 لايبزيغ يعبر عقبة بريمن وينتزع صدارة البوندسليغا مؤقتا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.02.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

لايبزيغ يعبر عقبة بريمن وينتزع صدارة البوندسليغا مؤقتا

اعتلى لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتا بفضل الفوز على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية، في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا، بانتظار مباراة المتصدر السابق بايرن مع فريق كولن يوم الأحد.

كريستوفر نكونكو، لاعب فريق لايبزيغ

لايبزيغ في صدارة الدوري الألماني مؤقتا

انتزغ فريق لايبزيغ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوز مستحق على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة، اليوم السبت (15 شباط/فبراير 2020)، في المرحلة الثانية والعشرين من البوندسليغا. وسيبقى لايبزيغ في الصدارة مؤقتا، بانتظار مباراة بايرن ميونيخ القادمة.

مختارات

في مفاجأة حتى لرئيس إدارة بايرن ميونيخ بدَّل كينغسلي كومان وكيل أعماله. الوكيل الجديد لديه سمعة واسم كبير في إنجلترا وقام بتعاقدات مهمة. وفي رأي كومان أن الدوري الإنجليزي هو أمنية كل لاعب، فهل سيرحل عن بايرن قريبا؟ (08.02.2020)

بعد أقل من ثلاثة شهور ترك يورغن كلينسمان منصبه كمدرب لهيرتا برلين، مرجعا ذلك لعدم وجود ثقة فيه. خطوة ندم هو نفسه على اتخاذها بهذه السرعة. لكن هناك من يتحدث عن أسباب أخرى لتركه النادي. وهكذا تراجعت فرصه في ألمانيا. (13.02.2020)

وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورغ على مضيفه هوفنهايم 3/2، وباير ليفركوزن على مضيفه أونيون برلين بذات النتيجة، وهيرتا برلين على مضيفه بادربورن 2/1، وتعادل أوغسبورغ مع فرايبورغ بهدف لمثله.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة ليقفز نحو الصدارة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه كولن، وتوقف رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وتقدم لوكاس كلوسترمان بهدف للايبزيغ في الدقيقة 18، ثم أضاف باتريك شيك الهدف الثاني في الدقيقة 39، وتبعه نوردي موكيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا)

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


 

مختارات

نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Fußball DFB Pokal | Bayern München v TSG 1899 Hoffenheim | Spielende Jubel (4:3)

بايرن يثأر من هوفنهايم ويصعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا 05.02.2020

بعد مباراة صعبة شهدت تسجيل سبعة أهداف تمكن بايرن ميونيخ من الثأر من فريق هوفنهايم والفوز عليه ليضمن تأهله لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا. كما تأهل للدور نفسه فريقا أونيون برلين وليفركوزن.

Bundesliga FC Augsburg v Borussia Dortmund

تعنت فافر يكلف دورتموند الإقصاء من بطولة الكأس 05.02.2020

أقصي فريق بوروسيا دورتموند من بطولة كأس ألمانيا في دور الربع على يد فريق فيردر بريمن الذي يعاني الأمرّين في بطولة الدوري. خسارة غير متوقعة يتحمل فيها المدير الفني لفريق دورتموند لوسيان فافر نصيب الأسد.

Bundesliga Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund

دورتموند يفرّط في الصدارة.. وبايرن على موعد ناري مع لايبزيغ 08.02.2020

في جديد المرحلة الـ21 من الدوري الألماني، انهزم فريق بوروسيا دورتموند، ليستمر في المركز الثالث، فيما سيستضيف بايرن ميونيخ الأحد لايبزيغ الوصيف. ومن المتوقع تأجيل مباراة دريبي غرب ألمانيا الأحد بسبب أحوال الطقس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

لايبزيغ يعبر عقبة بريمن وينتزع صدارة البوندسليغا مؤقتا

إيطاليا تريد تجربة تعديلات على تقنية حكم الفيديو المساعد

مصائب مانشستر سيتي عند بايرن ميونيخ فوائد!

الزمالك يتغلب على الترجي ويتوج بكأس السوبر الإفريقية للمرة الرابعة

بعد انضمام زياش لتشيلسي.. نظرة على اللاعبين العرب بالدوري الإنجليزي

هل انتهى وجود كلينسمان كمدرب في ألمانيا إلى الأبد؟