لبنان: أزمة رفع الدعم عن الأدوية تزيد من معاناة المواطنين

لبنان بعد وقف دعم الأدوية.. حياة المرضى صراع يومي من أجل البقاء

بعد انهيار الليرة اللبنانية ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية، أصبحت حياة المواطنين وخاصة المرضى صراعا يوميا من أجل البقاء. إحدى المريضات تروي لـ DW عربية حكايتها التي هي نموذج لمعاناة الآلاف. وماذا يقول مختصون عن أزمة الدواء؟