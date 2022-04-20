لايبزيغ يتخطى عقبة أونيون برلين ويتأهل لنهائي كأس ألمانيا

صعد فريق لايبزيغ إلى نهائي بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا بشق الأنفس على أونيون برلين 2 / 1 اليوم الأربعاء (20 أبريل/ نيسان 2022) في الدور قبل النهائي للبطولة.

ووضع لايبزيغ نصب عينيه أن يحقق أول لقب في تاريخه في كأس ألمانيا هذه المرة محاولا تجنب تكرار تجربتيه في النهائي في 2019 و2021 حيث خسر أمام بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ويدين لايبزيغ بفضل كبير في الفوز للاعبه إيميل فورسبيرغ الذي خطف هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

وافتتح أونيون برلين التسجيل بهدف للاعب شيرالدو بيكر في الدقيقة 25 ثم تعادل لايبزيغ بهدف أحرزه أندريه سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل فورسبيرغ هدف الفوز للايبزيغ ليهدي الفريق بطاقة التأهل.

ويلتقي لايبزيغ في النهائي المقرر يوم 21 أيار/مايو المقبل، مع فريق فرايبورغ الذي كان قد تأهل بالفوز على فريق الدرجة الثانية هامبورغ 3 / 1 أمس الثلاثاء.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)