لبنان.. انفجار في الضاحية وسط تقارير عن مقتل قيادي في حماس

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقوط عدد من القتلى والجرحى. وذكرت مصادر أمنية وإعلامية مقتل قيادي في حماس. ولم تعلق إسرائيل بعد.

أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الثلاثاء (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2024) أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط عدد من القتلى والجرحى.

ووصلت سيارات الإسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

وأكد مصدران أمنيان مقتل مسؤول فلسطيني كبير في الانفجار، حسب ما أوردت وكالة رويترز دون ذكر هوية المصدرين.

وذكرت قناة الميادين اللبنانية الموالية لإيران مقتل صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

بالمقابل لم تصدر أي تصريحات من مسؤولين إسرائيليين بهذا الشأن حتى الآن.

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ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)