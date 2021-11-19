 لايبزيغ يتعثر مجددا ويخسر بثلاثية على أرضه أمام ليفركوزن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.11.2021

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رياضة

لايبزيغ يتعثر مجددا ويخسر بثلاثية على أرضه أمام ليفركوزن

خطف ليفركوزن ثلاث نقاط مهمة جعلته يصعد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه على مضيفه لايبزيغ بثلاثة أهداف لهدف. لايبزيغ يواصل التعثر فيما يعزز ليفركوزن من موقفه في مربع الكبار.

باير ليفركوزن يفوز على لايبزيغ

سجل أهداف ليفركوزن فلوريان فريتز وموسى ديابي وجيريمي فريمبونغ في الدقائق 21 و34 و64، فيما سجل هدف لايبزيغ أندريه سيلفا في الدقيقة 62.

مني  لايبزيغ بالخسارة 3-1 على أرضه أمام باير ليفركوزن، ليتعرض للهزيمة الثانية على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ويتراجع للمركز الثامن اليوم الأحد (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021). ويتأخر لايبزيغ، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي، بفارق 13 نقطة عن  بايرن ميونيخ  المتصدر بعدما خسر للمرة الخامسة في الدوري خلال الموسم الجاري.

مختارات

يستعين مانشستر يونايتد بالخبرة الألمانية ممثلة في رالف رانغنيك لتجاوز المرحلة الانتقالية. هذا الاسم لم يدرب فرقاً خارج ألمانيا، لكن ما حققه مع عدة فرق يجعل منافسي اليونايتد ينظرون إليه بكثير من القلق.

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي لفريق ليفركوزن، الذي عاد إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة. ولم يخسر ليفركوزن خارج أرضه هذا الموسم، وسجل موسى ديابي هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل، لكنه تقدم بهدف عن طريق فلوريا فيرتس، بعد تمريرة من إيزيكيل بالاسيوس. وأضاف ليفركوزن هدفا بواسطة ديابي في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من جوناتان تاه.

وافتقد لايبزيغ، الذي فاز 5 - صفر على بروج في دوري  أبطال أوروبا  يوم الأربعاء الماضي، عددا كبيرا من اللاعبين بسبب الإصابة وظهر بلا أنياب هجومية، قبل أن يسجل أندريه سيلفا بضربة رأس في الدقيقة 62. لكن بعد دقيقتين استعاد ليفركوزن التقدم بفارق هدفين بعدما سدد جيريمي فريمبونغ كرة أبدلت اتجاهها في أنخيلينو ودخلت مرمى لايبزيغ.

وفي لقاء سابق اليوم فاز آينتراخت فرانكفورت على يونيون برلين بهدفين لهدف. ليرفع بذلك آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد يونيون برلين عند 20 نقطة في المركز السادس.

ع.خ/ ص.ش (رويترز، د ب ا)

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    الكاتب: علاء جمعة


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