لا ميسي ولا نيمار- هل يكون هالاند "المخَلّص" ليفوز باريس بدوري الأبطال؟

في منتصف الأسبوع الماضي تحطمت آمال باريس سان جرمان في الفوز بدوري أبطال أوروبا، أهم وأعظم بطولة لأندية كرة القدم في العالم، بعد الخسارة على ملعب أليانز أرينا أمام عملاق الكرة الألمانية بايرن ميونيخ.

هذه الخسارة المؤلمة دفعت إدارة النادي إلى إعادة التفكير في التعاقد مع لاعبين جدد من أجل تحقيق حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا، الذي لم يتحقق في تاريخ النادي، حتى في ظل أضخم التعاقدات منذ استحواذ قطر على النادي الفرنسي.

ويقول الصحفي الفرنسي دانيال ريولو (52 عاما)، الذي يعمل مراسلا لعدة جهات منها راديو مونتي كارلو، إن باريس يريد دفع 197 مليون يورو مقابل التعاقد مع ماكينة الأهداف النرويجي إرلينغ هالاند (22 عاما) نجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي.

ثنائي ساحر مع مبابى؟

وبحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الإلماني فإن ريولو أفاد بأن باريس سان جرمان يدرس التعاقد مع هالاند حتى يتمكن من تشكيل ثنائي ساحر مع كيليان مبابي (24 عاما)، خصوصا وأن نيمار (31 عاما) وميسي (35 عاما) يمكن أن يغادرا ملعب الأمراء هذا الصيف.

ويرتبط هالاند بعقد مع مانشستر سيتي المملوك للشيخ الإماراتي منصور بن زايد حتى عام 2027 وسجل 33 هدفًا في 34 مباراة في الموسم الحالي مع الفريق الذي يدربه أيقونة التدريب بيب غوارديولا.

وبحسب "شبورت بيلد"، فإنه في الآونة الأخيرة، كانت هناك تكهنات متكررة بأن المهاجم الفذ قد يترك النادي الإنجليزي قبل موعد انتهاء عقده.

رغم وجود ميسي ومبابى ونيمار وغيرهم من نجوم العالم في صفوف باريس سان جرمان، خرج الفريق خالي الوفاض من دوري أبطال أوروبا. (الصورة قبل مواجهة تشكيلة الهلال والنصر السعوديين).

لا شيء مضمون في المستقبل

وكانت رافاييلا بيمنتا وكيلة النجم هالاند قد أوضحت مؤخرا أن اللعب لناد إسباني (معين) هو حلم المهاجم النرويجي.

وكثيرا ما تحدثت التقارير عن اهتمام النادي الملكي، ريال مدريد، بالتعاقد مع هالاند. وبحسب موقع صحيفة "ماركا" فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب قدرها 200 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه فإن الكلام القديم عن ارتباط كيليان مبابى بالنادي الملكي لم ينته أيضا، رغم أن هالاند حصل على أحد أضخم العقود في تاريخ الكرة من باريس سان جرمان. ففي الصيف الماضي كان الريال على وشك التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب، وقيل حينها إن النادي الملكي قدم ثلاثة عروض للحصول على خدمات اللاعب. لكن في النهاية، مدد مبابي عقده مع باريس حتى عام 2025. رغم ذلك يفترض أن وجود بند في العقد يسمح له بمغادرة باريس سان جرمان في صيف 2024 مجانًا!

وينقل شبورت بيلد عن صحيفة "ايه اس" الإسبانية أن النادي الملكي غير مهتم حاليا بمبابي. ويضيف الموقع أن مستقبل كل من هالاند ومبابى يبدو غير مؤكدا، خصوصا فيما يتعلق بباريس سان جرمان.

ويرى متابعون لليغا الإسبانية أنه إذا أرادت استعادة بريقها وتوهجها في حقبة ميسي ورونالدو فإنه ينبغي من الآن أن ينتقل هالاند إلى برشلونة ومبابى إلى الريال، ليكونا خير سلف للبرغوث الأرجنتيني والدون البرتغالي.

ص.ش