 لبنان: الخبز ينفد | مراسلون حول العالم | DW | 11.07.2022

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مراسلون حول العالم

لبنان: الخبز ينفد

الحرب الروسية ضد أوكرانيا لها عواقب عالمية: حتى الآن، كانت لبنان تحصل على معظم احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا. والآن ليس لديها دقيق إلا بالكاد، ولا احتياطيات.

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