 لايبزيغ يفرض التعادل على دورتموند ويحتفظ بالصدارة | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 17.12.2019

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رياضة

لايبزيغ يفرض التعادل على دورتموند ويحتفظ بالصدارة

انتزع فريق لابيزيغ تعادلا ثمينا من بورسيا دورتموند ليحتفظ بصدارة الدوري الألماني في مرحلته السادسة عشرة. غدا تستكمل مباريات هذه المرحلة بخمس مباريات أبرزها مباراة بايرن ميونيخ وفرايبورغ ولقاء مونشنغلادباخ مع بادربورن.

باتريك شيك من لايبزيغ يحتفل بهدف التعادل مع دورتموند.

باتريك شيك من لايبزيغ يحتفل بهدف التعادل مع دورتموند.

حافظ فريق لايبزيغ على موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله المثير مع مضيفه بوروسيا دورتموند 3 3/ اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في المرحلة السادسة عشر من البوندسليغا. فعلى ملعب سيجنال ايدونا بارك، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع لايبزيغ رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثالث.

مختارات

توهج البرازيلي كوتينيو وقاد بايرن ميونيخ لتحويل تأخره بهدف إلى فوز ساحق على فيردر بريمن. بينما حقق دورتموند هو الآخر فوزا برباعية على مضيفه ماينز. ونجح كولونيا في مغادرة قاع المسابقة بعد انتصاره في ديربي "شمال الراين". (14.12.2019)

وعد رئيس بايرن ميونيخ الألماني مشجعي النادي، برؤية فريقهم في صدارة الدوري قبيل الذهاب إلى العطلة الشتوية. هزيمة بايرن الأخيرة جعلت الأمر مستحيلا، فما الذي يحدث لدى المدافع عن اللقب؟ (11.12.2019)

وتقدم يوليان فايغل بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 مستغلا عرضية متميزة من رافاييل جيريرو. وضاعف يوليان براندت من تقدم دورتموند في الدقيقة 34 بعد مجهود أكثر من رائع لزميله الإنجليزي جادون سانشو. ولم يحدث جديد في أخر عشر دقائق لينتهي الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدفين دون رد.

وظهر دورتموند بأداء متراخ مطلع الشوط الثاني مما سمح للايبزيغ للرد بهدف عبر مهاجمه الدولي تيمو فيرنر بعد مضي دقيقتين فقط. وجاءت الدقيقة 53 لتشهد هدف التعادل للايبزيغ  بواسطة فيرنر مجددا بتسديدة قوية عرفت طريقها للشباك.

لكن فرحة لايبزيغ لم تدم طويلا حيث تمكن جيدون سانشو من تسجيل الهدف الثالث لدورتموند في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة متقنة من ماركو ريوس. وفي الدقيقة 77 أدرك البديل باتريك ستشيك التعادل للايبزيغ من متابعة لتسديدة زميله نوردي موكيلي التي أبعدها رومان بوركي حارس دورتموند.

الخيبة على وجوه لاعبي دورتموند بعد أن فرطوا بتقدمهم واكتفوا بالتعادل مع لايبزيغ.

الخيبة على وجوه لاعبي دورتموند بعد أن فرطوا بتقدمهم واكتفوا بالتعادل مع لايبزيغ.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز أوغسبورغ على ضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف دون رد. وبهذا الفوز رفع أوجسبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد دوسلدورف عند 12 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وكان فريق ماينز قد لقن درسا قاسيا لمضيفه فيردر بريمن واكتسحه 5 /صفر في مباراة سابقة اليوم الثلاثاء. وتقمص المهاجم السويدي الدولي روبن كايسون دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك). البداية جاءت في الدقيقة 10 عندما افتتح كايسون التسجيل ثم استفاد الفريق من هدف عكسي سجله التشيكي جيري بافلينكا حارس بريمن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

وأضاف كايسون الهدفين الثالث والرابع لماينز في الدقيقتين 19 و38 قبل أن يتكفل  جون فيليب ماتيتا بالهدف الخامس في الدقيقة81 .وبهذا الفوز رفع رصيد ماينز إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وتوقف رصيد بريمن عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتستكمل غدا مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني بخمس مباريات حيث يستقبل باير ليفركوزن فريق هيرتا برلين فيما يحل بايرن ميونيخ ضيفا على فرايبورغ. كما يلتقي إنتراخت فرانكفورت مع فريق كولن (كولوينا) كما يلعب مونشنغلادباخ مع فريق بادربورن وأخيرا فولفسفبورغ تستقبل فريق شالكه.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

معلومات وحقائق حول الدوري الألماني لموسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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