"لا يمكن حبس صوتها".. إشادة بالفائزة بجائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

رحبت الحكومة الألمانية بقرار منح الناشطة الإيرانية، في مجال حقوق المرأة السجينة، نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام. وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستين هوفمان اليوم الجمعة (6 أكتوبر/تشرين الأول 203) إن "جائزة السيدة محمدي، ممثلة لجميع النساء الإيرانيات الشجيعات، اللائي

يدافعن عن المساواة في الحقوق وحقوق الإنسان". وأضافت أن "منح الجائزة مؤشر مهم للتضامن العالمي مع الشعب الشجاع في إيران ومؤشر للنظام الإيراني لاحترام حقوق مواطنيه".

وعلى صفحتها بموقع "اكس"، غردت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بكلمات "نساء.. حياة.. حرية" باللغة الفارسية، وهي من بين شعارات الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية.

وقالت الوزيرة الألمانية إن منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، وبالتالي إلى نساء إيران يظهر قوة المرأة في في المطالبة بالحرية. لا يمكن حبس صوت محمدي الشجاع، فمستقبل إيران هو نساؤها.

وفازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

الأمم المتحدة: تسليط للضوء على شجاعة الإيرانيات

من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل "لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال". وأضافت "لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهن. هذا حقا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهن أصبحن مصدر إلهام للعالم".

عائلة محمدي: "لحظة تاريخية ومهمة"

قال زوج الإيرانية نرجس محمدي التي فازت بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة (6 أكتوبر/تشرين الأول 203) إن منح الجائزة للسجينة للمدافعة عن حقوق المرأة سيشجع نضالها والحركة التي تقودها.

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وقال تقي رحماني زوج محمدي في مقابلة بمنزله في باريس إن "جائزة نوبل هذه ستشجع نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك أنها في الواقع جائزة للمرأة والحياة و(حركة) الحرية".

وقالت عائلة محمدي في رسالة خطية الجمعة إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل "لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران".

وأضافت العائلة في بيانها: "إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة".

وفازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

توقعات بغضب إيراني

وفيما لم تعلق السلطات الإيرانية رسميا بعد على منح الجائزة للناشطة في سجونها، لكن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن محمدي حصلت على جائزة نوبل للسلام "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني". وذكرت الوكالة "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب... تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".

وتعد نرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ومحمدي نائبة رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية تترأسها شيرين عبادي التي فازت هي الأخرى بجائزة نوبل للسلام في 2003.

ومحمدي هي المرأة التاسعة عشرة التي تفوز بالجائزة التي تمنح منذ 122 عاما والأولى منذ فوز الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة في 2021 بالمشاركة مع الروسي دميتري موراتوف.

ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار) في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول وهو تاريخ يتزامن مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل الذي أسس للجائزة في وصيته عام 1895.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، أ ف ب)