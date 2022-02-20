لا مسكنات بعد اليوم.. نظام غذائي يخفف من آلام الدورة الشهرية

في الاجتماع السنوي الذي تنظمه "جمعية انقطاع الطمث بأمريكا الشمالية" (NAMS)، تم تقديم نتائج دراسة أجريت من أجل معرفة التأثير المحتمل للنظام الغذائي على آلام الدورة الشهرية أو ما يعرف بـ "عسر الطمث". والهدف هو الكشف عن الأطعمة التي تعزز آلام الدورة الشهرية وتلك التي تخفف منها. الدراسة نشرت نتائجها على الموقع الطبي الألماني "Heilpraxis".

تم تقييم العديد من الدراسات التي تناولت الأنماط الغذائية التي تؤدي إلى آلام الدورة الشهرية. ووفق فريق الباحثين، تُظهر نتائج هذه الدراسة أن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 6 الدهنية يعزز الالتهابات وبالتالي الآلام. وتشير النتائج أيضاً إلى أن تناول أغذية صحية هو وسيلة سهلة وبسيطة من أجل منع أو تقليل حدوث آلام الدورة الشهرية.

النساء "النباتيات" أقل عرضة للإلتهاب!

وفق الباحثين، هناك أدلة على أن تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية وتجنب الأطعمة المصنعة والزيت والسكر يقلل من الالتهاب، الذي عادة ما يكون السبب الرئيس في الآلام الحادة للدورة الشهرية. وأفاد الباحثون أنه عندما يكون هناك التهاب، تنقبض عضلات الرحم بسبب ما يسمى بـ "البروستاغلاندين". بشكل عام يكون لدى الأشخاص النباتيين أدنى مستويات من الالتهاب خلال هذه الفترة. مما يشير إلى الدور المهم الذي تلعبه الدهون الحيوانية بشكل خاص في تطور الالتهاب.

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الأبحاث عن تأثيرات النظام الغذائي على آلام الدورة الشهرية وجدت الحل لألمي الشخصي، كما تقول، ساره سانوه، من جامعة "روتجرز" الأمريكية: "أردت أن أجد التفسير العلمي وراء هذا الارتباط". اكتشاف أن بعض الأطعمة يمكنها أن تزيد أو تقلل من الالتهاب، مما يزيد أو يقلل أيضاً من آلام الدورة الشهرية، يوضح أهمية التغذية، التي غالباً لا تُؤخذ في عين الاعتبار.

تعاني حوالي 90 في المائة من المراهقات من آلام الدورة الشهرية، وغالباً ما يلجأن إلى استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للتخفيف من الآلام الحادة. لكن مسكنات الألم هذه قد لا تنجح دوماً في التخفيف منه.

من جانبها توضح الطبيبة ومديرة "جمعية انقطاع الطمث بأمريكا الشمالية" (NAMS)، د. شتيفاني فوبيون، عن آلام الدورة الشهرية وطرق التخفيف منها: "بما أن آلام الدورة الشهرية هي السبب الرئيسي للتغيب عن المدرسة لدى الفتيات المراهقات، فمن المهم البحث عن طرق للتخفيف منها. وقد يكون التغيير في النظام الغذائي، حلاً بسيطًا يمكن أن يوفر لهن قدراً من الراحة".

إ.م