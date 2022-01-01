 لبنانيون يشرحون احساسهم بعد الاهيار الجزئي لصوامع الحبوب | DW الأخبار | DW | 31.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

لبنانيون يشرحون احساسهم بعد الاهيار الجزئي لصوامع الحبوب

تسبب انهيار جزئي في صوامع الحبوب بمرفأ بيروت في إثارة حالة من الهلع بين سكان العاصمة . وأعاد الغبار الناجم عن الانهيار ذكرى كارثة مرفأ بيروت الذي راح ضحيته الكثيرين.

مشاهدة الفيديو 00:47

المزيد من المركز الإعلامي

عمّت الحفلات الغنائية الراقصة كل مكان في بيروت، ابتهاجاً باستقبال العام الجديد، متناسين واقعهم الاقتصادي والمالي المرير.

بيروت.. لبنانيون يحتفلون بحلول رأس السنة الجديدة رغم المآسي والأزمات 01.01.2022

في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين!

في صور.. عام على جراح لم تندمل لدى اللبنانيين! 04.08.2021

تأزم الوضع السياسي في العراق واحتجاج من جانب أنصار التيار الصدري

أنصار التيار الصدري يقتحمون المنطقة الخضراء 30.07.2022

البرازيل واسبانيا تُبلغان عن أولى حالات اوفاة بسبب تفشي جدري القرود.

البرازيل واسبانيا تُسجلان أولى حالات الوفاة بجدري القردة بعد انتشاره بين المثليين 30.07.2022

المزيد DW الأخبار

تعليم آلاف فراخ الفلامنغو في أكبر مسعمرة لهم في أوروبا وإطلاق سراحهم لمراقبة سبل هجرتهم.

متطوعون يراقبون هجرة طيور الفلامنغو وصغارها انطلاقا من جنوب أسبانيا 31.07.2022

أزمة سياسية حادة في العراق ومخاوف من خروج الاحتجاجات عن نطاق السيطرة

اعتصام مفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان العراقي 31.07.2022

. 26 قتيلاً حتى الآن في فيضانات كنتاكي وتوقعات بارتفاع حصيلة القتلى

26 قتيلاً حتى الآن في فيضانات كنتاكي وتوقعات بارتفاع حصيلة القتلى 31.07.2022

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يقر عقيدة بحرية جديدة تقضي باعتبار الولايات المتحدة الخصم الرئيسي للبلاد.

بوتين يوفع على عقيدة جديدة للبحرية الروسية تحدد الولايات المتحدة خصمًا رئيسيًا 31.07.2022

اقرأ أيضا

A Lebanese security officer looks at the heavily damaged grain silos at the port of the Lebanese capital Beirut, on July 31, 2022, following a partial collapse due to an ongoing fire since the beginning of the month. (Photo by Anwar AMRO / AFP)

قبل أيام من ذكرى انفجار بيروت.. سقوط جزء من إهراءات المرفأ 31.07.2022

انهار جزء متصدع من مخازن مرفأ بيروت على إثر تكرر اندلاع النيران فيها فيما تتصاعد المخاوف من انهيار المزيد منها. واصلت طوافات الجيش رش المياه فوق الإهراءات، التي لا يزال يتصاعد منها قليل من الدخان.

04.08.2020 Die Trümmer eines Getreidesilos (r), an dem sich am 04.08.2020 eine schwere Explosion ereignete, sind am Hafen zu sehen. +++ dpa-Bildfunk +++

حريق في مرفأ بيروت يعيد إحياء ذكرى الانفجار المروع قبل سنتين 14.07.2022

تدرس السلطات اللبنانية كيفية التعامل مع حريق مستمر في مرفأ بيروت منذ عدة أيام. حوّلت النيران الجزء الأكثر تضررا من الصوامع إلى فرن، تتصاعد منه ألسنة النيران واللهب التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة مشرفة على المرفأ.

TRIPOLI, LEBANON - APRIL 23: Lebanese forces stand guard as Lebanese people wait to hear from their relatives at Tripoli port after the boat carrying 60 irregular migrants sank off the Lebanese city of Tripoli on April 23, 2022. Ahmed Saleh / Anadolu Agency

لبنان- حجز سفينة ترفع علم سوريا تقول أوكرانيا إنها تحمل حبوبًا مسروقة 30.07.2022

أعلنت السلطات اللبنانية حجز السفينة الراسية في ميناء طرابلس للتحقق من حمولتها التي تدعي أوكرانيا أنها حبوبًا مسروقة من أراضيها. وكشفت الخارجية اللبنانية أنها تلقت "عدداً من الاحتجاجات والإنذارات من عدد من الدول الغربية".

A voter casts his ballot in the parliamentary election at a polling station near the Lebanese coastal city of Byblos (Jbeil), north of the capital Beirut, on May 15, 2022. - Lebanon voted in its first election since multiple crises dragged it to the brink of failed statehood, with the ruling elite expected to comfortably weather public anger. The parliamentary election is a first test for opposition movements spawned by an unprecedented anti-establishment uprising in 2019 that briefly raised hopes of regime change in Lebanon. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

اللبنانيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بعد انفجار مرفأ بيروت 15.05.2022

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون الشعب في البرلمان لأربع سنوات مقبلة، وسط توقعات ببقاء المشهد السياسي كما هو عليه رغم ارتفاع مطالب التغيير.