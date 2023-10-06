 "لا يمكن حبس صوتها".. إشادة بالفائزة بجائزة نوبل للسلام نرجس محمدي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2023

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"لا يمكن حبس صوتها".. إشادة بالفائزة بجائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

توالت الإشادات بمنح الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام وبشجاعتها وشجاعة النساء في إيران عموما بعد أكثر من عام على حركة الاحتجاجات الغاضبة التي أشعلتها بشكل أساسي نساء. لكن كيف جاء رد فعلة طهران؟

نرجس محمدي الإيرانية الفائزة بنوبل للسلام

فازت محمدي، المدافعة الإيرانية السجينة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

رحبت الحكومة الألمانية بقرار منح الناشطة الإيرانية، في مجال حقوق المرأة السجينة،  نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام.  وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستين هوفمان اليوم الجمعة (6 أكتوبر/تشرين الأول 203) إن "جائزة السيدة محمدي، ممثلة لجميع النساء الإيرانيات الشجيعات، اللائي 
يدافعن عن المساواة في الحقوق وحقوق الإنسان". وأضافت أن "منح الجائزة مؤشر مهم للتضامن العالمي مع الشعب الشجاع في إيران ومؤشر للنظام الإيراني لاحترام حقوق مواطنيه".

وعلى صفحتها بموقع "اكس"، غردت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بكلمات "نساء.. حياة.. حرية" باللغة الفارسية، وهي من بين شعارات الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية.

وقالت الوزيرة الألمانية إن منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي، وبالتالي إلى نساء إيران يظهر قوة المرأة في في المطالبة بالحرية. لا يمكن حبس صوت محمدي الشجاع، فمستقبل إيران هو نساؤها.

وفازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

الأمم المتحدة: تسليط للضوء على شجاعة الإيرانيات

من جانبها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل "لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال". وأضافت "لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهن. هذا حقا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهن أصبحن مصدر إلهام للعالم".

عائلة محمدي: "لحظة تاريخية ومهمة"

قال زوج الإيرانية نرجس محمدي التي فازت بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة (6 أكتوبر/تشرين الأول 203) إن منح الجائزة للسجينة للمدافعة عن حقوق المرأة سيشجع نضالها والحركة التي تقودها.

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وقال تقي رحماني زوج محمدي في مقابلة بمنزله في باريس إن "جائزة نوبل هذه ستشجع نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك أنها في الواقع جائزة للمرأة والحياة و(حركة) الحرية". 

وقالت عائلة محمدي في رسالة خطية الجمعة إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة يمثل "لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران".

وأضافت العائلة في بيانها: "إننا نهدي هذه الجائزة لجميع الإيرانيين، وخاصة للنساء والفتيات الإيرانيات اللاتي ألهمن العالم أجمع بشجاعتهن وكفاحهن من أجل الحرية والمساواة". 

وفازت محمدي، المدافعة الإيرانية عن حقوق المرأة والتي تقضي حكما بالسجن لمدة 12 عاما، بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 اليوم الجمعة في قرار من المرجح أن يثير غضب طهران.

توقعات بغضب إيراني

وفيما لم تعلق السلطات الإيرانية رسميا بعد على منح الجائزة للناشطة في سجونها، لكن وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية للأنباء إن محمدي حصلت على جائزة نوبل للسلام "لأفعالها ضد الأمن القومي الإيراني". وذكرت الوكالة "حصلت نرجس محمدي على جائزتها من الغرب... تصدرت عناوين الأخبار عدة مرات بسبب أفعالها ضد الأمن القومي".

وتعد نرجس محمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات وتدافع عن حقوق النساء وتدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام. ومحمدي نائبة رئيسة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية تترأسها شيرين عبادي التي فازت هي الأخرى بجائزة نوبل للسلام في 2003.

ومحمدي هي المرأة التاسعة عشرة التي تفوز بالجائزة التي تمنح منذ 122 عاما والأولى منذ فوز الفلبينية ماريا ريسا بالجائزة في 2021 بالمشاركة مع الروسي دميتري موراتوف.

ومن المقرر تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار) في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول وهو تاريخ يتزامن مع ذكرى وفاة ألفريد نوبل الذي أسس للجائزة في وصيته عام 1895.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، أ ف ب) 

  • الناشطة الإيرانية نرجس محمدي (أرشيف)

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2023 ـ النضال ضد قمع النساء في إيران

    فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وذلك على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع"، وفق لجنة نوبل. وتقضي محمدي حاليا أحكاما متعددة في السجن في طهران ومجمل العقوبات 12 عاما تقريبا وذلك وفقا لمنظمة (فرانت لاين ديفندرز). وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتُجزت فيها خلف القضبان، وتشمل الاتهامات نشر دعاية ضد الدولة.

  • Ales Bialiatski Right Livelhood Award 2020

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2022: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان

    فاز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمتا ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. ساعد بيالياتسكي في تأسيس مجموعة "فياسنا" لحقوق الإنسان، وهو حاليا قيد الاحتجاز. وتأسست منظمة ميميوريال الحقوقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهدف دراسة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ذلك الوقت.

  • الصحافيان الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف الفائزان بجائزة نوبل للسلام 2021

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    نوبل للسلام 2021: حرية الصحافة

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  • شعار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2020: محاربة الجوع

    برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديراً لـ"جهوده في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع".

  • رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2019: "السلام بين إثيوبيا وإريتريا"

    رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد تقديراً لجهوده في صنع السلام مع إريتريا بعد نزاع دام عقوداً، لكن انتقادات طالته بعد الحرب في إقليم تيغراي.

  • الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي والناشطة الإيزيدية ناديا مراد

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2018: مكافحة العنف الجنسي

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  • مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان جائزة نوبل للسلام 2017

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2017: جهود حظر الأسلحة النووية

    الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) لمساهمتها في اعتماد معاهدة تاريخية لحظر الاسلحة النووية. في الصورة مديرة الحملة الدولية للقضاء على الاسلحة النووية (آيكان) بياتريس فين والناجية من القصف النووي في هيروشيما سيتسوكو ثورلو تتسلمان الجائزة.

  • الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2016: إنهاء نزاع في كولومبيا

    الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس عن التزامه في إنهاء النزاع المسلح مع متمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك).

  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2015: إنقاذ عملية الانتقال الديمقراطي بتونس

    الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس المؤلف من أربع منظمات من المجتمع المدني، والذي أتاح إنقاذ الانتقال الديمقراطي في البلاد. وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وتسلم الجائزة الأمين العام للاتحاد العام التونسي حسين العباسي.

  • ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) (أوسلو 10/12/2014)

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2014: حق الأطفال والشباب في التعليم

    ملالا يوسف زاي (باكستان) وكايلاش ساتيارتي (الهند) عن "نضالهما ضد اضطهاد الاطفال والشباب ودفاعهما عن حق كل الاطفال في التعليم".

  • رئيس منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو يستلم جائزة نوبل للسلام 2013

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2013 ضد "أسلحة الدمار الشامل"

    منظمة حظر الاسلحة الكيميائية عن جهودها الهادفة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل. واستلم الجائزة رئيس المنظمة وقتها أحمد أوزومجو.

  • اليمنية توكل كرمان والليبيريتان سالين جونسون سيريليف وليما غبوي يتسلمن جائزة نوبل للسلام 2011

    الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات الـ 12 الماضية

    نوبل للسلام 2011: النضال السلمي من أجل حقوق النساء

    إيلين جونسون سيرليف وليما غبوي (ليبيريا) وتوكل كرمان (اليمن) عن نضالهم بوسائل سلمية من أجل أمن المرأة وحقوقها في المشاركة في عملية السلام. (م.ع.ح)