 لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين | DW الأخبار | DW | 09.05.2022

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DW الأخبار

لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين

في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر الكثير من المثقفين والكتاب والمهندسين والفنانين البلاد خشية التعرض للقمع بسب معارضتهم للحرب. من بين هؤلاء مخرج الأفلام ديمتري بولوغوبوف الذي وجد في إسرائيل ملاذا آمنا.

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