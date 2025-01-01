لبثها "مواد تحريضية".. السلطة الفلسطينية توقف بث "الجزيرة"

قررت السلطة الفلسطينية إيقاف عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية "تجميد" مجمل أنشطتها في الاراضي الفلسطينية لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها ولبثها "مواد تحريضية". وحماس تنتقد القرار.

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) الأربعاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2025) إن السلطة الفلسطينية قالت إنها ستعلق بث قناة الجزيرة القطرية مؤقتا بسبب "مواد تحريضية".

وأضافت الوكالة: "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها". وأضافت أن قرار الوقف "مؤقت إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

وأضافت الوكالة أن "هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي". وأكد عاملون في مكتب قناة الجزيرة في رام الله لوكالة فرانس برس أنهم تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.

وتعرضت قناة الجزيرة الأسبوع الماضي لانتقادات من السلطة الفلسطينية بسبب تغطيتها لمواجهة استمرت لأسابيع بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

حماس تندد

ومن غير المتوقع تنفيذ القرار في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس التي استنكرت الإجراء، وقالت في بيان الأربعاء: "نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة... ونعتبره انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخرا، بهدف التضييق على الحقوق والحريات".

وتتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967. وتخوض قواتها الأمنية منذ عدة أسابيع مواجهات عنيفة في جنين ضد فصائل مسلحة، خلفت حتى الآن نحو عشرة قتلى.

وينتمي معظم عناصر هذه الفصائل الى حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

ويشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. كما تصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضاً، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي أصدر في سبتمبر/ أيلول الماصي أمرا عسكريا لقناة الجزيرة بإغلاق عملياتها، بعد أن داهمت مكتبها في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ع.غ/ أ.ح/ ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)