لبنانيون يشرحون احساسهم بعد الاهيار الجزئي لصوامع الحبوب

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تسبب انهيار جزئي في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت في إثارة حالة من الهلع بين سكان العاصمة . وأعاد الغبار الناجم عن الانهيار ذكرى كارثة مرفأ بيروت الذي راح ضحيته الكثيرين.
انهار جزء متصدع من مخازن مرفأ بيروت على إثر تكرر اندلاع النيران فيها فيما تتصاعد المخاوف من انهيار المزيد منها. واصلت طوافات الجيش رش المياه فوق الإهراءات، التي لا يزال يتصاعد منها قليل من الدخان.
تدرس السلطات اللبنانية كيفية التعامل مع حريق مستمر في مرفأ بيروت منذ عدة أيام. حوّلت النيران الجزء الأكثر تضررا من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.
أعلنت السلطات اللبنانية حجز السفينة الراسية في ميناء طرابلس للتحقق من حمولتها التي تدعي أوكرانيا أنها حبوبًا مسروقة من أراضيها. وكشفت الخارجية اللبنانية أنها تلقت "عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية".
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون الشعب في البرلمان لأربع سنوات مقبلة، وسط توقعات ببقاء المشهد السياسي كما هو عليه رغم ارتفاع مطالب التغيير.
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