لا بالما: التعايش مع بركان خامد

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في جزيرة لا بالما الإسبانية عاد الناس بعد الانفجار البركاني لترميم منازلهم. وكان قد نزح حوالي سبعة آلاف شخص عندما ثار بركان كومبري فييخا. تقرير عن التحديات في الجزيرة.
تلقى سكان جزيرة لا بالما الإسبانية هدية جديرة بالتذكر في عيد الميلاد، حيث أعلنت السلطات انتهاء ثوران البركان، الذي ظل يقذف أنهارا من الحمم لحوالي ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضرارا جسيمة، وقلب حياة سكان الجزيرة رأسا على عقب.
الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين المغرب وكل من ألمانيا وإسبانيا، تبدو بمثابة حجر ألقي في بركة أوروبية راكدة. نزاع الصحراء وملفات أخرى ساخنة في جنوب وشرق المتوسط، تكشف تحديات جديدة لأوروبا وقاطرتها "الألمانية الفرنسية".
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