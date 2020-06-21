 ″لا ترجيح″ لفرضية هجوم إرهابي في حوادث الطعن في برمنغهام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2020

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"لا ترجيح" لفرضية هجوم إرهابي في حوادث الطعن في برمنغهام

أعلنت الشرطة في مدينة برمنغهام الانجليزية الأحد عن حوادث طعن تسببت في مقتل شخص وجرح سبعة آخرين. الشرطة "ليس لديها ما يرجح" فرضية هجوم إرهابي في الحادث، وتبحث عن مشتبه.

Großbritannien Messerangriff in Birmingham (Reuters/P. Noble)

الشرطة البريطانية تبحث عن مشتبه في حوادث الطعن ببرمنغهام

 أعلنت الشرطة البريطانية الأحد (السادس من سبتمبر/ أيلول 2020) مقتل رجل وجرح سبعة آخرين بينهم اثنان إصاباتهم خطيرة، في سلسلة هجمات بسكين في برمنغهام ثاني مدن انجلترا، موضحة أنها تبحث عن مشتبه به لاذ بالفرار.
وقال قائد شرطة منطقة ويست ميدلاندز ستيف غراهام أنه تم فتح تحقيق في قضية قتل، مشيرا إلى أن لا شيء يسمح حاليا بترجيح فرضية هجوم "إرهابي" أو جريمة كراهية أو حرب عصابات. وأضاف "نبحث عن مشتبه به والتحقيقات لكشف هويته ثم العثور عليه مستمرة". وتابع أن أيا من الضحايا له علاقات مع عصابات ويبدو أنهم استهدفوا "عشوائيا"، مشددا على الطابع "القاسي" لسلسلة الاعتداءات هذه.
وقال غراهام أن رجلا وامرأة أدخلا المستشفى في حالة خطيرة "بينما اصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح طفيفة".

وكانت الشرطة قد ذكرت صباح الأحد في بيان إنها تلقت بلاغا الأحد عند الساعة 00,30 بالتوقيت المحلي (23,30 بالتوقيت العالمي) بشأن تعرّض أشخاص للطعن في وسط المدينة، قبل أن تُبلّغ بحصول حوادث أخرى مشابهة بعد وقت قصير في المنطقة ذاتها.

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التلفزة البريطانية مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة بينما انتشر عناصر شرطة ارتدوا بزات مخصصة لغرض التحليل الجنائي.

 

في المقابل روت شاهدة عيّان في حوار لمحطة بي بي سي، بأن الأمر يتعلق بمشاجرات عنيفة اندلعت بين مجموعتين من الشباب، سمعت خلالها عبارات عنصرية. ولا يبعد مكان الحادث عن مرقص ليلي نظم ليل السبت/ الأحد حفلة احتفاء بموسيقى العالم والتعدد الثقافي وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). 

م.س/ و.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

 

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