 لبنان: انطلاق قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية | DW الأخبار | DW | 26.10.2022

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DW الأخبار

لبنان: انطلاق قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية

انطلقت من لبنان أولى قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، في إطار عملية تصفها السلطات اللبنانية بالطوعية. وتضم القافلة عشرات العائلات وهم جزء من دفعة أولى من مجمل حوالي ستة آلاف سورين

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