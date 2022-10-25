لبنان: انطلاق قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية

تهديد لبنان بإعادة اللاجئين السوريين ـ دعاية سياسية أم حقيقة صادمة؟

تصدّر تصريح الرئيس اللبناني ميشيل عون العناوين بإعلانه عزم بلاده البدء في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، غير أن هناك من يعتقد أن ذلك مجرد تسويق سياسي لرئيس أوشك على المغادرة، سيما وأن الأمر غاية في التعقيد.