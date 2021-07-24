 لبنان: أزمة رفع الدعم عن الأدوية تزيد من معاناة المواطنين | DW الأخبار | DW | 03.01.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

لبنان: أزمة رفع الدعم عن الأدوية تزيد من معاناة المواطنين

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، جاءت أزمة رفع الدعم الجزئي عن الأدوية، لتزيد من معاناة المواطنين. فهل هناك حل يلوح في الأفق؟

مشاهدة الفيديو 02:19

المزيد من المركز الإعلامي

وسط أزمة اقتصادية وصحية خانقة لبنان يوقع عقودا نفطية مع العراق 24.07.2021

كولورادو الأمريكية تعاني كثافة الثلوج بعد كارثة الحرائق 02.01.2022

أجواء احتفالية في موسكو رغم الثلوج وموجات كورونا الجديدة 02.01.2022

ألمانيا منزعجة من مشروع قانون أوربي لاعتبار الطاقة النووية خضراء 02.01.2022

المزيد DW الأخبار

محنة عائلة أفغانية علقت في مركز لجوء بولندي 03.01.2022

وحدة هجانة في موريتانيا لمكافحة الإرهاب 03.01.2022

السودان.. ردود الفعل الداخلية على استقالة حمدوك 03.01.2022

تواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل العسكر في السودان 02.01.2022

اقرأ أيضا

This picture taken on July 14, 2021 shows a partial view of the damaged grain silos at the port of Lebanon's capital Beirut, almost a year after the August 4 massive explosion that killed more than 200 people and injured scores of others. (Photo by PATRICK BAZ / AFP)

انفجار المرفأ وجروح اللبنانيين الداخلية.. آلام نفسية في لبنان 30.12.2021

سبب انفجار مرفأ بيروت صدمة لكثير من اللبنانيين. ويبحث كثير منهم عن فرص للعلاج، في ظل مغادرة كثير من الأطباء للبلد ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها. ميرا، واحدة ممن سبب لهم الانفجار مرضا نفسيا، تبحث عن علاج في ظل تلك الظروف.

Wirtschaftskriese im Libanon, Medikamente ohne Subvention. Medikamente sollen heilen und nicht demütigen. Kampagne. 01/12/2021

لبنان بعد وقف دعم الأدوية.. حياة المرضى صراع يومي من أجل البقاء 05.12.2021

بعد انهيار الليرة اللبنانية ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية، أصبحت حياة المواطنين وخاصة المرضى صراعا يوميا من أجل البقاء. إحدى المريضات تروي لـ DW عربية حكايتها التي هي نموذج لمعاناة الآلاف. وماذا يقول مختصون عن أزمة الدواء؟

(210526) -- BEIRUT, May 26, 2021 (Xinhua) -- Cars wait in line in front of a petrol station in Beirut, Lebanon on May 26, 2021. The Lebanese rushed on Wednesday to gas stations out of fear of a rise in prices of gasoline by the end of May. (Xinhua/Bilal Jawich)

ضجة في لبنان بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات 12.08.2021

Libanon | Landwirtschaft: People buy fruit and vegetables in a shop close to the old souk of Sidon (or Saida), the third-largest city in Lebanon. Food prices soared by up to 400% in December 2020, due to the annual inflation rate.

لبنان.. الخناق يشتد على المزارعين في ظل تدهور الوضع الاقتصادي 19.06.2021

يكافح المزارعون في لبنان بشدة من أجل البقاء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تراجع سعر الليرة أمام الدولار. ويأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات الحظر السعودي على بعض المنتجات الزراعية اللبنانية.