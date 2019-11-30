 لايبزيغ يتصدر البوندسليغا مؤقتاً وبايرن يسقط في فخ الخسارة | أخبار | DW | 30.11.2019

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أخبار

لايبزيغ يتصدر البوندسليغا مؤقتاً وبايرن يسقط في فخ الخسارة

صعد فريق لايبزيغ إلى صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) بشكل مؤقت، فيما صعد دورتموند إلى المركز الخامس بعد الانتصار على فريق يورغن كلينسمان، وسقط بايرن ميونخ في فخ الخسارة أمام ليفركوزن.

فوز صعب لفريق لايبزيغ

من مباراة رازن بال شبورت لايبزيغ و بادربورن

فاز فريق لايبزيغ بصعوبة على بادربورن، الوافد الجديد للبوندسليغا، 3-2، اليوم السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة ومتقدماً بنقطتين على بروسيا مونشنغلادباخ، الذي يواجه فرايبورغ غداً الأحد.

مختارات

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم تعيين يورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخب الألماني، مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، خلفا لأنتي كوفيتش. (27.11.2019)

60 يورو "من أجل 60؟" إنها مبادرة أطلقها ناد ألماني عريق يمتلكه مستثمر عربي ليتبرع المشجعون للاعبي الفريق للقيام بمعسكر تدريبي شتوي. ويختلف المستثمر مع وجهة نظر الإدارة، وفي حين مدح جمهور بايرن، انتقد بشدة جمهور فريقه. (29.11.2019)

 وبعدما بدا أن لايبزيغ في طريقه إلى فوز سهل، بعد تقدمه بثلاثة أهداف في الدقائق الـ26 الأولى، بأهداف سجلها باتريك شيك ومارسيل زابيتسر و تيمو فيرنر، إلّا أن بادربورن قلص الفارق في الدقيقة الـ60 عبر شتريلي مامبا، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 73 عبر كلاوس غيازولا، ما جعل الفريق قريباً من إدراك التعادل قبل أن تنتهي المباراة. وبهذا الفوز يصعد لايبزيغ إلى صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) مؤقتاً.

من جهة أخرى، لم ينجح بايرن ميونخ في منافسة لايبزيغ على صدارة الدوري، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام باير ليفركوزن، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت وانتهت بخسارته 1-2. وتقدم ليفركوزن بهدف سجله ليون بايلي في الدقيقة 34، ليعززه بهدف ثان في الدقيقة 35. 

 ووقف لوكاس هراديكي، حارس مرمى ليفركوزن، سداً منيعاً أمام هجمات بايرن ميونخ وأنقذ فريقه من عدد كبير من الفرص وكان له دور كبير في فوز فريقه. وشهدت المباراة طرد جوناثان تاه، لاعب ليفركوزن، في الدقيقة 81. وتوقف رصيد بايرن ميونخ عند 24 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة واحتل المركز السابع. وكانت هذه هي المباراة الخامسة التي يقود فيها فليك بايرن ميونخ، خلفاً لنيكو كوفاتش، في كافة المسابقات، كما أنها أول مباراة يتلقى فيها بايرن ميونخ أهدافاً.

كما تغلب بوروسيا دورتموند بعشرة لاعبين بهدفين مقابل هدف على مضيفه هيرتا برلين، في أول مباراة للمدرب الجديد يورغن كلينسمان مع فريق العاصمة. ومنح دورتموند مدربه المتعثر لوسيان فافر بصيصاً من الأمل بهذا الفوز على الرغم من خوض الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ماتس هوملز قبل الاستراحة لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان دورتموند متقدماً في ذلك الوقت بعدما سجل هدفين في دقيقتين في الشوط الأول، إذ افتتح غيدون سانشو التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يضيف تورغان هازارد الهدف الثاني. لكن في الشوط الثاني قلّص هيرتا الفارق عبر فلاديمير داريدا في الدقيقة 34. ورغم الضغط في آخر 20 دقيقة، إلّا أن هيرتا فشل في إدراك التعادل، ليتقدم دورتموند إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ويملك بايرن ميونيخ 24 نقطة قبل استضافة باير ليفركوزن في وقت لاحق من اليوم السبت.

إ.ع/ ي.أ ( د ب أ)

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    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

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    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

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    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

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    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

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    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

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    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

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    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

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    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

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    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


مختارات

نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

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