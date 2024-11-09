لبنان: أكثر من 30 قتيلا بغارات إسرائيلية في جنوب وشرق البلاد

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن قصفاً إسرائيلياً على عدة مناطق في لبنان أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي استهداف "مواقع إرهابية لحزب الله". وحزب الله يعلن استهداف مناطق عدة في شمال إسرائيل بالصواريخ.

قُتل 31 شخصا على الأقل السبت (9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان اللذين يعتبران معقلين لحزب الله، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

في شرق لبنان، قالت الوزارة إن "غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت إلى 20 شهيداً، بينهم 11 في بلدة الكنيسة"، إضافة الى 14 جريحاً.

وفي جنوبه، أوردت الوزارة أن خمسة أشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت بلدة حناويه قرب صور، لافتة أيضاً الى أن خمسة مسعفين من جمعية "كشافة الرسالة" التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله، ومسعفاً واحداً من الهيئة الصحية التابعة للحزب قُتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت "نقاط تجمع المسعفين" في بلدة دير قانون.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية على بنى إرهابية لحزب الله في منطقتيْ صور وبعلبك. من بين الأهداف المستهدفة عناصر حزب الله وشقق عملياتية ومستودعات أسلحة تابعة له".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق تليغرام، أن سلاح الجو شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب بيروت بعد منتصف الليل.

وقال الجيش إن سلاح الجو استهدف "مراكز قيادة وموقعا لتصنيع الأسلحة، وبنية تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية"، في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا للجماعة المدعومة من إيران. وبحسب الجيش الإسرائيلي، جرى اتخاذ خطوات قبل الضربات "لتخفيف خطر إلحاق أذى بالمدنيين".

الحرب تلقي بظلالها على مدينة بعلبك القديمة في لبنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي منطقة أخرى من الجنوب، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية أن "طائرة مقاتلة للعدو" دمرت منزلين في مدينة النبطية.

والجمعة، قتل سبعة أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينة صور في جنوب لبنان وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية السبت، وأشارت إلى وجود "أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي"، مضيفة أن عمليات رفع الأنقاض مستمرة.

من جهته، أعلن حزب الله في بيان السبت إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرميس 450 "بصاروخ أرض-جو" فوق قرية قريبة من الحدود في جنوب لبنان.

وتبنّى الحزب كذلك في بيانات متتالية استهداف مناطق عدة في شمال إسرائيل بالصواريخ، ضمنها قاعدة عسكرية ومنطقة الكريوت شمال مدينة حيفا.

وأعلن الحزب استهداف قوات إسرائيلية في منطقة أفيفيم الإسرائيلية وقاعدة حيفا التقنية الإسرائيلية ومصنع "ملام" العسكري الإسرائيلي بـ"صواريخ نوعية".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.ح/ع.ج/م.ع.ح (أ ف ب ، د ب أ)