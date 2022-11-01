لا للعقلية الذكورية - انتفاضة النساء في أمريكا اللاتينية

يظهرن ملثمات فقط ويرتيدن نظارات قاتمة وقبعات تشبه آذان القطط. "ميتشيس" هو الاسم الذي تطلقه على نفسها مجموعة من النسويات الشابات في المكسيك. إنهن يحاربن العنف ضد المرأة، ويناضلن من أجل الإجهاض القانوني وضد اللامساواة. بحسب الإحصائيات تُقتل عشر نساء يوميًا في المكسيك، لكن معظم مرتكبي الجرائم يفلتون من العقاب. لم تعد هؤلاء النساء الشابات يقبلن بذلك، وبدأن بالتظاهر في الشوارع للضغط على الحكومة.

إنهن يفعلن ذلك اقتداء بنساء الأرجنتين، اللاتي حققن بعد سنوات من النضال نجاحا كبيرا بتشريع الإجهاض. ولهذا قيمة رمزية عالية بالنسبة للحركة النسائية، التي تناضل في المقام الأول من أجل الاستقلالية وحرية الاختيار. وهذا ما يرمز إليه أيضا الوشاح الأخضر، شعار الحركة، الذي انتشر في أرجاء أمريكا اللاتينية. رغم ذلك هناك عقبات. إذا لا يزال الإجهاض من المحرمات في المقاطعات الأرجنتينية المحافظة.

وفي البرازيل المجاورة، هناك حركة مضادة محافظة يزداد تأثيرها. إذ تدعم الكنائس الإنجيلية حكومة الرئيس بولسونارو اليمينية المتطرفة. فوزيرة شؤون المرأة البرازيلية داماريس ألفيس كانت سابقا قسيسة إنجيلية ومناهضة قوية للإجهاض. هذا بينما ترى ناشطات نسويات أن على الوزيرة في الواقع أن تقود التحول الثقافي، لأن حقوق المرأة الأساسية معرضة للخطر.

ما يوحد الناشطات النسويات في أمريكا اللاتينية قبل كل شيء هو الأمل في أن يغير ضغط الشارع شيئا ما، كما حدث في الأرجنتين ...

مواعيد البث

DW عربية

الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 03:15 UTC

الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 11:15 UTC

الأحد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 16:15 UTC

الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 01:15 UTC

الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 05:15 UTC

الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 09:15 UTC

الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 22:15 UTC

الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 – 15:15 UTC

الخميس 01 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 07:15 UTC

الخميس 01 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 13:15 UTC

الجمعة 02 ديسمبر/كانون الأول 2022 – 18:03 UTC





الجزائر UTC +1

القاهرة UTC + 2

دبي UTC + 4

UTC تعني توقيت عالمي منسق