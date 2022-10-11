 لا مكان لدى البلديات الألمانية لمزيد من اللاجئين | DW الأخبار | DW | 11.10.2022

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DW الأخبار

لا مكان لدى البلديات الألمانية لمزيد من اللاجئين

لجأ إلى ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ من أوكرانيا. وباتت البلديات في حدود طاقتها الاستيعابية. ومع ذلك، من المرجح أن يزداد الضغط على البلديات الألمانية في فصل الشتاء، مع فرار الكثير من اللاجئين والمهاجرين غير الأوكرانيين عبر طريق البلقان.

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