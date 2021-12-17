لا بالما: التعايش مع بركان خامد

"هدية عيد الميلاد" ـ إسبانيا تعلن انتهاء ثوران بركان جزيرة "لا بالما"

تلقى سكان جزيرة لا بالما الإسبانية هدية جديرة بالتذكر في عيد الميلاد، حيث أعلنت السلطات انتهاء ثوران البركان، الذي ظل يقذف أنهارا من الحمم لحوالي ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضرارا جسيمة، وقلب حياة سكان الجزيرة رأسا على عقب.