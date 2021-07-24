لبنان: أزمة رفع الدعم عن الأدوية تزيد من معاناة المواطنين

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في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها لبنان، جاءت أزمة رفع الدعم الجزئي عن الأدوية، لتزيد من معاناة المواطنين. فهل هناك حل يلوح في الأفق؟
سبب انفجار مرفأ بيروت صدمة لكثير من اللبنانيين. ويبحث كثير منهم عن فرص للعلاج، في ظل مغادرة كثير من الأطباء للبلد ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها. ميرا، واحدة ممن سبب لهم الانفجار مرضا نفسيا، تبحث عن علاج في ظل تلك الظروف.
بعد انهيار الليرة اللبنانية ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية، أصبحت حياة المواطنين وخاصة المرضى صراعا يوميا من أجل البقاء. إحدى المريضات تروي لـ DW عربية حكايتها التي هي نموذج لمعاناة الآلاف. وماذا يقول مختصون عن أزمة الدواء؟
يكافح المزارعون في لبنان بشدة من أجل البقاء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة جراء تراجع سعر الليرة أمام الدولار. ويأتي ذلك وسط مخاوف من تداعيات الحظر السعودي على بعض المنتجات الزراعية اللبنانية.
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