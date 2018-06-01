لا تأمن الأسد حتى إذا أطعمته !

هاجم أسدان حارسهما داخل حديقة حيوان "سيرينجيتي" في مدينة هودنهاغن الواقعة في ولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا. وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت (الرابع من أيار/مايو 2019) إن الهجوم ألحق بالحارس (24 عاما) إصابات بالغة، لكنه حالته ليست خطيرة.

وذكرت صحيفة "مورغن بوست" الألمانية في موقعها الإلكتروني أن زميلا للحارس أسرع لنجدته وتمكن من جذب الأسدان بعيدا ليقدم العلاج لزميله المصاب.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن الحارس دخل عرين الأسدين رغم أنه تم في وقت سابق تقديم اللحوم لهما. وأكد المتحدث أنه لم يكن هناك خطر على الزائرين، حيث أن القفص مؤمن بسور إضافي.

ونقلت مروحية إنقاذ الحارس إلى المستشفى. وقالت المتحدثة باسم الحديقة، أستا كنوت، إن الحارس كان يقظا وقادرا على الكلام رغم إصابته.

ووفقا للمعلومات الصادرة من قبل حديقة الحيوان فإن الحارس المصاب يعد من ذوي الخبرة ويعمل منذ عدة سنوات لدى حديقة الحيوان في هودنهاغن، وليس من الواضح لغاية الآن سبب دخوله عرين الأسود في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة "مورغن بوست" الألمانية عن أستا كنوت قولها إنها شعرت بالصدمة من الحادثة. وأضافت كنوت "لا يمكن وفي أي وقت كان أن يبقى البشر مع حيوانات (مفترسة) في قفص. ويجب علينا أن نوضح لماذا حصل ذلك".

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)