لا مكان في الدوري الألماني لصاحب "هدف القرن"!

في 17 من الشهر الجاري، اختير هدف ماريو غوتسه الذي أهدى به ألمانيا لقب مونديال البرازيل 2014 على حساب الأرجنتين كـ "هدف القرن". جاء ذلك في استبيان أجراه القسم الرياضي بشبكة "ARD" التلفزيونية الألمانية.

بعد ذلك بأسبوع بالضبط أعلن فريق بروسيا دورتموند أنه لن يجدد عقده مع المهاجم الألماني الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، حسبما ما صرح به المدير الرياضي للنادي ميشائيل تسورك لشبكة "سكاي" الرياضية قبل المواجهة الأخيرة أمام فولفسبورغ، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبوضوح شديد صرح تسورك قائلا: "توصلنا إلى اتفاق لعدم استمرار تعاوننا بعد نهاية الموسم"،مصرّاً على أنه قرار "مشترك" بين الطرفين. لكن في حقيقة الأمر هو قرار أجبر عليه غوتسه بعدما وجد نفسه على دكة البدلاء دون أي أمل في تغيير الوضع. ومن تمّ كان عليه تقبّل قرار الرحيل من نادٍ قضى فيه سبع سنوات من مسيرته الاحترافية. ومما لا شك فيه أنها خطوة لن تكون هيّنة.

وفيما يلتزم غوتسه إلى غاية اللحظة الصمت، تتوالى مداخلات رجالات الكرة حول الوجهة الصائبة لـ "البطل القومي" منذ مونديال 2014 الذي لا زال بسنواته الـ27 بعيدا عن مرحلة الاعتزال.

ومن الأسماء التي دخلت على الخط نجم بايرن السابق، شتيفان إفينبيرغ الذي كتب عمودا على موقع "شبورت بيلد" لخص المرحلة الدقيقة التي يمر منها هذا اللاعب، مشددا أن "عليه العودة للعب بمستوى أربعين إلى خمسين مباراة على الأقل" في الموسم.

ولتحقيق هذا الغرض على غوتسه "الرحيل عن البوندسليغا" يقول الدولي المعتزل موجها رسالته بشكل مباشر إلى لاعب بايرن السابق: "لا مكان لك في البوندسيلغا. لقد حملت قميص كبريات الفرق الألمانية، وأصبحت بطلا للعالم رفقة المنتخب الألماني، وهو استحقاق لن ينتزعه منك أحد مدى الحياة. الآن، عليك أن تجرب حظك في الخارج (إيطاليا أو فرنسا أو انجلترا) حتى تطوّر من شخصيتك.. فالدوري الألماني لم يعد خياراً منطقياً بالنسبة لك".

يذكر أنه وفي الأيام الأخيرة تمّ الربط بقوة بين ماريو غوتسه ونادي العاصمة هرتا برلين، لكنها أنباء لم تخرج على الأقل إلى غاية اللحظة من دائرة التكهنات.

و.ب