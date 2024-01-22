لاينر يعرب عن حماسه بعد عودته للملاعب وشفائه من السرطان

بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ، قال شتيفان لاينر مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، إنه متفائل بالمستقبل. وكان اللاعب قد تم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية وتمت علاجه بالأدوية.

أعرب شتيفان لاينر، مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، عن تفاؤله بالمستقبل، وذلك بعدما عاد للملاعب عقب غيابه لستة أشهر بعد تشخصيه بالإصابة بالسرطان.

وشارك لاينر كبديل في المباراة التي خسرها فريقه 1 / 2 أمام أوغسبورغ أمس السبت في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال المدافع النمساوي الدولي للصحفيين :" بالتأكيد، يجب عليك دائماً مراقبة الأمور. ولكنني في الأساس متحمس للغاية". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إنه رغم الخسارة، كانت هناك "لحظة سعادة لأنني شعرت أنني بحالة صحية جيدة وأن بإمكاني اللعب بقوة وسرعة أكبر".

وكان لاينر تم تشخيصه بالإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية خلال فترة إعداد ما قبل الموسم. وقال :" أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع للمستقبل. الماضي انتهى. وقد بذلت فيه ما أستطيع".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الظهير الأيمن، الذي انضم لمونشنغلادباخ قادماً من سالزبورغ في 2019، سيستمر مع الفريق الموسم المقبل أم سيرحل.

وقال نيلز شمادتكه المدير الرياضي:" نحن في حوار مفتوح وواضح معه ومع وكلائه. وبعد ذلك سنرى النتيجة في النهاية".

وكان لاينر قد شارك في 30 دقيقة من المباراة الودية التي فاز فيها فريقه على جو اهيد إيغلز الهولندي 3/2، وصنع الهدف الأول للحسن بليا. وقال بعد المباراة: "كان شعوري جيداً للغاية رغم مشاركتي في 30 دقيقة فقط، لم أشعر بأي عجز حقيقي في القوة، لقد عملنا بشكل جيد للغاية خلال الأسابيع الأخيرة".

وكان مونشنغلادباخ قد أعلن عن مرض اللاعب آخر تموز/ يوليو الماضي، حيث ذكر أن المرض تم اكتشافه في مرحلة مبكرة ويمكن معالجته بالأدوية.

ع.ح/ح.ز (د.ب.أ)