 لا للتعصب الكروي بين مصر والمغرب | DW الأخبار | DW | 31.01.2022

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لا للتعصب الكروي بين مصر والمغرب

شهد أحد المطاعم في القاهرة تجمع العديد من المغاربة المقيمين في مصر لمشاهدة المباراة مع المشجعين المصريين، وسط أجواء عائلية مرحة بعيدة عن التعصب:

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