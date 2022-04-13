لايبزيغ يجتاز أتالانتا ويبلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي

واصل لايبزيغ الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس (14 ابريل/ نيسان 2022)، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في ألمانيا، انتهت بتعادل الفريقين بهدف مقابل هدف، ليظفر لايبزيغ بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقمص الفرنسي كريستوفر نكونكو دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (جيويس) في إيطاليا، بعدما أحرز هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء على الترتيب.

وبات لايبزيغ رابع ترتيب الدوري الألماني، أول العابرين إلى نصف نهائي يوروبا ليغ، بعدما كان وصل إلى ربع النهائي بلا تعب، إثر استبعاد سبارتاك موسكو الروسي من المسابقة في إطار العقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وفي الدور قبل النهائي، ينتظر لايبزيغ، الذي يحلم بالتتويج بأول لقب كبير في تاريخه، ملاقاة الفائز من مواجهة سبورتينغ براغا البرتغالي وغلاسغو رينجرز الأسكتلندي.

وعليه تحضّر لايبزيغ بأفضل طريقة لمباراتيه المقبلتين، في الدوري أمام باير ليفركوزن لإمكانية خطف المركز الثالث، ومع أونيون برلين في نصف نهائي كأس ألمانيا.

وانطلقت قبل قليل في إياب الدور نفسه المباراة التي يستضيف فييها برشلونة الإسباني أينتراخت فرانكفورت الألماني حيث يتقدم الضيف بهدف دون رد. وفي مباراة أخرى يحل وست هام الإنكليزي ضيفاً على ليون الفرنسي، وبراغا البرتغالي على رينجرز الإسكتلندي.

ف.ي/ ا.ح (د ب أ، أ ف ب)