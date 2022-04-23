"لا يمكن تخيل بايرن بدونه" .. تمديد عقد توماس مولر لعام آخر

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الثلاثاء (الثالث من مايو/ أيار 2022) تمديد عقد لاعبه توماس مولر لموسم آخر، ليستمر مع الفريق حتى حزيران/ يونيو 2024.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد مولر (32 عاما) في يونيو/ حزيران 2023، كما هو الحال بالنسبة لكل من حارس المرمى مانويل نوير (36 عاما) والمهاجم روبرت ليفاندوفسكي (33 عاما). ويتوقع بشكل كبير أن يجدد بايرن ميونيخ عقد نوير لكن الوضع يبدو أكثر تعقيدا بالنسبة لليفاندوفسكي.

وقال مولر، الذي اعتلى منصة التتويج بالدوري الألماني 11 مرة: "يسعدني تمثيل هذا النادي في كل عام داخل الملعب وخارجه. حتى عندما تهب الرياح في الوجوه، لنقاومها معا."

وكان مولر، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، قد سجل ظهوره الأول في البوندسليغا مع بايرن ميونخ، النادي الوحيد الذي لعب له، في عام 2008 .

وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: "توماس مولر يشكل رمزا بارزا يحمل شعار نادينا في قلبه. بايرن ميونيخ طالما اتسم بالاستمرارية، لذلك يسعدنا أننا نجحنا في تمديد عقد هذا اللاعب المهم. هو لاعب يظهر قدرات قيادية، كما أن أسلوبه في غرفة تغيير الملابس يجعل منه شخصية مهمة بالفريق".

وكثيرا ما خرج مولرمن حسابات الفريق تحت قيادة نوفاك كوفاتش المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ في موسم 2018 / 2019 ،لكنه عاد للعب دور بارز بالفريق تحت قيادة كل من هانزي فليك ويوليان ناغلسمان.

وواجه مسؤولو النادي انتقادات من رموز أمثال الدولي الألماني السابق لوتار ماتيوس بسبب استغراق وقت طويل لحسم تجديد عقود النجوم أمثال مولر. لكن حسن صالح حميديتش مدير الكرة بالنادي صرح قائلا :"لا يمكن تخيل توماس مولر بدون بايرن ميونيخ أو بايرن ميونيخ بدون توماس مولر. لهذا نحن سعداء للغاية بأن توماس مدد تعاقده قبل الوقت المحدد لذلك."

ويتوقع أن يحسم النادي البافاري تجديد عقد نوير، الذي استعاد بريقه في المواسم الأخيرة بعد معاناته من مشكلات الإصابات لفترة في مسيرته، خلال الأسابيع المقبلة.

لكن حالة من الضبابية تتزايد بشأن مستقبل ليفاندوفسكي وسيرج غنابري، اللذين تنتهي عقودهما في عام 2023 . وتحدثت وسائل إعلام عن أن برشلونة الإسباني يسعى لضم ليفاندوفسكي المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي. ويبدو بايرن ميونيخ مترددا بشأن تمديد تعاقده مع النجم البولندي في ظل عمره وراتبه المرتفع، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن التقدم بعرض لضم النجم النرويجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند ليس مرجحا نظرا للقيمة المادية الكبيرة المطلوبة. وقال ليفاندوفسكي مؤخرا إن التعامل مع الوضع "ليس سهلا"، حيث أعلن بايرن ميونيخ أنه ليست هناك فرصة لرحيل اللاعب عن الفريق قبل انتهاء عقده في عام 2023.

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