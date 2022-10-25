لبنان: انطلاق قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية

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انطلقت من لبنان أولى قوافل اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم، في إطار عملية تصفها السلطات اللبنانية بالطوعية. وتضم القافلة عشرات العائلات وهم جزء من دفعة أولى من مجمل حوالي ستة آلاف سورين
بدأ لبنان المرحلة الأولى "للعودة الطوعية" للنازحين السوريين في خطوة تثير مخاوف منظمات حقوقية، فكيف ترى الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية هذه الخطوة؟
قرر لبنان البدء في إعادة اللاجئين السوريين لبلادهم على الرغم من المخاوف التي أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم. مصدر رسمي قال إن عمليات الإعادة ستقتصر فقط على من سجلوا طواعية للعودة لدى مديرية الأمن العام اللبنانية
تصدّر تصريح الرئيس اللبناني ميشيل عون العناوين بإعلانه عزم بلاده البدء في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، غير أن هناك من يعتقد أن ذلك مجرد تسويق سياسي لرئيس أوشك على المغادرة، سيما وأن الأمر غاية في التعقيد.
تشير التقارير الأخيرة سواء للمنظمات المعنية بالهجرة واللاجئين أو التغطيات الإعلامية إلى موجة جديدة من الهجرة غير النظامية يستخدم بعضها طرقاً قديمة لم تعد تحت دائرة الضوء فيما نشأت طرق أخرى جديدة قادمة من سوريا ولبنان.
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