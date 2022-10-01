 لا عطور ولا ″كروكات″ - شعار الرئيس سعيّد لمكافحة أزمة المال والغذاء؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.10.2022

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سياسة واقتصاد

لا عطور ولا "كروكات" - شعار الرئيس سعيّد لمكافحة أزمة المال والغذاء؟

تستعد الحكومة التونسية لتمرير خطة من ثماني نقاط من أجل مراجعة الواردات بطلب من الرئيس قيس سعيد، في خطوة أثارت انتقادات بسبب تضمن القائمة لواردات العطور ومواد التجميل وأطعمة الحيوانات. فهل تعد خطوة الرئيس مبررة؟

أحد محلات أدوات التجميل الشهيرة في العاصمة تونس

"الطعام قبل العطور"، يلخص شعار المرحلة في تونس مع دعوة الرئيس قيس سعيد إلى فرض قيود على الواردات من المواد الكمالية ومن بينها العطور ومواد التجميل؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

كان الوقت وقت الذروة لكن المحلات التجارية لبيع العطور ومواد التجميل كانت شبه خاوية في الطابق العلوي للمركب التجاري بمنطقة المنار الراقية في العاصمة التونسية.

مختارات

ويقول العاملون في هذا القطاع وحتى الباعة للمواد الرخيصة المقلدة على الرصيف، إن المبيعات تتراجع والناس مهتمة اكثر بالبحث عن المواد الاستهلاكية المفقودة في الأسواق منذ تصاعدت الحرب الروسية في أوكرانيا.

أولويات جديدة أم شعبوية

"الطعام قبل العطور"، يلخص شعار المرحلة في تونس مع دعوة الرئيس قيس سعيد إلى فرض قيود على الواردات من المواد الكمالية ومن بينها العطور ومواد التجميل؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وفي ظل النقص الكبير في التزود بالمواد الاستهلاكية من الأسواق العالمية.

القرار الرئاسي رافقته دعوات نسوية ساخرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى استعادة المواد التقليدية للتجمل والتنظيف كخيار أخير أمامهن، مع احتمال فقدان الكثير من ماركات العطور ومواد التجميل العالمية في المتاجر.

وتأتي الخطوة الجديدة، بحسب الرئاسة، بهدف الضغط على العجز التجاري وترتيب الأولويات في النفقات العمومية والتصرف في احتياطي العملة الصعبة. ومع أن الحكومة لم توضح بعد متى ستدخل هذه الاستراتيجية الجديدة حيز النفيذ إلا أنها أثارت قلقا متزايدا لدى عدة شركات وجمعيات.

تعاني تونس من عجز تجاري وصل الى حدود 16.9 مليار دينار (الدولار يساوي 3.2 دينار تقريبا) خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري (2022) بينما كانت في حدود 10.14 مليار دينار في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وجاءت الصين وتركيا والجزائر وروسيا في صدارة قائمة الدول التي تعرف تونس عجزا تجاريا معها.

ويقول الرئيس قيس سعيد إنه وفي ظل الصعوبات التي يمر بها العالم في جميع القطاعات فإنه يتعين على المجموعة الوطنية أن تتقاسم الأعباء على قاعدة العدل الاجتماعي.

أرفف عليها مواد التجميل والعناية بالبشرة والجسم بأحد محلات مواد التجميل الشهيرة في العاصمة التونسية

القرار الرئاسي في حالة تطبيقه، سيؤدي إلى فقدان الكثير من ماركات العطور ومواد التجميل العالمية في المتاجر.

وقد لخص سعيد هذه المعادلة في بيان رسمي لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، لم يخل من انتقادات علنية لسياسة التوريد، قائلا "كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة (الأجنبية) في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة".

غير أن هذه الانتقادات قوبلت بتحفظ كبير وحتى اتهامات غير معلنة بالشعبوية من وسط قطاع الأعمال والخبراء.

وبحسب الأرقام التي كشف عنها رئيس تحرير موقع "البورصة" المتخصص في الاقتصاد والمال لـDW فإن حجم الواردات من العطورات ومواد التجميل في 2021 بلغ قيمته حوالي 125 مليون دينار تونسي (37.5 مليون دولار أمريكي) ما يمثل نسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الواردات البالغة 62.8 مليار دينار (18.8 مليار دولار امريكي).

ويعلق رئيس الموقع عمر العودي على الخطوة المتوقعة للحكومة لـDW بالقول: "من غير المتوقع أن يكون للقيود المفروضة على الواردات من هذه السلع تأثيرا يذكر في خفض العجز التجاري. الخطوة بعيدة كل البعد عن الواقع. لن يكون هناك لا تأثير إيجابي ولا سلبي".

عمر العودي مدير موقع البورصة المتخصص في الاقتصاد والمال

عمر العودي مدير موقع "البورصة" لـDW: القيود على مواد التجميل والعطور لن يكون له تأثيرا يذكر في خفض العجز التجاري

العطور والكروكات في قلب العاصفة

تعمل عائلة مزيود في قطاع إنتاج وتوريد العطور ومواد التجميل منذ ثلاثينات القرن الماضي، وتعد شركتهم اليوم من بين المؤسسات الناجحة التي تشغل المئات من العمال ولكنها قد تواجه مصيرا مجهولا في حال المضي نحو فرض قيود على وارادات المنتجات التي تحظى بإقبال من الطبقات الميسورة.

وفي حديثه مع DW عربية يشير حاتم مزيو، رئيس شركة رائدة في صناعة وتوريد العطور وهو في نفس الوقت رئيس غرفة صانعي العطور ومواد التجميل بالاتحاد العام للصناعة والتجارة في تونس، إن السلطات اتخذت بالفعل خطة من ثماني نقاط تشمل عدة قطاعات بهدف ترشيد الواردات.

وتابع مزيو أن الغرفة ستدرس الخطط المقترحة من وزارة التجارة والحكومة دون أن يتم التغافل عن الصعوبات التي يعاني منها القطاع أصلا بجانب الأضرار المتأتية خاصة من السلع المهربة التي تباع في السوق الموازية من دون أداءات، عدى الأضرار الصحية التي تتسبب فيها هذه المنتجات المقلدة.

وفي كل الحالات يأمل صناع العطور ألا يكون للإجراءات الحكومية آثارا مضاعفة على القطاع المشغل لنحو 20 ألف عامل من ذوي الكفاءات العالية والمتخصصة في هذا المجال، وفق ما ذكره مزيو.

لكن ليست وحدها مؤسسات التجميل في عين العاصفة، فالقرار الرئاسي والاجراءات الحكومية طالت كذلك أكلات الحيوانات الموردة من الخارج وخصوصا أكلات القطط والكلاب التي تعيش في أغلب بيوت التونسيين وفي مراكز الإيواء القليلة، وهو اهتمام بدأ يتعمم وسط العائلات التونسية مع تزايد أنشطة الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان وضد قنص الكلاب السائبة بالذخيرة من قبل الشرطة.

وفي مركز لإيواء الكلاب والقطط السائبة شمال العاصمة يستعد متطوعون للتأقلم مع واقع جديد قد يخلو من طعام "الكروكات" المفضل لأكثر من 300 حيوان في المركز. وتوضح رئيسة المركز نوال العكش في حديثها مع DW عربية "كنا نورد الكروكات الأجنبية لأن تركيبتها أفضل وتتضمن حشائش صحية تحمي أمعاء الكلاب من الديدان وندفع مقابل ذلك رسوما كبيرة ولا نتمتع بأي امتيازات مخصصة للنشاط الجمعياتي. الآن قد نركز أكثر على المعكرونة وبقايا الدجاج".

مركز لرعاية الكلاب السائبة في تونس

تقول نوال العكش: كنا نورد الكروكات الأجنبية لأن تركيبتها أفضل .. وندفع رسوما كبيرة ولا نتمتع بأي امتيازات مخصصة للنشاط الجمعياتي. الآن قد نركز أكثر على المعكرونة وبقايا الدجاج.

ومع أن الأزمة الاقتصادية والركود لم يستثن أي قطاع في تونس منذ الأزمة المرتبطة بوباء كورونا ومن ثم آثار الحرب الروسية في اوكرانيا، إلا أن أي خطوة جديدة من الحكومة ستسبب من الناحية التجارية أضرارا وخسائر للمحلات المتخصصة في أطعمة الحيوانات من دون شك.

ولكن بالنسبة لنوال فإن للخسارة وجه آخر محبط أهم بكثير من خسارة المال، وتقول لـDW:  "من ناحية أخلاقية فإنه من المؤسف أي يتحول الحيوان إلى كائن فاقد للأولوية مع أنه يشاركنا الحياة في هذه الأرض ويعزز توازننا النفسي والاجتماعي".

تونس – طارق القيزاني

  • Produktion von Arganöl (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأركان.. الذهب السائل

    وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.

  • Teebaumöl (Imago/Niehoff)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي

    استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي

    له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.

  • Rosen in der Kosmetik (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الورد.. المفضل لدى النساء

    فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.

  • Kaktusfeigen zubereiten, auslöffeln (picture-alliance/dpa/ A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب

    زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.

  • Symbolbild Olivenöl (Colourbox/expressiovisual)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي

    يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.

  • Kokosnuss (Imago/AFLO)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال

    يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.

  • Kamillentee (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية

    يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.

  • Speiseöl Olivenöl Symbolbild (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة

    له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.


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