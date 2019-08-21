لايبزيغ يستهل مشواره الأوروبي بقميص جديد

يخوض متصدر الدوري الألماني أر بي لايبزيغ مغامرته الثانية في دوري الأبطال بقميص جديد يذكر بشعاره لهذا الموسم "لا تحدث نسمه هواء فقط، بل حرك العاصفة برمتها!". أمطار لايبزيغ الحمراء والزرقاء تثير حماس جمهوره على في وسائل التواصل الاجتماعي.

قُبيل انطلاق موسم دوري الأبطال قدّم نادي أر بي لايبزيغ الألماني قميصاً جديداً يخوض فيه غمار تجربته الأوروبية تحت شعار "لا تحدث نسمه هواء فقط، بل حرك العاصفة برمتها!". ويرغب فريق النادي الألماني بذلك في إثارة المزيد من الاهتمام في الصعيد الأوروبي، حيث يستهل تجربته الثانية في دوري الأبطال بحلوله ضيفاً على بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء في منافسات المجموعة السابعة.

وعادة ما يظهر الفريق في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا" التي يخوضها على ملعبه بالقميص الأبيض، أما قميصه الأزرق الداكن فخصصه للمباريات على ملعب الخصم. بيد أن المصممين حاولوا إضفاء لمسة من التحدي في قميص لايبزيغ للمباريات على المستوى الأوروبي، إذ توحي ألوانه بأمطار الزرقاء والحمراء تقترب من الشعار الذي يخوض تحته مغامرته الأوروبية الجديدة.

ونظراً لتاريخ النادي القصير فإن خبرة لايبزيغ الدولية قليلة نسبياً، إذ لم يتأسس النادي إلا في عام 2009، ولم يدخل حلبة الدرجة الأولى من الدوري الألماني "بوندسليغا" إلا في موسم 2016/17. أما الظهور الأول "للثيران الحمراء" - كما يطلق عليه أنصاره في ألمانيا- على الساحة الأوروبية فكان قبل عامين فقط، في مجموعة ضعيفة نسبياً من دوري أبطال أوروبا، لكنهم ودعوا البطولة من دورها الأول في موسم 2017/18.

ولحلوله في المركز الثالث في مجموعته آنذاك استمر مشوار لايبزيغ الأوروبي في الدوري الأوروبي، حيث فاز على نابولي الإيطالي وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، بيد أنه خسر أمام في الدور ربع النهائي كان ضد أولمبيك مرسيليا الفرنسي في ذلك الوقت، ليبقى ذلك أكبر نتيجة له أوروبياً.

وكان لايبزيغ قد أحكم في الموسم الماضي من البوندسليغا قبضته على المركز الثالث المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 66 نقطة خلف بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ليتأهل لدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.

وجذب فريق المدرب الشاب يوليان ناغيلسمان انتباه الجميع بعد إنطلاقته القوية في الموسم الحالي من البوندسليغا إذ يتصدر الفريق الدوري الألماني حتى الآن بعشر نقاط من أربع مباريات، آخرها التعادل مع حامل اللقب بايرن ميونيخ.

وطرح النادي القميص الجديد للبيع في متجره بمدينة بيترسبوغن وملعبه وفي متجره على الإنترنت. وفي تعليقات لمشجعي النادي على تويتر أبدى كثيرون إعجابهم بالقميص الجديد معتبرين أنه يجب أن يكون بحجم المغامرة الأوروبية.

وعلق أحد المشجعين بالقول:

بهذا القميص يجب أن يظهر الفريق كما كان دائماً من قبل... كفريق لا يُقهر.

فيما تمنى آخر وافر الحظ للفريق في مشوراه.