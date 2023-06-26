لا يُعرض عربياً.. أحدث أفلام سبايدر مان يتصدر شباك التذاكر

عاود أحدث أفلام سبايدر مان (الرجل العنكبوت) "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، فيما لم يُطرح هذا الأسبوع عدد كبير من الإصدارات الجديدة، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 19,3 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، ليسجّل منذ صدوره مجموع إيرادات قدرها 317 مليون دولار في الولايات المتحدة و560 مليون دولار في العالم.

وسبق أن تصدر الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية عقب إصداره قبل أربعة أسابيع. وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "إليمنتري" ("Elemental") محققاً إيرادات قدرها 18,4 مليون دولار. وتدور أحداث فيلم التحريك هذا في مدينة إليمنت سيتي التي يعيش فيها السكان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، الهواء).

وبعدما كان في صدارة الترتيب الأسبوع الفائت، تراجع فيلم "ذي فلاش" ("The Flash")، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من "وارنر براذرز"، إلى المرتبة الثالثة مع عائدات بلغت 15,2 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "نو هارد فيلينغز" (No Hard Feelings)، وهو الإصدار الجديد الوحيد لهذا الأسبوع، مع إيرادات بلغت 15,1 مليون دولار. وتتولى الممثلة جنيفر لورنس دور البطولة في هذا العمل الذي انتجته استوديوهات "سوني".

وحلّ خامساً فيلم "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (Transformers: Rise of the Beasts") مع تسجيله 11,6 مليون دولار كإيرادات.

فيلم ممنوع عربيا؟

وكانت الإمارات قد منعت عرض الفيلم دون إبداء أسباب وسط نقاشات على الإنترنت وبين عشاق السينما في منطقة الشرق الأوسط بشأن معالجة فيلم الرسوم المتحركة موضوع المتحولين جنسيا.

لكن شركة فوكس، التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، ردت على سؤال عبرتطبيق رسائل فيسبوك قائلة إن الفيلم لن يُعرض في الإمارات. كما لم تدرج سلاسل السينما الكبرى في السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين الفيلم في قوائم العرض.

وأثار الفيلم جدلا على الإنترنت حول ما ما إذا كانت شخصية جوين ستايسي متحولة جنسيا، وفي المقطع الدعائي للفيلم ظهرت عبارة "احموا الأطفال المتحولين جنسيا".

ولم تتأكد رويترز من أن هذا هو السبب في سحب الفيلم. وكتب المجلس الوطني للإعلام الإماراتي في حسابه في تويتر "لن نسمح بتداول أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي في البلاد".

وفي يونيو من العام الماضي، حظرت الإمارات فيلم الرسوم المتحركة الطويل (لايت يير) الذي انتجته شركة بيكسار التابعة لوالت ديزني بسبب ظهور شخصيات في علاقة مثلية. وقالت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية حينها إن الفيلم ينتهك معايير المحتوى الإعلامي في البلاد.

إ.ع (رويترز، أ ف ب)