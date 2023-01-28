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لا يزال القضاء على مرض الجذام يمثل تحديًا كبيرا وقد ادى الى اعاقة الملايين حول العالم. والاصابة به مازالت مستمرة. ولا يزال يتم الإبلاغ عن أكثر من مائة ألف حالة جديدة على مستوى العالم كل عام، معظمهم في إفريقيا وآسيا.
تتزايد مخاطر صحية من تنامي مقاومة الأمراض للمضادات الحيوية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، فيما أظهرت دراسات أن هذه المشكلة باتت سببا رئيسيا لوفاة العديد من المرضى حول العالم.
أول ما قد يقدم عليه كثيرون عند إصابتهم بنزلات برد، هو محاولة الحصول على المضادات الحيوية حتى دون استشارة الطبيب. لكن هذا النوع من الأودية قد لا يجدي نفعاً في حالات معينة، وإنما قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة.
يتكون النبيت الجرثومي المعوي من مليارات الميكروبات متناهية الصغر. وكلما زاد تنوع هذه البكتيريا النافعة، كلما كان ذلك إيجابيا لصحة الإنسان ومقويا لجهازه المناعي، وهذا الأمر مفيد أيضا لصحة البشرة.
بمجرد التغلب على المرض وإستعادة عافيتك، ينصح بتنظيف بعض الأشياء من حولك في المنزل. هذه الأشياء عبارة عن أماكن تتكاثر فيها الجراثيم والبكتيريا بكثرة. إليك ثمانية أشياء لا تهمل تنظيفها!
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