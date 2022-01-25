لا للتعصب الكروي بين مصر والمغرب

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شهد أحد المطاعم في القاهرة تجمع العديد من المغاربة المقيمين في مصر لمشاهدة المباراة مع المشجعين المصريين، وسط أجواء عائلية مرحة بعيدة عن التعصب:
قلبت مصر تأخرها بهدف أمام المغرب وفازت على أسود الأطلس بهدفين لهدف لتحجز بطاقتها في نصف نهائي أمم أفريقيا. وسيلتقي المنتخب المصري يوم الخميس مع الكاميرون. والسنغال تكمل عقد نصف النهائي بفوزها على غينيا الاستوائية.
في قرية نائية في جبال كردستان، يعشق الجميع كرة القدم. لكن لا يوجد ملعب لكرة القدم. يريد أطفال القرية تغيير ذلك ويخرجون لتحقيق حلمهم في امتلاك ملعب كرة قدم خاص بهم.
مباراة ساخنة للغاية تلك التي ستجمع بين منتخبي الفراعنة وأسود الأطلس. كفة التاريخ تميل لصالح منتخب المغرب على حساب نظيره المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الإفريقية.. فلمن تكون الغلبة هذه المرة؟
حين خاض محمد صلاح غمار بطولة الغابون الإفريقية التي خرج منها الفراعنة بمركز الوصيف بعد الخسارة أمام الكاميرون، كان مهاجم ليفربول في بداية مسيرته الدولية، واليوم يتاح له المجال في الثأر لبلاده في مباراة نصف النهائي.
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