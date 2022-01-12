لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

وسط أزمة مالية واقتصادية .. بابا الفاتيكان سيزور لبنان

تعصف بلبنان منذ أكثر من سنتين ونصف أزمة مالية واقتصادية، تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية، أعلنت الرئاسة اللبنانية عن زيارة للبابا فرنسيس للبلاد في حزيران/ يونيو المقبل.