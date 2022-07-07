لبنان: الخبز ينفد

"قطار برلين".. ألمانيا تساعد أوكرانيا في تصدير قمحها

بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.