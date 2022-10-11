لا مكان لدى البلديات الألمانية لمزيد من اللاجئين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لجأ إلى ألمانيا ما يقرب من مليون لاجئ من أوكرانيا. وباتت البلديات في حدود طاقتها الاستيعابية. ومع ذلك، من المرجح أن يزداد الضغط على البلديات الألمانية في فصل الشتاء، مع فرار الكثير من اللاجئين والمهاجرين غير الأوكرانيين عبر طريق البلقان.
مدن وولايات ألمانية، أعلنت في وقت سابق أن استقبال لاجئين جدد سيكون أمراً صعبا، إذ لم تعد السلطات تجد مكاناً لإسكانهم. إلا أن هذا الأمر لا يوقف تدفق لاجئين من مختلف البلدان، فالحرب في أوكرانيا تهجر المزيد من الأشخاص.
تعتزم الحكومة الألمانية توفير المزيد من مراكز إيواء اللاجئين تزامناً مع تصاعد أعداد الأشخاص القادمين مؤخراً إلى ألمانيا وخصوصاً من أوكرانيا. كما قررت ألمانيا تمديد الرقابة على طول الحدود المشتركة مع النمسا.
بعد سنوات من الإعلان عن إقفاله، ها هو طريق غرب البلقان يعود للواجهة من جديد، مع ارتفاع في أعداد التقارير التي تتحدث عن ازدياد نسبة المهاجرين الذين عبروه. بعض الدول المحاذية لذلك الطريق اتخذت مواقف صارمة ضد المهاجرين.
لا يتمتع كل من فر من أوكرانيا بنفس فرصة البقاء في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ففي ألمانيا، انتهى الحل المؤقت للاجئين غير الأوكرانيين الذين ليس لديهم تأشيرة في 31 أغسطس/آب، فقط 3 ولايات ألمانية وجدت ترتيبات انتقالية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول