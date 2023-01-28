 لا يزال القضاء على مرض الجذام يمثل تحديًا | DW الأخبار | DW | 29.01.2023

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DW الأخبار

لا يزال القضاء على مرض الجذام يمثل تحديًا

لا يزال القضاء على مرض الجذام يمثل تحديًا كبيرا وقد ادى الى اعاقة الملايين حول العالم. والاصابة به مازالت مستمرة. ولا يزال يتم الإبلاغ عن أكثر من مائة ألف حالة جديدة على مستوى العالم كل عام، معظمهم في إفريقيا وآسيا.

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