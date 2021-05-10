لا إسطنبول ولا لندن.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى بورتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ظهر الخميس (13 مايو/ أيار 2021) نقل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الانكليزي ومواطنه تشلسي في الـ 29 الشهر الحالي، من مدينة إسطنبول إلى بورتو البرتغالية بعد حظر السفر بين إنكلترا وتركيا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأفادت الهيئة الأوروبية في بيان أنه سيتم توفير 6 آلاف بطاقة لكل نادٍ من أجل وضعها بتصرف الجماهير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم لاحقا تحديد العدد الإجمالي للجماهير المسموح لها بحضور النهائي على ملعب "التنين" بقدرته الاستيعابية 50 الفاً.

وقال رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين في رد فعل أولي "عانت الجماهير لأكثر من 12 شهراً من دون إمكانية رؤية فرقها في الملعب. منعها من فرصة عيش نهائي في المدرجات لم يكن خياراً، وأنا سعيد لمعرفتي أنه تم التوصل إلى اتفاق".

وكان من المفترض أن يستقبل ملعب "أتاتورك" في إسطنبول النهائي الأوروبي، غير أن حظر السفر بين تركيا وانكلترا بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد - 19" أجبر المنظمين على إعادة التفكير مجدداً بإقامة المباراة في المدينة التركية.

وتابع رئيس ويفا "آمل في أن أكون متواجداً في اسطنبول من أجل نهائي دوري الأبطال والعديد من الأحداث الأخرى في المستقبل القريب".

وللعام الثاني على التوالي ستقام المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم في البرتغال، وذلك بعدما نظمت منافسات "الفاينال 8" للمسابقة ذاتها في لشبونة في آب/ أغسطس الماضي والتي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ الألماني باللقب بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر.

وتم وضع في الحسبان كبديل أولي بريطانيا للحلول بدلاً من تركيا، خصوصاً أن المملكة ستسمح بعودة جزئية للجماهير الى الملاعب في الأسبوعين الأخيرين من الدوري الممتاز. وصرّح وزير النقل غرانت شابس في 7 أيار/ مايو الحالي "نحن جاهزون لاستقبال النهائي".

وبينما اعتبر الحلّ بنكهة جماهيرية بريطانية محض، كان يجب على لندن أن تسمح بدورها لكل من وسائل الإعلام والرسميين والمدعوين بالدخول إلى أراضيها من دون حجر مسبق.

غير أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي دفع بالمعنيين إلى اعتماد خيار البرتغال كمكان لإقامة المباراة النهائية، وهي دولة مصنّفة ضمن "اللائحة الخضراء" على لوائح لندن والتي ستسمح لرعاياها بالسفر إليها من دون أن تفرض عليهم الحجر الصحي بعد العودة، وذلك بدءاً من الـ 17 الشهر الحالي.

وعلى غرار إسبانيا وانكلترا، ستسمح السلطات المحلية في البرتغال لعدد محدد من الجماهير بالتواجد في الملاعب في الأسبوع الأخير من الدوري المحلي لكرة القدم المقرر في الـ 19 الشهر الحالي، بهدف اختبار عودة المتفرجين إلى الملاعب، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري الاربعاء.

و.ب/ (أ ف ب)