لايبزيغ يتصدر البوندسليغا مؤقتاً وبايرن يسقط في فخ الخسارة

فاز فريق لايبزيغ بصعوبة على بادربورن، الوافد الجديد للبوندسليغا، 3-2، اليوم السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة ومتقدماً بنقطتين على بروسيا مونشنغلادباخ، الذي يواجه فرايبورغ غداً الأحد.

وبعدما بدا أن لايبزيغ في طريقه إلى فوز سهل، بعد تقدمه بثلاثة أهداف في الدقائق الـ26 الأولى، بأهداف سجلها باتريك شيك ومارسيل زابيتسر و تيمو فيرنر، إلّا أن بادربورن قلص الفارق في الدقيقة الـ60 عبر شتريلي مامبا، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 73 عبر كلاوس غيازولا، ما جعل الفريق قريباً من إدراك التعادل قبل أن تنتهي المباراة. وبهذا الفوز يصعد لايبزيغ إلى صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) مؤقتاً.

من جهة أخرى، لم ينجح بايرن ميونخ في منافسة لايبزيغ على صدارة الدوري، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت وانتهت بخسارته 1-2. وتقدم ليفركوزن بهدف سجله ليون بايلي في الدقيقة 34، ليعززه بهدف ثان في الدقيقة 35.

ووقف لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن، سداً منيعاً أمام هجمات بايرن ميونخ وأنقذ فريقه من عدد كبير من الفرص وكان له دور كبير في فوز فريقه. وشهدت المباراة طرد جوناثان تاه، لاعب ليفركوزن، في الدقيقة 81. وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة واحتل المركز السابع. وكانت هذه هي المباراة الخامسة التي يقود فيها فليك بايرن ميونخ، خلفاً لنيكو كوفاتش، في كافة المسابقات، كما أنها أول مباراة يتلقى فيها بايرن ميونخ أهدافاً.

كما تغلب بوروسيا دورتموند بعشرة لاعبين بهدفين مقابل هدف على مضيفه هيرتا برلين، في أول مباراة للمدرب الجديد يورغن كلينسمان مع فريق العاصمة. ومنح دورتموند مدربه المتعثر لوسيان فافر بصيصاً من الأمل بهذا الفوز على الرغم من خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ماتس هوملز قبل الاستراحة لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان دورتموند متقدماً في ذلك الوقت بعدما سجل هدفين في دقيقتين في الشوط الأول، إذ افتتح غيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف تورغان هازارد الهدف الثاني. لكن في الشوط الثاني قلّص هيرتا الفارق عبر فلاديمير داريدا في الدقيقة 34. ورغم الضغط في آخر 20 دقيقة، إلّا أن هيرتا فشل في إدراك التعادل، ليتقدم دورتموند إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ويملك بايرن ميونيخ 24 نقطة قبل استضافة باير ليفركوزن في وقت لاحق من اليوم السبت.

إ.ع/ ي.أ ( د ب أ)