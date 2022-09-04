 ″لا ينضبط في مركزه″.. نجم بايرن كيميش في مرمى الانتقادات! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 23.09.2022

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رياضة

"لا ينضبط في مركزه".. نجم بايرن كيميش في مرمى الانتقادات!

وجه لاعب بايرن ميونيخ الأسبق ماركوس بابل انتقادت قوية لنجم الفريق البافاري كيميش. بابل حدد نقطة ضعف كيميش هذا الموسم وتوقع عودة قطار العملاق البافاري إلى سكته الصحيحة بعد نتائج متذبذبة.

كيميش من أعمدة الرئيسية في تشكيلة الفريق البافاري (23/10/2021)

تراجع مستوى كيميش هذا الموسم، صورة أرشيفية

منذ سنوات يقدم نجم بايرن ميونيخ يوشوا كيميش مستويات أكثر من رائعة في مختلف البطولات، فمتوسط الميدان الشرس يسترجع الكرة من الخصم بشكل سريع، ويساعد في عملية بناء العمليات، ويسجل الأهداف من أماكن مختلفة فوق أرضية الميدان.

ويعد كيميش قطعة لا غنى عنها في تشكيلة  الفريق البافاري ، بيد أن النتائج المتذبذبة لبايرن ميونيخ هذا الموسم طرحت عدة تساؤلات عن مستوى بعض اللاعبين في تشكيلة الفريق، وأماكن الخلل في بايرن ميونيخ الذي اعتاد الإطاحة بالخصوم الواحد تلو الآخر.

مختارات

أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبي خط وسطه جوشوا كيميش ومهاجمه الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ غير الملقحين بفيروس كورونا. وتأتي إصابة اللاعبين بعد يوم من عودة بايرن إلى بافاريا عقب الفوز على دينامو كييف الأوكراني.

ضمن منافسات المرحلة السابعة، عاد أونيون برلين، الذي يلعب موسمه الرابع فقط في دوري الدرجة الأولى، إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ، فيما سقط بوخوم في فخ التعادل مع ضيفه كولون في الوقت القاتل.

ففي تصريحات نقلها موقع "شبورت بيلد" وجه لاعب بايرن ميونيخ الأسبق ماركوس بابل انتقادات لنجم الفريق البافاري يوشوا كيميش، وقال "لقد لعب في السنوات الأخيرة بشكل رائع وعلى مستوى عالمي، لكنني لاحظت أن كيميش لم يعد لديه الانضباط للعب في مركزه". وأضاف: "يلعب في أماكن مختلفة. إنه يدور في كل مكان ولكن ليس في المكان الذي يجب أن يلعب فيه".

وتابع بابل (50 عاما) كلامه عن كيميش قائلا "أنتظر منه أن يقاوم بشكل أكبر، فهذا ما كان يميزه كثيرا من قبل. وإذا انضبط كيميش في مكانه فإن بايرن ميونيخ سكون رائعا". وأردف: "إذا فعل ذلك مرة أخرى في المستقبل، فأنا مقتنع بأن بايرن سيقدم أداء أفضل مما يقدم حاليا".

واختتم صخرة دفاع بايرن ميونيخ حديثه عن كيميش "عليه أن يجلس على دكة البدلاء كي تكون إشارة له على أنه لم يقدم ما هو مطلوب منه". يشار إلى بايرن ميونيخ، يحتل المرتبة الخامسة في ترتيب "البوندسليغا" برصيد 12 نقطة. ويبتعد الفريق البافاري بخمس نقاط عن متصدر الدوري يونيون برلين، الذي يقدم مستويات رائعة للغاية منذ بداية الدوري الألماني لكرة القدم.

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