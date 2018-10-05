 لا تدع الوسواس القهري يدمر حياتك! نصائح للتخلص منه | عالم المنوعات | DW | 05.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

لا تدع الوسواس القهري يدمر حياتك! نصائح للتخلص منه

قد نشعر أحياناً بالحاجة إلى غسل اليد أكثر من مرة خلال فترة قصيرة، وأحياناً يزداد الأمر لعشرات المرات، وهو ما يعني الإصابة بالوسواس القهري، فما هي اضطرابات الوسواس القهري؟ وكيف يمكن معالجتها؟

Hände waschen (picture alliance/dpa/C. Klose)

بالتأكيد نعرف تلك اللحظات التي نحب أن نتأكد فيها من عدة أشياء في حياتنا اليومية: هل أغلقت الباب فعلاً؟ هل الطباخ مطفأ فعلاً؟ وقد نكرر هذا الأمر مرات عدة متتالية، ما يستدعي في بعض الأحيان أن يتملكنا القلق.

لكن في حالات أخرى يشعر الشخص بضغط داخلي للتأكد من هذه الأمور، ويصبح مجبراً على التأكد من غلق النافذة أو الثلاجة فعلاً ثلاثين أو أربعين مرة، ما يجعل حياتهم في فوضى تحت وطأة هذا الضغط المتواصل للتأكد من الأشياء. عن هذا يقول البروفيسور ألكسندر مونشاو من جامعة لوبيك لوكالة الأنباء الألمانية: "تعود هذه الحالات إلى الوسواس القهري في أغلب الأحيان"، موضحاً أن أنواع هذا الوسواس كثيرة ومختلفة.

إضافة إلى الحاجة لتفقد الأشياء توجد هناك الحاجة المتواصلة للغسل، حين يشعر المصابون به بالخوف أو القرف من القذارة والبكتريا والفيروسات أو سوائل الجسم، "ونتيجة ذلك يعمد هؤلاء الأشخاص إلى غسل اليدين والجسم وأحياناً ينظفون الشقة بأكمها بشكل متكرر"، كما يوضح فولف هارتمان، المدير التنفيذي لجمعية اضطرابات الوسواس القهري الألمانية.

من جانبه يوضح كريستيان شميدت-كريبلين، وهو طبيب مختص بالأمراض النفسية في مستشفى دوسلدورف، أن "اضطرابات الوسواس القهري، التي تتواصل بشكل دائم دون إرادة المصاب - وتكون أحياناً عدائية بعض الشيء- يمكن أن تصبح مشكلة" تعيق حياة هؤلاء الأشخاص.

 

مشاهدة الفيديو 26:04
بث مباشر الآن
26:04 دقيقة

صحتك بين يديك - علاج الوسواس القهري ومواضيع أخرى

ولم يبحث العلماء بعد الأسباب المؤدية إلى الإصابة بهذا النوع من الاضطرابات، غير أن بعضهم يرى أنها وراثية. كما يمكن أن تساهم عوامل بيئية أيضاً في نشوء اضطرابات الوسواس القهري. في هذا السياق يقول الدكتور هارتمان: "في العائلة التي يأخذ فيها توخي الكمال في الأشياء والتصرفات حيزاً كبيراً، تزداد احتمالية إصابة أحد أفرادها بهذا النوع من الاضطرابات".

وبحسب الطبيب الألماني فإن المصابين عادة ما يطلبون المساعدة المتخصصة في وقت متأخر. وفي حال تشخيص اضطراب وسواس قهري، يمكن معالجته بطريقة العلاج السلوكي المعرفية. ويحلل من خلالها المعالج والمريض سوية اللحظات التي تبدأ فيها مثل هذه الاضطرابات ومسببها. وفيما بعد يُعرض المصاب لمواقف يشعر فيها بهذا الضغط الداخلي لفعل شيء معين أو التفكير به. ويحثه المعالج على عدم الاستسلام أمام هذا الضغط. وهكذا يمكن أن يرى المصاب أن التبعات السلبة التي يخشاها في حالة عدم فعل هذا الشيء، تتراجع ولا تتحقق كما كان يعتقد.

وفي حال عدم علاجها فيمكن أن تتحول هذه الاضطرابات إلى التشنج اللاإرادي، وهي حركات قسرية مفاجئة متكررة تصاحبها أصوات. وتظهر عند الشعور بالتوتر. ووفق بعض التقديرات فإن 15 بالمائة من تلاميذ المدارس الابتدائية في ألمانيا سبق لهم أن أُصيبوا بهذه التشنجات بشكل مؤقت.

وفي الكثير من الحالات تختفي هذه التشنجات، خصوصاً حين يحصل المصابون بها على العناية والاهتمام. كما يمكن التحدث إلى طبيب الأطفال للمساعدة في علاجها. ويمكن للوالدين والطبيب طلب مساعدة نفسة متخصصة، حين تصبح هذه النوبات مزمنة، أي تستمر لأكثر من عام.

وإضافة إلى العلاج النفسي في حالات الوسواس القهري والتشنجات اللاإرادية يمكن أن تسهم تمارين الاسترخاء كاليوغا وتدريبات التحفيز الذاتي في التقليل منها. عن ذلك يقول البروفيسور ألكسندر مونشاو: "في الغالب يشعر المصابون بإحساس باطني بقرب حدوث النوبات". ومن أجل التقليل منها ينصح البرفيسور الألماني المصاب بشد قبضة اليد والتأمل والتحكم بتوزيع الطاقة الداخلية على الجسم. أما هارتمان فيؤكد أن "التدريبات الذهنية يمكن لها أن تقلل من هذا الضغط"

ع.غ / ع.أ.ج (د ب أ)

  • default

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يؤكد الخبراء أن الضحك كفيل بتحسين المزاج الداخلي خصوصا في الأوقات الحرجة. فالضحك ولو كان مصطنعا يساعد الجسم على الاسترخاء والتخلص من الأفكار السلبية.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    يدفع الضحك الجسم إلى إفراز هرمونات الإندورفين المسؤولة عن الشعور بالسعادة. ويعتمد المتخصصون على طرق للتغلب على الاكتئاب عبر ما يسمى "يوغا الضحك" في مجموعات.

  • Welttag des Lachens Weltlachtag (picture-alliance/dpa)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    من بين إيجابيات الضحك تخفيف الوزن، فأثناء الضحك تنشط حوالي 53 عظلة في وجه الانسان ما يؤدي إلى حرق سعرات الحرارية والتخلص من الدهون.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تشير الدرسات أن الأطفال يضحكون 400 مرة في اليوم بينما الكبار 15 مرة. وهو عدد قليل جدا، حسب الخبراء. كما كشفت الدراسات أن النساء يضحكن أكثر من الرجال.

  • Deutschland | Angela Merkel (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    تعد الابتسامة إحدى لغات التواصل التي يسخدمها السياسيون للرفع من شعبيتهم والدخول إلى قلوب الناس، كما هو حال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

  • Flash-Galerie Handbuch für Chefs (Fotlia/Nick Freund)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    كما هو الحال في الصور العادية ينصح خبراء التواصل بالابتسامة أثناء التقاط صور السلفي للتأثير بشكل إيجابي على المتلقي وزيادة عدد المهتمين بصاحب السلفي.

  • Mann mit zwei Partnerinnen (Imago/Imagebroker)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    أكدت نتائج دراسات علمية أن النساء اللواتي لا تفارقهن الابتسامة أكثر جاذبية. وتفوقت النساء المبتسمات على النساء اللواتي لجأن إلى الماكياج من أجل جذب الأنظار إليهن.

  • Internationaler Momente-des-Lachens-Tag (picture-alliance/dpa/University of Portsmouth)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يقتصر الضحك على الانسان بل يشمل الحيوانات أيضا. فالقردة مثلا تتأثر بالمداعبات وتتفاعل معها بالضحك عبر إصدار صحكات شبيهة بعمليات التنفس.

  • Kaiserschnittgeburt Betäubung (Imago/P. Widmann)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ورغم الفوائد الكثيرة للضحك يجب تفاديه في بعض اللحظات. فالأشخاص الذين أجروا علميات جراحية في البطن مثلا أو القلب يجب عليهم تفادي الضحك حتى يتماتلوا للشفاء

  • Frau Lachen (Colourbox)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    لا يخلو الضحك من دلالات مختلفة حسب المواقف. ويمكن أن يفهم على أنه تهكم أو سخرية. لهذا السبب يجب اختيار الوقت المناسب للضحك لتفادي أي سوء فهم.

  • Charlie Chaplin in Goldrausch (picture-alliance / akg-images)

    اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

    ومن أجل ضمان لحظات مليئة بالضحك تعود بالفضل على الصحة ينصح المتخصصون بالذهاب إلى المسرح الكوميدي أو مشاهدة أفلام كوميدية في السينما أو البيت.

    الكاتب: عبد الرحمان عمار


مختارات

مواجهة الوسواس القهري بالعلاج الدوائي والنفسي  

كيتي بيري: أتناول 26 قرصاً يومياً وأعاني من الوسواس القهري

في مقابلة مع مجلة أمريكية، كشفت المغنية الشهيرة كيتي بيري أنها تعاني من الوسواس القهري وأنها تتناول 26 قرصاً ما بين فيتامينات ومكمّلات غذائية يومياً. كما صرحت بأنها تؤمن بوجود المخلوقات الفضائية. (24.10.2013)  

اضحك تضحك لك الدنيا.. الفوائد السحرية للضحك

تشدد الأبحاث العملية على أهمية الابتسامة وايجاياتها على الصحة النفسية وعلى التواصل مع الآخرين. هذه الجولة المصورة تستعرض بعض الحقائق العلمية حول الضحك. (07.05.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

صحتك بين يديك - علاج الوسواس القهري ومواضيع أخرى  

إعلان
Themenbild Facebook

 