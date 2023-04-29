 لايبزيغ يكتسح فرايبورغ بخماسية ويصعد لنهائي كأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.05.2023

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رياضة

لايبزيغ يكتسح فرايبورغ بخماسية ويصعد لنهائي كأس ألمانيا

بفوز ساحق على مضيفه فرايبورغ، تأهل لايبزيغ إلى نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم. ويلتقي لايبزيغ، حامل اللقب، في المباراة النهائية في برلين مع الفائز من مواجهة شتوتغارت مع أينتراخت فرانكفورت.

دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيغ يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في شباك فرايبورغ في نصف نهائي كأس ألمانيا

دومينيك سوبوسلاي لاعب لايبزيغ يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في شباك فرايبورغ في نصف نهائي كأس ألمانيا

أبان نادي لايبزيغ، حامل اللقب، مجدداً عن علوّ كعبه أمام مضيفه فرايبورغ واكتسحه بعشرة لاعبين 5-1 مساء الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023) في نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية.

وحسم لايبزيغ الفوز في الشوط الأول حيث سجل خلاله أربعة أهداف، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الفوز بلقب الكأس للمرة الثانية على التوالي.

وتناوب على تسجيل خماسية لايبزيغ الإسباني داني مالمو (13)، الألماني بنيامن هينريش (14)، المجري دومينيك سوبوسلاي (37 و90+8 من ركلة جزاء) والفرنسي العائد من الإصابة كريستوفر نكونكو (45+1)، فيما أحرز النمسوي ميكايل غريغوريتش هدف فرايبورغ الوحيد (75).

هدف فرايبورغ الوحيد

هدف فرايبورغ الوحيد


 وشهدت المباراة في دقيقتها الثامنة والخمسين، طرد مدافع لايبزيغ الكرواتي يوشكو غفارديول بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

طرد غفارديول لاعب لايبزيغ

طرد غفارديول لاعب لايبزيغ


 وضمن لايبزيغ مقعده في المباراة النهائية المرتقبة في برلين في 3 حزيران/ يونيو المقبل، في انتظار الطرف الآخر الذي ستفرزه المواجهة بين شتوتغارت وأينتراخت فرانكفورت  في نصف النهائي الآخر غدا الأربعاء.
 وكان فرايبورغ يمني النفس بالثأر من لايبزيغ  الذي تغلب عليه في المباراة النهائية للمسابقة الموسم الماضي بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 على الملعب الأولمبي في برلين في أيار/ مايو 2022 في طريقه إلى أول لقب في تاريخه.
 كما تحتدم المنافسة بين الفريقين في الدوري حيث يحتل رجال المدرب كريستيان سترايش المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، برصيد 56 نقطة متقدمين بفارق نقطتين عن لايبزيغ، وذلك قبل 4 مراحل من النهاية.
 ويتجدد اللقاء بين الفريقين السبت المقبل حيث يستقبل فرايبورغ مجدداً لايبزيغ ضمن منافسات المرحلة 31 في "بوندسليغا".
ع.خ/ص.ش (أ ف ب، د ب أ) 

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