لبنان: الخبز ينفد

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الحرب الروسية ضد أوكرانيا لها عواقب عالمية: حتى الآن، كانت لبنان تحصل على معظم احتياجاتها من القمح من أوكرانيا وروسيا. والآن ليس لديها دقيق إلا بالكاد، ولا احتياطيات.
تعاني أغلب الدول العربية من تداعيات التضخم الذي ضرب الاقتصاد العالمي. وتتزايد التحذيرات من احتمال حدوث توترات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع بعدة دول لوضع برامج لحماية الفئات الأضعف من مواطنيها. هنا بعض النماذج.
تضاعفت الأسعار العالمية للقمح في الآونة الأخيرة. ولكن لا يرجع السبب إلى الغزو الروسي لأوكرانيا فحسب، وإنما هناك أيضا عوامل أخرى مؤثرة .. فما هي؟
بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.
في أنقرة، أعلن وزير الخارجية الروسي لافروف عن الاستعداد للسماح بـ"ممر بحري" آمن في البحر الأسود. ويمكن استخدام هذا الممر لشحن القمح من أوكرانيا إلى السوق العالمية. لكن لماذا تشكك كييف في المسألة، وما العقبات أمام الممر؟
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