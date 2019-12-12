لايبزيغ يفرض التعادل على دورتموند ويحتفظ بالصدارة

حافظ فريق لايبزيغ على موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله المثير مع مضيفه بوروسيا دورتموند 3 3/ اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في المرحلة السادسة عشر من البوندسليغا. فعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

وتقدم يوليان فايغل بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 مستغلا عرضية متميزة من رافاييل جيريرو. وضاعف يوليان براندت من تقدم دورتموند في الدقيقة 34 بعد مجهود أكثر من رائع لزميله الإنجليزي جادون سانشو. ولم يحدث جديد في أخر عشر دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين دون رد.

وظهر دورتموند بأداء متراخ مطلع الشوط الثاني مما سمح للايبزيغ للرد بهدف عبر مهاجمه الدولي تيمو فيرنر بعد مضي دقيقتين فقط. وجاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف التعادل للايبزيغ بواسطة فيرنر مجددا بتسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

لكن فرحة لايبزيغ لم تدم طويلا حيث تمكن جيدون سانشو من تسجيل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة متقنة من ماركو ريوس. وفي الدقيقة 77 أدرك البديل باتريك ستشيك التعادل للايبزيغ من متابعة لتسديدة زميله نوردي موكيلي التي أبعدها رومان بوركي حارس دورتموند.

الخيبة على وجوه لاعبي دورتموند بعد أن فرطوا بتقدمهم واكتفوا بالتعادل مع لايبزيغ.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز أوغسبورغ على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد. وبهذا الفوز رفع أوجسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد دوسلدورف عند 12 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وكان فريق ماينز قد لقن درسا قاسيا لمضيفه فيردر بريمن واكتسحه 5 /صفر في مباراة سابقة اليوم الثلاثاء. وتقمص المهاجم السويدي الدولي روبن كايسون دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك). البداية جاءت في الدقيقة 10 عندما افتتح كايسون التسجيل ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله التشيكي جيري بافلينكا حارس بريمن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وأضاف كايسون الهدفين الثالث والرابع لماينز في الدقيقتين 19 و38 قبل أن يتكفل جون فيليب ماتيتا بالهدف الخامس في الدقيقة81 .وبهذا الفوز رفع رصيد ماينز إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتستكمل غدا مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني بخمس مباريات حيث يستقبل باير ليفركوزن فريق هيرتا برلين فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرايبورغ. كما يلتقي إنتراخت فرانكفورت مع فريق كولن (كولوينا) كما يلعب مونشنغلادباخ مع فريق بادربورن وأخيرا فولفسفبورغ تستقبل فريق شالكه.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)