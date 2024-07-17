لا للتذمر..بايرن ميونيخ يضع قواعد جديدة!

في محاولة لتجاوز نكسة الموسم الماضي، يستعد بايرن ميونيخ للموسم الجديد بمجموعة من القواعد الصارمة من أجل إعادة قطار الفريق البافاري إلى مساره الصحيح. مدرب الفريق كومباني يريد ضخ دماء جديد في الفريق، ومنح الجميع فرصة للعب.

يبدو أن مدرب بايرن ميونيخ الجديد فينسنت كومباني يريد بأي طريقة ممكنة تجاوز نكسة الفريق البافاري في الموسم الماضي، حيث خرج عملاق ألمانيا خاوي الوفاض لأول مرة منذ سنوات.

فقد كشف موقع "شبورت" الألماني أن قيادة بايرن ميونيخ تخطط لاتخاذ إجراءات صارمة، من أجل عودة قطار الفريق إلى مساره الصحيح، واعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن.

ولفت المصدر ذاته أن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، والمدير الرياضي لبايرن ميونيخ ماكس إيبرل، يُطالبون لاعبي الفريق البافاري بموقف مختلف للغاية.أما عن هذا الموقف، فهو أن يشعر لاعبو الفريق بالامتنان لحمل قميص بايرن ميونيخ. بالإضافة إلى عدم تذمر البعض منه بشكل علني من وضعه مع الفريق.

وكان تقارير صحفية سابقة، قد كشفت مثلا أن كيميش لا يحبذ اللعب في مركز الظهير الأيمن، ويفضل اللعب في مركز وسط الميدان. كما أن عقد ألفونسو ديفيز تحول إلى صداع في رأس إدارة بايرن ميونيخ، حيث لم يتفق الطرفان بعد على تمديد عقد اللاعب الكندي مع الفريق.

ينتظر كومباني من لاعبي الفريق اللعب بندية أكبر. صورة من: Bradley Collyer/empics/picture alliance

يُذكر أن عدة أندية أوروبية كبيرة مهتمة بخدمات ألفونسو ديفيز أبرزها فريق ريال مدريد الإسباني، حسب ما أوردته سابقا صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولفت موقع "شبورت" أن مدرب الفريق كومباني، يرى أنه على لاعبي الفريق البدلاء وضع أنفسهم في خدمة الفريق، والامتناع عن الشكوى من وضعهم، الذي يتصدر بعض العناوين الصحفية.

وتابع المصدر ذاته أن فينسنت كومباني يريد منح جميع لاعبي الفريق فرصة عادلة في الموسم الجديد على غرار: اللاعب الفرنسي ساشا بوي القادم من غالطة سراي بصفقة كلفت خزائن بايرن ميونيخ 30 مليون يورو. يُشار إلى أن ساشا بوي، عانى من إصابة قوية أبعدته عن الميادين طويلا. كما أنه لم يقدم مستويات قوية مع بايرن ميونيخ.

وكان بايرن ميونيخ قد عانى من موسم صعب للغاية. وأنهى الفريق البافاري تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل. وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع أكثر من مدرب على غرار ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وغيرها من الأسماء القوية في عالم التدريب.

ورفض أكثر من مدرب مهمة الإشراف على بايرن ميونيخ، حسب ما تداولته وسائل إعلام مختلفة. وبشكل مفاجئ تعاقد بايرن ميونيخ مع المدرب الشاب فينست كومباني (38 عاما).

وكان المدرب البلجيكي كومباني يتولى تدريب فريق بيرنلي الإنجليزي، الذي نزل إلى دوري الدرجة الثانية. ويرى البعض أن منح تدريب بايرن ميونيخ لفينسنت كومباني "مخاطرة" كبيرة.