لا مستقبل في روسيا في ظل بوتين

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في الوقت الذي يدعم الكثير من الروس حرب بوتين ضد أوكرانيا، يغادر الكثير من المثقفين والكتاب والمهندسين والفنانين البلاد خشية التعرض للقمع بسب معارضتهم للحرب. من بين هؤلاء مخرج الأفلام ديمتري بولوغوبوف الذي وجد في إسرائيل ملاذا آمنا.
أعلن الرئيس الروسي بوتين أن جيشه يقاتل في أوكرانيا دفاعا عن "الوطن الأم" بمواجهة "تهديد غير مقبول" تطرحه أوكرانيا، محذرا من "حرب شاملة"، فيما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنتصر على روسيا، "كما انتصرت على النازي".
تشبث المستشار الألماني أولاف شولتس بسياسته التي تخص الحرب في أوكرانيا، متحدثا عن أن لديه التزامات تجاه الشعب الألماني، كما أكد أن فلاديمير بوتين لن يخرج فائزا من هذه الحرب.
يعقد قادة دول مجموعة السبع مؤتمرا عبر تقنية الفيديو اليوم الأحد، تتصدر جدول أعماله تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ودفعت المقاومة الأوكرانية القوات الروسية إلى الشرق، لكن روسيا لم تظهر أي مؤشر على أنها تعتزم إنهاء الحرب.
لا تنتمي دول أوروبية عديدة كسويسرا والسويد وأيرلندا إلى أي تحالف عسكري. بيد أنّ الوضع بدأ في التغير لدى بعض هذه الدول المحايدة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ يفكر بعضها في الانضمام للناتو. فهل انتهى الحياد في أوروبا؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول