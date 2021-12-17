 لا بالما: التعايش مع بركان خامد | مراسلون حول العالم | DW | 18.02.2022

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مراسلون حول العالم

لا بالما: التعايش مع بركان خامد

في جزيرة لا بالما الإسبانية عاد الناس بعد الانفجار البركاني لترميم منازلهم. وكان قد نزح حوالي سبعة آلاف شخص عندما ثار بركان كومبري فييخا. تقرير عن التحديات في الجزيرة.

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(FLIES) This file picture taken 08 January 2001 shows Spaniard Jose-Maria Servia aboard a Megane-Schlesser passing the sand wall of the border between mauritania and Morocco in the western Sahara in the eighth leg Smara-El Ghallaouiya of the 23d Paris-Dakar rally. The 2008 Dakar Rally has been cancelled over security concerns, the head of sport for France Televisions, Daniel Bilalian told Europe 1 radio station 04 January 2008. The race had been due to start in Lisbon on Saturday but the murder of four French tourists in Mauritania on December 24 led to the French government advising against any travel to the country. AFP PHOTO / Patrick Hertzog (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

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