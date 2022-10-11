لا مكان لدى البلديات الألمانية لمزيد من اللاجئين

طريق البلقان وجهة المهاجرين "المتجددة" للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي

بعد سنوات من الإعلان عن إقفاله، ها هو طريق غرب البلقان يعود للواجهة من جديد، مع ارتفاع في أعداد التقارير التي تتحدث عن ازدياد نسبة المهاجرين الذين عبروه. بعض الدول المحاذية لذلك الطريق اتخذت مواقف صارمة ضد المهاجرين.