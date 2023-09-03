لايبزيغ ينهي سجلا قياسيا لأونيون برلين وفرانكفورت يتعادل مع كولونيا

في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (3 سبتمبر/ أيلول 2023)، حقق فريق لايبزيغ فوزاً مهماً على مضيفه أونيون برلين وحرمه من تشارك الصدارة مع بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن.

أول هزيمة لأونيون برلين من عام ونصف

وأحرز لايبزيغ ثلاثة أهداف بعد أداء قوي في الشوط الثاني ليفوز 3- صفر على عشرة لاعبين من أونيون برلين وينهي السجل القياسي لفريق العاصمة الخالي من الهزيمة على أرضه، فهذه هي أول هزيمة لأونيون برلين على ملعبه في الدوري الألماني منذ أكثر من 18 شهراً، حيث لم يخسر هذا الملعب في 25 مباراة في الدوري.

واتيحت فرصة واحدة لكل فريق في الشوط الأول المتواضع، ليخرج الفريقان متعادلين بدون أهداف. وافتتح تشافي سيمونز التسجيل لأونيون برلين بتسديدة رائعة في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 51.

وتلقى أونيون برلين ضربة قوية بطرد المهاجم كيفن فولاند بعد تدخل عنيف على محمد سيماكان مدافع لايبزيغ في الدقيقة 64.

وأنقذ فريدريك رونوف حارس أونيون مرماه من تسديدة مذهلة من الإسباني داني أولمو مهاجم لايبزيغ. وضغط أونيون من أجل إدراك التعادل لكن السلوفيني بنجامين شيشكو استقبل تمريرة من سيمونز ليجعل النتيجة 2- صفر في الدقيقة 85.

وحسم شيشكو فوز لايبزيغ بضربة رأس في الدقيقة 87 سجل منها الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

ستة فرق لديها ست نقاط

وبهذا الفوز، رفع لايبزيغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن يونيون برلين صاحب المركز الخامس.

وانضمّ لايبزيغ إلى القائمة الطويلة من ستة فرق في الدوري الألماني لديها رصيد ست نقاط من انتصارين، خلف الثنائي المتصدر باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ، اللذين لدى كل واحد منهما تسعة نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.

كولونيا يحقق أول نقطة هذا الموسم

لقطة من مباراة كولوينا وفرانكفورت ويظهر في الصورة مدافع كولوينا الكوسوفاني ليرت باكارادا، ومدافع أينتراخت، النجم البرتغالي أورليو بوتا (3/9/2023)

وقبيل ذلك، تعادل أينتراخت فرانكفورت مع ضيفه كولونيا 1-1 اليوم الأحد. وتقدم كولونيا عن طريق النمساوي فلوريان كاينز في الدقيقة 43 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك فرانكفورت التعادل عبر الفرنسي نيلس نكونكو في الدقيقة 87.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع، حيث حقق فوزا واحدا وتعادل مرتين. وعلى الجانب الأخر، نجح كولونيا في حصد أول نقطة له في الموسم الجاري، بعدما خسر أول مباراتين، ليحتل المركز الرابع عشر.

ص.ش/ع.أج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)