 لا أحد يرغب في ضم بطل العالم.. سوى روسيا والصين | عالم الرياضة | DW | 24.07.2019

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عالم الرياضة

لا أحد يرغب في ضم بطل العالم.. سوى روسيا والصين

رغم خوضه 207 في البوندسليغا فقد تبددت آمال المهاجم الألماني أندريه شورله في إكمال مشوراه الكروي مع دورتموند، وباتت القيمة السوقية لبطل كأس العالم تتدهور وصولا إلى 7 ملايين يورو. والخيارات لا تتعدى روسيا والصين.

Bundesliga TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund Schürrle (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

المهاجم الألماني أندريه شورله

يبدو أن المهاجم الألماني أندريه شورله المرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى 2021 بات في مواجهة سقوط عميق، فقبل سنوات أربع فحسب كانت القيمة السوقية لشورله (28 عاماً) تصل إلى 30 مليون يورو. لكنها تقلصت في الوقت الراهن لتصل إلى 12 مليوناً فقط. لكن الأمر الذي يزيد الوضع تفاقماً هو إعلان وصيف بطل الدوري الألماني عن استعداده للتخلي عن المهاجم الألماني في سوق الانتقالات الحالية مقابل سبعة ملايين فقط.

وهذا الانحدار الكبير في قيمة اللاعب بسوق الانتقالات، باتت تثير قلق شورله نفسه، الذي يعد صاحب أعلى الرواتب في صفوف دورتموند بـسبعة ملايين يورو، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية. ويبدو أن هذا الراتب المرتفع هو ما دفع دورتموند إلى قراره بإمكانية التخلي عن بطل كأس العالم 2014.

وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي بالنسبة لشورله الذي خاض 207 مباراة في منافسات الدوري الألماني، هو الانتقال إلى الدوري الروسي أو نظيره الصيني. وفي هذا السياق فقد كشف موقع "تشابيونات" الروسي مؤخراً إن قطبي العاصمة الروسية لوكوموتيف وسبارتاك موسكو  يسعيان إلى الفوز بخدمات المهاجم الألماني. وفيما يبدي أولهما رغبة بضم شورله على سبيل الإعارة، يرغب منافسه سبارتاك في ضمه بشكل نهائي.

مختارات

كان يفترض أن يلعب أندريه شورله دورا رئيسيا مع المانشافت، الذي شارك في كأس القارات بروسيا وفاز بها. لكن المدرب لوف لم يستدعه في التشكيلة. والآن تكلم شورله لأول مرة مع الإعلام بهذا الشأن. (15.07.2017)

إنه أغلى لاعب في تاريخ ألمانيا لكنه يعيش الآن مأزقا. فأندريه شورله صاحب تمريرة هدف مونديال البرازيل مهدد بالغياب عن مونديال روسيا إن بقي في فريقه دورتموند، وعليه الآن أن يقرر ما الذي سيفعله في الفترة القصيرة المقبلة. (28.12.2017)

من جانبه أفاد موقع "سبورت" الألماني أن شورله يبدى هو الآخر رغبة في خوض غمار منافسات الدوري الروسي، فقد قال في وكيل أعماله أنغو هاسبيل في مقابلة مع موقع "سبورت 24" الروسي: "نحن مهتمون دائماً بإمكانية مواصلة مشواره (شورله) في روسيا. ونحن على اتصال ببعض الأندية الروسية، لكننا لا نرغب الآن في الكشف عن أسمائها".

وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يكون أحد الخيارات هو بالتأكيد العودة إلى إنجلترا ، حيث لعب شورله بالفعل مع الناديين اللندنيين تشيلسي وفولهام. وقال شورله نفسه مؤخراً في مقابلة مع "سكاي": "لدي مكانة جيدة في الدوري الإنجليزي. لذلك قد يبقى البريميرليغ أحد الخيارات أمامي بالطبع".

وكان الجناح الأسير قد خرج من حسابات بروسيا دورتموند، حتى قام المدرب لوسيان فافر بالاستغناء عنه قبل موسمين، ولم يجد مفراً من هذا إلا الهروب إلى فولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة. لكن هبوط الفريق من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حتّم عودة شورله فبات يبحث من جديد عن إمكانية لمواصلة مشواره الرياضي.

ولم يتمكن المهاجم الألماني من إثارة اهتمام أي من الأندية العالمية الكبرى. وأوضح دورتموند مراراً أن مستقبل اللاعب ليس في صفوف دورتموند، حتى أنه لم يُشرك في جولة النادي في الولايات المتحدة.

ع.غ

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Andre Schürrle und Montana Yorke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    البديل أندريه شورله

    شق البديل أندريه شورله، في الوقت بدل الضائع من المباراة، طريقه وسط الدفاع المنهك للأرجنتين وأرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى ماريو غوتسه الذي أركن الكرة ببراعة في شباك الحارس سيرجيو روميرو ليتلقى بعد انتهاء المباراة أغلى التهاني من صديقته.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Sami Khedira und Lena Gercke

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    قبلة الفرحة

    قبلة من الحبيب لسامي خضيرة لفوزه بالنجمة الرابعة وعلى الأداء الرائع في مونديال البرازيل 2014، ولم يشارك لاعب الوسط في لقاء دور النهائي يوم الأحد لإصابته أثناء فترة الإحماء.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Manuel Neuer und Kathrin Gilch

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الفائز بجائزة القفاز الذهبي في المونديال

    قدم مانويل نوير، أفضل حارس في المونديال، أداء جيدا طيلة بطولة كأس العالم وتُوج بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في مونديال البرازيل، كما ساهم الحارس نوير بمجهوده الجبار في منح منتخبه لقبا رابعا وأول فوز لفريق أوروبي باللقب في القارة الأمريكية.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Cathy Fischer

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات

    تابعت صديقة المدافع الألماني مات هوملس المباراة من مدرجات ملعب ماراكانا بشوق كبير وساندت صديقها والمانشافت طيلة المباراة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Miroslav Klose

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم

    احتفل ميروسلاف كلوزه مع طفليه بلقب المنتخب الألماني الرابع للمونديال وكذلك بلقب أحسن هداف تاريخي لبطولات كأس العالم بإحرازه الهدف السادس عشر له في تاريخه طوال مشاركاته في البطولة.

  • Fußball WM 2014 Fußballspieler Feier Lukas Podolski

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    المهاجم المتألق

    لوكاس بودولسكي مهاجم منتخب ألمانيا ونادي أرسنال الإنجليزي يحتفل صحبة ابنه بفوز منتخب بلاده التاريخي بملعب ماراكانا في ريو ديجانيرو على نظيره الأرجنتيني. وانضم بودولسكي إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمرة الأولى عام 2004.

  • Fußball WM 2014 Brasilien Deutsche Fußballnationalmannschaft mit Angela Merkel und Joachim Gauck

    أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

    مساندة من المدرجات وبعدها احتفال في المستودع

    تتبعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فوز منتخب بلادها المانشافت الألماني على نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2014 وزارت بعد ذلك الفريق في مستودع الملابس.

    الكاتب: عبد الكريم اعمارا


مختارات

أقارب وأصدقاء اللاعبين يشاركون المانشافت فرحة الفوز

تابعت زوجات وصديقات وأطفال اللاعبين الألمان في ملعب مراكانا المباراة النهائية بين المانشافت وراقصي التانغو وساندو ذويهم وشاركوهم في احتفالات الفوز على المنتخب الأرجنتيني وإحراز اللقب الرابع بعد انتظار دام 24 عاما. (14.07.2014)  

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لا أحد يرغب في ضم بطل العالم.. سوى روسيا والصين

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