لا للتعصب الكروي بين مصر والمغرب

كأس أمم إفريقيا.. محمد صلاح في رحلة الثأر من الكاميرون

حين خاض محمد صلاح غمار بطولة الغابون الإفريقية التي خرج منها الفراعنة بمركز الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون، كان مهاجم ليفربول في بداية مسيرته الدولية، واليوم يتاح له المجال في الثأر لبلاده في مباراة نصف النهائي.