم مخزنة في العنبر رقم 12 بمرفأ بيروت منذ عام 2014. ألحق الانفجار، الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً ضخماً في المرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.

  • Libanon nach Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الانفجار يفاقم مآسي لبنان!

    شكل الانفجار صدمة غير مسبوقة لللبنانيين، الذين أنهكتهم الأزمات المتتالية. بدأ سكان بيروت في اليوم التالي يبحثون عن المفقودين ويتفقدون منازلهم وأبنيتهم المتضررة، فيما انهمك عمال الإغاثة بالبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض. ووصف محافظ بيروت مروان عبود وقتها الوقع بأنه "كارثي". وأعلنت حالة الطوارئ وبدأت المساعدة الدولية تتدفق إلى البلاد.

  • Libanon | Emmanuel Macron umarmt eine betroffene der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    ماكرون يمدّ يد الإنقاذ

    في السادس من أغسطس/ آب زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة وسط حشد من اللبنانيين الغاضبين على طبقة سياسية متهمة بالفساد وسوء الإدارة. في ختام زيارته، دعا إلى "تغيير" في النظام. ثم رعى مؤتمراً دولياً لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة نحو 300 مليون دولار، على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.

  • Libanon | Explosion in Beirut | Proteste gegen Regierung

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    استقالة حكومة دياب

    في الثامن من أغسطس/ آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية مأساة انفجار مرفأ بيروت. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وأعلن عدة وزراء تباعاً استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/أغسطس استقالة حكومته.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    أزمة تليها أخرى!

    على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى أن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 70 في المئة خلال عامين. كما تشهد البلاد منذ أسابيع أزمة وقود وشحاً في الدواء وتقنيناً شديداً في الكهرباء يصل الى 22 ساعة. 

  • Libanon Präsidentenpalast | Michel Aoun, Präsident & Nadschib Miqati, ehemaliger Ministerpräsident

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    إجهاض تشكيل حكومة جديدة

    بعد تسعة اشهر من تكليفه، اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعدما حالت الخلافات السياسية الحادة مع رئيس الجمهورية دون إتمامه المهمة وتم تكليف نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين في 2005 و2011، بتشكيل حكومة جديدة. عادة ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية. لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.

  • Libanon Sidon Wirtschaftskrise Schild Geschäft

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    الدعم مقابل الاستقرار السياسي

    منذ عام كامل، لم يعلن القضاء اللبناني عن تحقيق أي تقدّم في التحقيق بشأن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة منذ سنوات في مرفأ بيروت من دون أي إجراءات وقاية. كما لا تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ البلاد، فيما يشترط المجتمع الدولي تسريع تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي للبنان.

  • Libanon Mahnwache für Opfer der Explosion in Beirut

    في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

    لبنان في ذكرى أسوأ أزماته

    في الذكرى الأولى لإنفجار مرفأ بيروت، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا دوليا من أجل مساعدة لبنان، وهو الثالث بالتعاون مع الأمم المتحدة. تسعى باريس من خلال هذا المؤتمر إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل شعب لبنان، الغارق في أزماته الاقتصادية والأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، كما صنفها البنك الدولي. فهل تندمل جراح لبنان قريباً؟ إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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