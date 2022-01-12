لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

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لبنان يواصل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وسط أنباء عن احتمال بلوغ البلاد ومصرفها المركزي درجة الإفلاس.. فما مدى صحة هذه الأنباء؟ وإلى أين وصلت المفوضات مع صندوق النقد الدولي؟
تعصف بلبنان منذ أكثر من سنتين ونصف أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن زيارة للبابا فرنسيس للبلاد في حزيران/ يونيو المقبل.
تستأنف الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من عام لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيما بدت نبرة الخبراء أقل تفاؤلا وسط تحذيرات من أن نجاح المفاوضات ليس مضمونا.
إعلان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر على تعليقه عمل المجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل، يبدو كأحدث حلقة في مسلسل الأزمة السياسية بتونس، فهل يؤشر إلى تعمّقها أم إلى مَخرج حاسم بـ"قوة الأمر الواقع"؟
يحل شهر رمضان هذا العام وقد ضربت أزمتا غذاء وطاقة أغلب الدول. وتعاني دول من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية الأساسية بجانب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما تعاني دول أخرى من أزمة شح في الغذاء نفسه.
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