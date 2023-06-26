 لا يُعرض عربياً.. أحدث أفلام سبايدر مان يتصدر شباك التذاكر | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 26.06.2023

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منوعات

لا يُعرض عربياً.. أحدث أفلام سبايدر مان يتصدر شباك التذاكر

بأكثر من 317 مليون دولار في أمريكا لوحدها، يواصل أحدث أفلام سبايدر مان تحقيق أرقام كبيرة في شباك التذاكر، رغم عدم عرضه في المنطقة العربية.

أبطال آخر فيلم من سلسلة الرجل العنكبوت خلال العرض الأول

أبطال آخر فيلم من سلسلة الرجل العنكبوت خلال العرض الأول

عاود أحدث أفلام سبايدر مان (الرجل العنكبوت) "سبايدر مان- أكروس ذي سبايدر فيرس" ("Spider-Man: Across the Spider-Verse") تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، فيما لم يُطرح هذا الأسبوع عدد كبير من الإصدارات الجديدة، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة الأحد.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 19,3 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، ليسجّل منذ صدوره مجموع إيرادات قدرها 317 مليون دولار في الولايات المتحدة و560 مليون دولار في العالم.

وسبق أن تصدر الفيلم الذي أنتجته شركة "سوني" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية عقب إصداره قبل أربعة أسابيع. وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم "إليمنتري" ("Elemental") محققاً إيرادات قدرها 18,4 مليون دولار. وتدور أحداث فيلم التحريك هذا في مدينة إليمنت سيتي التي يعيش فيها السكان مرتبطين بعناصر الحياة الأربعة (النار، الماء، الأرض، الهواء).

وبعدما كان في صدارة الترتيب الأسبوع الفائت، تراجع فيلم "ذي فلاش" ("The Flash")، أحدث أفلام الأبطال الخارقين من "وارنر براذرز"، إلى المرتبة الثالثة مع عائدات بلغت 15,2 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "نو هارد فيلينغز" (No Hard Feelings)، وهو الإصدار الجديد الوحيد لهذا الأسبوع، مع إيرادات بلغت 15,1 مليون دولار. وتتولى الممثلة جنيفر لورنس دور البطولة في هذا العمل الذي انتجته استوديوهات "سوني".

وحلّ خامساً فيلم "ترانسفورمرز: رايز أوف ذي بيستس" (Transformers: Rise of the Beasts") مع تسجيله 11,6 مليون دولار كإيرادات.

فيلم ممنوع عربيا؟

مختارات

حلمه لا يعرف الحدود؛ لم يسمح للظروف الصعبة بإعاقته عن تحقيق طموحاته بالرياضة والفنون، فكانت الرحلة طويلة من غزة إلى سوريا ومحطات أخرى، وصولاً إلى ألمانيا، حيث أسس مشروع "الراقصون المحلقون". إنه "سبايدرمان" الفلسطيني.

"انتصار الخير على الشر" رسالة يحملها الأبطال الخارقون الطيبون في الأفلام الموجهة للأطفال، لكن دراسة حديثة كشفت أنها قد تكون خطيرة على الأطفال فما سبب ذلك؟ وبماذا ينصح الخبراء؟

أعلنت الإمارات منع عرض فيلم "لايت يير"، للرسوم المتحركة، الذي يتخلله مشهد قبلة مثلية بين امرأتين، في دور السينما المحلية. وكانت السعودية قد طلبت من ديزني إزالة "إشارة إلى مجتمع المثليين" من فيلم "دكتور سترينج".

وكانت الإمارات قد منعت عرض الفيلم دون إبداء أسباب وسط نقاشات على الإنترنت وبين عشاق السينما في منطقة الشرق الأوسط بشأن معالجة فيلم الرسوم المتحركة موضوع المتحولين جنسيا.

لكن شركة فوكس، التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، ردت على سؤال عبرتطبيق رسائل فيسبوك قائلة إن الفيلم لن يُعرض في الإمارات. كما لم تدرج سلاسل السينما الكبرى في السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين الفيلم في قوائم العرض.

وأثار الفيلم جدلا على الإنترنت حول ما ما إذا كانت شخصية جوين ستايسي متحولة جنسيا، وفي المقطع الدعائي للفيلم ظهرت عبارة "احموا الأطفال المتحولين جنسيا".

ولم تتأكد رويترز من أن هذا هو السبب في سحب الفيلم. وكتب المجلس الوطني للإعلام الإماراتي في حسابه في تويتر "لن نسمح بتداول أو نشر أي محتوى مخالف لقيم ومبادئ الإمارات ومعايير المحتوى الإعلامي في البلاد".

وفي يونيو من العام الماضي، حظرت الإمارات فيلم الرسوم المتحركة الطويل (لايت يير) الذي انتجته شركة بيكسار التابعة لوالت ديزني بسبب ظهور شخصيات في علاقة مثلية. وقالت وزارة الثقافة والشباب الإماراتية حينها إن الفيلم ينتهك معايير المحتوى الإعلامي في البلاد.

إ.ع (رويترز، أ ف ب)

  • Spider-Man fliegt in Far from Home über die Themse in London (Imago Images/Columbia Pictures)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    سبايدرمان يقود المغامرة في لندن

    أوروبا هي هدفهم هذه المرة: كائنات خارقة من النار والماء والأحجار، تحول لندن إلى ساحة للمغامرة. يحاول سبايدرمان (الرجل العنكبوت) وفريقه التصدي لهم في أحداث يطير خلالها عبر نهر التايمز . يقوم توم هولاند ببطولة هذا الجزء من سلسلة سبايدرمان والذي يحمل اسم "Far From Home" (بعيدا عن الوطن)، ويخرجه توم واتس.

  • Filmszene aus Spider-Man Homecoming mit Tom Holland als Spiderman vor der New Yorker Hochbahn (picture-alliance/empics)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    نجم هوليوود "الخارق" الجديد

    الممثل البريطاني توم هولاند هو بطل هوليوود الخارق الجديد، أو على الأقل هذا هو ما تخطط له استديوهات مارفل وسوني. يبدأ عرض الفيلم الجديد من سلسلة سبايدرمان الشهيرة، في السابع من الشهر الجاري بدور السينما في الولايات المتحدة.

  • Filmszene aus Spider-Man Homecoming mit drei Darstellern im Business-Outfit in Bürogebäude (picture-alliance/empics)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    دعم من "الكبار"!

    تألق الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور في العديد من الأفلام التي تتطرق لشخصيات خارقة، وشارك في أحد الأدوار في فيلم "Homecoming ضمن سلسلة سبايدرمان. وفي الصورة يظهر داوني جونيور بجانب توم هولاند، الذي لا يمكن لأي شخص يراه بهذه الملابس، تخيل أنه هو نفس الممثل الذي يتقمص دور "سبايدرمان".

  • Szene aus Spiderman mit Spiderman und junger Frau, sich küssend (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    ...هكذا بدأت أسطورة النجاح

    شخصية سبايدرمان المعروفة من ستينات القرن الماضي، وصلت لدور العرض السينمائي عام 2002 وتألق وقتها الممثل توبي ماغواير في دور بيتر باركر، الذي يمكنه التحول لشخصية الرجل العنكبوت الأسطورية. الجانب الرومانسي في الفيلم كان وقتها من نصيب الممثلة كرستين دانست.

  • Spiderman 2 Szene am Hochhaus mit Tobey Maguire und Kirsten Dunst (Imago/Unimedia Images)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    النجاح الجماهيري وجائزة الأوسكار

    بعد أن حقق الجزء الأول في عام 2002، نجاحا منقطع النظير في دور العرض السينمائي على مستوى العالم، خرج الجزء الثاني من الفيلم بعد عامين ولم يحصد النجاح المالي فقط، بل فاز أيضا بالأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

  • Spiderman 3 Filmstill: Spider-Man wird von einem schwarzgewandeten Bösewicht mit Kette um den Hals in Bedrängnis gebracht (Imago)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    أنجح أفلام السلسة

    ..ولأن إغراء النجاح لا يتوقف، فقد خرج الجزء الثالث من السلسلة عام 2007 ليفوق كافة التوقعات ويحقق نحو 900 مليون دولار في دور العرض السينمائي ويصبح بذلك أنجح أفلام السلسلة.

  • The Amazing Spiderman Film Still mit Spider-Man und Emma Stone vis-a-vis (2012 Sony Pictures Releasing GmbH)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    عقبات على طريق النجاح

    ورغم كل هذا النجاح، فشلت الأطراف المنتجة للفيلم، في الاتفاق على الجزء الرابع، لينتهي الخلاف باختيار أسماء جديدة للبطولة والإخراج ويخرج الفيلم الجديد للنور عام 2012. قام أندرو غارفيلد ببطولة هذا الجزء الذي حمل اسم " "The Amazing Spider-Man"(سبايدرمان المدهش) وشاركته البطولة إيما ستون.

  • The First Avenger: Civil War, Szene mit mehreren Superhelden laufend auf der Rollbahn eines Flughafens (picture alliance/dpa/Marvel)

    سبايدرمان يواصل التحليق "بعيدا عن الوطن"!

    عندما تجتمع شخصيات عالم مارفل الخارقة

    أخفق الجزء التالي من السلسلة والذي خرج للنور عام 2014 تحت عنوان "Rise of Electro"، في تحقيق نفس النجاح المالي، ولهذا فكر صناع السينما في هوليوود في فكرة جديدة اتضحت ملامحها في عام 2016 خلال فيلم "The First Avenger: Civil War" والذي ظهرت فيه شخصية سبايدرمان ضمن مجموعة من الشخصيات الخارقة الشهيرة الأخرى، ولم يتجاوز وجودها على الشاشة أكثر من عشر دقائق. يوخن كورتن/ا.ف