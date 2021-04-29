لايبزيغ يفوز على فيردر بريمن ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق لايبزيغ للمباراة النهائية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه فيردر بريمن 2 / 1 خلال

المباراة التي جمعتهما في ساعة متأخرة مساء الجمعة (30 أبريل/ نيسان 2021) في الدور قبل النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، وفي الوقت الإضافي تقدم لايبزيغ بهدف سجله هوانغ هي تشان في الدقيقة 93 وتعادل بيتينكورت ليوناردو لبريمن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل إيميل فورسبرغ هدف الفوز لفريق لايبزيغ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

وكان لايبزيغ تأهل للدور قبل النهائي بفوزه على فولفسبورغ 2 / صفر في دور الثمانية، فيما صعد فيردر بريمن لهذا الدور بفوزه على يان ريغينسبورغ 1/ صفر.

ويلتقي لايبزيغ في المباراة النهائية المقرر إقامتها 13 أيار/ مايو المقبل مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين بوروسيا دورتموند وهولشتاين كيل السبت، أول مايو أيار.

والآن أمست هناك فرصة للمدرب الشاب يوليان ناغلسمان (33 عاما) ليحصل مع لايبزيغ على لقب، قبل أن ينتقل إلى تدريب بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

ص.ش (د ب أ)