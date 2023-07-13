"لا سلام في الأفق"... لماذا تتعمّق الحرب في السودان؟

تصاعد العنف في السودان يؤدي إلى تفاقم محنة الناس هناك ووصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات كارثية.
فبعد ثلاثة أشهر من القتال العنيف المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أصبحت الحرب في السودان أكثر حدة، كما يخلص إليه المحلل السياسي، أحمد سليمان، في مقابلة له مع DW.
وأضاف الخبير الباحث في شؤون القرن الأفريقي من مركز أبحاث "تشاتام هاوس" بلندن أن "أسوأ المعارك تدور في الخرطوم، ولكن في دارفور أيضاً، التي ترتكب فيها أعمال عنف وتخريب للمباني السكنية والبنية التحتية وحملات تهجير جماعي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
من جهتها حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن السودان على وشك الانزلاق إلى"حرب أهلية شاملة" قد تزعزع المنطقة بأسرها.
وقال سليمان لـ DW إن هناك "قرابة مليوني نازح بينهم أكثر من مليون طفل. ونتيجة للعنف الدائر في دافور وحدها نزح 180 ألف شخص عبر حدود غرب دارفور إلى تشاد". وبحسب المحلل السياسي، يتخذ العنف في دافور طابعاً عرقياً عانى منه الناس في دافور على مدار العشرين عاماً الماضية: "لا يوجد حل سريع لهذا الصراع الدموي".
قاطع وفد الجيش السوداني اجتماعات هيئة التنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد)
"السلام ليس أولوية الطرفين"
خرق اتفاقات وقف إطلاق النار بين الفصيلين المتحاربين والقتال العنيف بين الخصمين لم يترك أي مجال لصمود أي من الاتفاقات الموقعة لوقف إطلاق النار. وانتقد أحمد سليمان محاولات الوساطة التي لم تحقق سوى القليل. وقد دعت هيئة التنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد)، مؤخراً إلى محادثات سلام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلا أن الحكومة السودانية رفضت المشاركة. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن ممثليها لن يكونوا مستعدين لمحادثات السلام إلا عندما تتخلى كينيا عن رئاسة دول الوساطة الإقليمية، متهمة كينيا بالانحياز لقوات الدعم السريع.
ولم تسفر المحادثات السابقة في مدينة جدة برعاية أمريكية وسعودية إلى تحقيق تقدم يذكر. ويرى أحمد سليمان أن الفشل يعود بالأساس إلى أن كلا الطرفين المتحاربين يركزان على تحقيق مكاسب عسكرية استراتيجية على حساب الآخر. ويخلص المحلل السياسي إلى أن "هذا هو هدفهم الأساسي". ويضيف: "الطرفان ليسا مستعدين في هذه المرحلة لانهاء الحرب وإعطاء الأولوية للسلام".
لكن يبدو أن يوسف عزت، مستشار قائد قوات "الدعم السريع" في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يرى الأمور بشكل مختلف تماماً. في مقابلة له مع DW، اتهم يوسف عزت الطرف الآخر بعدم الرغبة في الرد على عروض السلام: "خلال المحادثات في المملكة العربية السعودية كان هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بين وفدي الجانبين، لكن الجيش لم يلتزم بذلك. سلاح الجو يقصف كل مكان ويهاجم رغم توقيعنا هدنة".
الطرفان يدعيان دعم الديمقراطية
وأكد مستشار قائد قوات الدعم السريع في المقابلة مع DW أن الأمر لا يتعلق بمسألة شخصية بين جنرالين عسكريين، بل بإعادة تشكيل جيش للسودان.
بعد استيلاء الجيش بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان على السلطة في السودان قبل عام ونصف، عين البرهان نفسه رئيساً لمجلس انتقالي وعين "حميدتي" نائباً له، ووعد بإعادة السلطة إلى حكومة منتخبة ديموقراطياً. لكن اتفاق الانتقال لم ينفذ بعد.
وبحسب يوسف عزت، يدور الصراع بين من يريدون دعم العملية السياسية والتحول الديمقراطي ومن يريدون إعادة النظام القديم، بما فيه الإسلاميين والمتطرفين. ويوضح: "حان الوقت كي يصبح السودان مستقلاً فعلياً. البلد بحاجة إلى اتخاذ مسار جديد. لا نريد عودة الإرهاب وداعش". ويشدد على ضرورة مناقشة أسباب الحرب في السودان: "يجب أن نتفق على السياسات الجديدة، وإصلاح جميع المؤسسات، وإنشاء نظام ديمقراطي للبلاد. هذا هو هدفنا".
ويضيف يوسف عزت أن ما تريده قوات الدعم السريع هو بدء المفاوضات السياسية بين جميع السودانيين على الفور: "نعتقد أن السبيل الوحيد لحل المشكلة ليس تكوين حكومة دكتاتورية أو جعل البلاد في قبضة شخص واحد. قوات الدعم السريع تريد تشكيل نظام ديمقراطي يتقبل الجميع ويعترف بالتنوع وبهويات جميع السودانيين".
قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رفقة أفراد من الجيش.
المصلحة فوق كل شيء
يصور كل طرف في الصراع نفسه على أنه حامي القيم الديمقراطية. أما بالنسبة للمحلل السياسي، أحمد سليمان، فإنه يعتقد أن العامل الحاسم في هذا الصراع الوحشي على السلطة هو المصلحة والرغبة في إخضاع الطرف الآخر. ويردف أن المصالح الاقتصادية تلعب دوراً أيضاً في الصراع؛ إذ تعد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من أكبر أرباب العمل في السودان. ويضيف: "كانت هناك فرص كافية للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن لم يقدم أي طرف على إنشاء ممر إنساني، وهو ما يعد ضرورياً لوقف دائم لإطلاق النار".
"تتمتع القوات المسلحة السودانية بميزة كونها الجيش الوطني، وبهذا تحصل على الدعم من دول في المنطقة، بما فيه الدعم اللوجستي، ما يمكنها من شن غارات على المدنيين. هناك مؤشرات واضحة على أن الإسلامويين وفلول النظام السابق يدعمون انتصار القوات المسلحة السودانية"، يضيف أحمد سليمان.
"من جانبها تسعى قوات الدعم السريع إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية. ويريد حميدتي الترشح لأي انتخابات قادمة، بيد أن قوات الدعم السريع تتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذه الحرب الدموية، وارتكبت انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان. وتتلقى تلك القوات الدعم من مجموعة فاغنر الروسية على المستوى اللوجيستي. لكن بعد تراجع نفوذ قائدهم، يفغيني بريغوجين، نتيجة تمرده على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم تسليم تلك القوات المزيد من الأسلحة"، يخلص الخبير الباحث في شؤون القرن الأفريقي من مركز أبحاث "تشاتام هاوس" بلندن، أحمد سليمان.
وقد تقدمت DW بعدة طلبات لإجراء مقابلة مع ممثلين عن الحكومة العسكرية السودانية، لكن لم تتلق أي رد حتى ساعة نشر هذا التقرير.
مارتينا شويكوفسكي بالتعاون مع فيندي باشي / إ.م
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
إعلان الوساطة الإفريقية الإثيوبية المُشتركة الجمعة (12 يوليو تموز 2019) بأن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن "الإعلان السياسي" المُحدد لكافة مراحل الفترة الإنتقالية، وخارطة طريق لتنظيم الانتخابات. هذا الإعلان يأتي في وقت لم تُبدد فيه بشكل نهائي المخاوف من تعطيل انتقال السلطة للمدنيين.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
في الحادي عشر من يوليو/ تموز استيقظ السودانيون على بيان للمجلس العسكري الحاكم يعلن فيه أن مجموعة ضباط حاولوا القيام "بانقلاب عسكري" لتقويض اتفاق بين الجيش والمعارضة لاقتسام السلطة لفترة مدتها ثلاث سنوات يعقبها إجراء انتخابات. الغموض ما يزال يحيط بأهداف مدبري محاولة الإنقلاب وارتباطاتهم.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
احتجاجات سلمية
لأسابيع طويلة صمد المتظاهرون السودانيون أمام مقر وزارة الدفاع. آلاف المحتجين كانوا يطالبون بمجلس انتقالي يحدد فيه المدنيون مستقبل البلاد. ولكن في مطلع حزيران/ يونيو 2019 تحرك العسكر لفض الاعتصام بقوة السلاح ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
باسم الأمة..
متظاهر يحمل علم السودان بالقرب من المقر الرئيسي لقيادة الجيش. العلم يرمز إلى مطلب المتظاهرين في المشاركة بشكل متساو في رسم مستقبل البلاد، والمقصود مشاركة الشعب والجيش على قدم المساواة في ذلك. ولو حدث ذلك، سيكون خطوة مهمة على طريق الديمقراطية.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
إشارات تحذيرية
قبل أيام من فض الاعتصام، كان هناك حضور قوي للجيش. ورأى الكثير من المتظاهرين في ذلك أن الجيش ربما لا يبدو مستعدا لتسليم السلطة للمدنيين، حسب ما كان يأمله السودانيون بعد الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
نهاية حقبة
هيمن الرئيس المخلوع عمر البشير على السلطة منذ عام 1993 وحتى الإطاحة به في نيسان/ أبريل 2019. قمع معارضيه بكل قسوة. ومن أجل الحفاظ على سلطته أمر البشير بحل البرلمان عام 1999. في تلك الفترة كان زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن يجد في السودان ملاذا آمنا له. لكن اسم البشير يبقى مرتبطا بشكل وثيق مع الحر ب ضد الانفصاليين في إقليم دارفور.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
الديكتاتور أمام المحكمة
كثير من السودانيين كانوا يأملون في رؤية الديكتاتور وهو يمثل أمام المحكمة. أمل تحقق بالفعل عندما بدأت جلسة محاكمة عمر البشير في الـ 16من حزيران/ يونيو. وكانت التهم الأولية الموجهة إليه تتمثل في الفساد وحيازة عملات أجنبية بكميات كبيرة. فبعد سقوطه وجد رجال الأمن في قصره أكياسا مليئة بالدولارات قدرت بأكثر من 100 مليون دولار.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
حضور قوي للمرأة
كان للمرأة السودانية حضور قوي في الاحتجاجات، حيث تتمتع المرأة بحرية أكبر منذ بدء الاحتجاجات. المرأة السودانية لا تقوي الاحتجاجات من حيث العدد فقط، بل تدعمها نوعيا أيضا، فهي التي أعطت الاحتجاجات وجها سلميا آخر. حضور المرأة في الاحتجاجات جسد رغبة الكثير من المواطنين في الديمقراطية والمساواة.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
أيقونة الثورة!
أصبحت طالبة كلية الهندسة المعمارية آلاء صلاح، وجها بارزا من وجوه الثورة. وهذه الصورة التاريخية التقطها مصور كان حاضرا عندما صعدت آلاء إلى سطح سيارة لتلقي خطابا أمام المحتجين. ومنذ ذلك الوقت تشهد هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة واسعة. صور من هذا النوع تعتبر من أدوات الثورة المهمة، فهي ترمز إلى الهوية الانتماء.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
تضامن عالمي
بفضل شبكات التواصل الاجتماعي تنتشر أخبار الاحتجاجات بسرعة حول العالم، وهذا ما حدث مع احتجاجات السودان. التي حظيت بعم معنوي عالمي كبير، كما تظهر هذه الصورة بمدينة ادينبورغ في سكوتلندا، حيث تطالب سيدة بوقف قتل المدنيين في السودان. كما أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن موقفهم في بيان رسمي للاتحاد الأوروبي طالبوا فيه بوقف فوري لكل انواع العنف ضد الشعب السوداني.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
دعم للجيش أيضا
لكن ليس كل السودانيين شاركوا في الاحتجاجات ضد العسكر. فهناك من يدعمهم، حيث يأملون في تشكيل حكومة صارمة. ويعتقد أنصار الجيش أنه فقط ومن خلال العسكر يمكن ضمان مستقبل مزدهر للبلاد. ويضعون أملهم هذا في شخص الجنرال عبدالفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الذي يحملون صورته.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
في انتظار فرصته
لكن الرجل القوي الفعلي في السودان هو الجنرال محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي". فهو الرجل الذي يعتقد أنه أمر القوات بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العسكرية بقوة السلاح. وكان الجنرال قائدا لميليشيات "بالجنجويد" التي قمعت المتمردين بكل قسوة ووحشية في دارفور. ويخشى المتظاهرون من أن يصبح هذا الجنرال الرجل الأول في البلاد.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
قلق في الخليج
أثارت أحداث السودان قلق السياسيين في دول أخرى، مثل محمد بن زايد آل ثاني، ولي العهد في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تخشى السعودية، حالها في ذلك حال الإمارات، من أن نجاح الاحتجاجات في السودان يعتبر بمثابة نجاح الثورة "من تحت" وقد يصبح مثالا يحتذى به في المنطقة. ولهذا تدعم السعودية والإمارات عسكر السودان.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
الجار الشمالي يراقب بقلق!
في القاهرة تتجه الأنظار بكثير من القلق والريبة والشكوك إلى الخرطوم. وتخشى حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تساهم أحداث السودان في زيادة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تحاربها في مصر بكل قوة. وإذا تمكنت الجماعة من ترسيخ أقدامها في السودان، كما تخشى مصر، فإن ذلك قد يساهم في إعادة القوة إليها في مصر أيضا.
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السودان.. محطات من صراع المعارضة مع العسكر
احتجاجات لا تنتهي
في غضون ذلك تستمر الاحتجاجات في السودان. ففي يوم الجمعة (14 حزيران/يونيو 2019) طالب صادق المهدي أحد قادة المعارضة السودانية منذ عقود، بتحقيق رسمي في عملية فض الاعتصام بالقوة. الطلب أثار غضب العسكر. والاحتجاجات في السودان تدخل في مرحلة جديدة. كيرستن كنب/ ح.ع.ح