 لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ | مسائية DW | DW | 05.04.2022

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مسائية DW

لبنان.. إلى أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

لبنان يواصل مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وسط أنباء عن احتمال بلوغ البلاد ومصرفها المركزي درجة الإفلاس.. فما مدى صحة هذه الأنباء؟ وإلى أين وصلت المفوضات مع صندوق النقد الدولي؟

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