 لايبزيغ وهامبورغ يصعدان للمربع الذهبي بكأس ألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

لايبزيغ وهامبورغ يصعدان للمربع الذهبي بكأس ألمانيا

لأول مرة منذ 72 عاماً يشهد ربع نهائي كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية. وبعدما حسم أونيون برلين صعوده للمربع الذهبي اكتسح لايبزيغ هانوفر وفاز هامبورغ على كارلسروه، ليصعد فريق من الثانية لنصف النهائي.

كونراد لايمر (27) يحتفل مع بنيامين هينريكس بعد التسجيل في مرمى هانوفر (2/3/2022)

لايبزيغ يكتسح هانوفر برباعية نظيفة ويصعد لنصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم (2/3/2022)

حجز فريق لايبزيغ مقعده في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه هانوفر 4 / صفر، اليوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار 2022) ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

مختارات

لأول مرة منذ نحو 15 عاما لن يكون بايرن ولا دورتموند في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، فبعدما خرج بايرن مبكرا، حان الدور على دورتموند وأقصي الآن بعد الخسارة أمام سان باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

للمرة الأولى في تاريخه، تأهل فريق لايبزيغ لنهائي كأس ألمانيا بعد الإطاحة بفريق هامبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسيقابل هذا الفريق الشاب في النهائي الفائز من المباراة الثانية في المربع الذهبي والتي تجمع بين بايرن وبريمن.

وتقدم لايبزغ عن طريق كريستوفر نكونكو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 67 أضاف كونراد لايمر الهدف الثالث، قبل أن يختتم أندري سيلفا رباعية لايبزغ في الدقيقة 73. يذكر أن هانوفر يلعب في الدرجة الثانية. 

هامبورغ يقلب الطاولة على كارلسروه

ولحق هامبورغ(الدرجة الثانية) بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي عقب فوزه على كارلسروه (درجة ثانية) 3 / 2 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 /2.

ونجح هامبورغ، الذي غاب عن الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا) منذ هبوطه في 2018، في العودة إلى المباراة بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ومن ثم الدخول إلى أشواط إضافية وضربات الترجيح.

وتقدم كارلسروه في الدقيقة 40 عن طريق فيليب هياسي، قبل أن يضيف فيليب هوفمان الهدف الثاني في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 52 سجل روبيرت غلاتسل هدف تقليص الفارق لهامبورغ، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل لهامبورغ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

 وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالنتيجة ذاتها، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لهامبورغ حيث فاز بنتيجة 2/3. 

لقطة من مباراة هامبورغ وكارلسروهى بكأس ألمانيا (2/3/2022)

لقطة من مباراة هامبورغ وكارلسروهى بكأس ألمانيا (2/3/2022)

يذكر أنها المرة الأولى منذ 72 عاماً التي يشهد فيها ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية. ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 أبريل/ نيسان المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 مايو/ أيار.

وكان أْونيون برلين أول من حجز معقده في المربع الذهبي، عقب تغلبه على ضيفه سانت باولي 2 / 1 أمس الثلاثاء، لم تنته بعد بعد مباراة بوخوم مع فرايبورغ. 

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

 

  • Karl Liebknecht Straße Killwilly

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    مدينة شبابية

    تشهد مدينة لايبزيغ الألمانية كثافة سكانية كبيرة ويزداد عدد سكانها 10 آلاف نسمة كل عام. ويعتبر الشباب هي الفئة الأكثر في المدينة وتضفي لمسة مرح وحيوية عليها. والسبب ربما يعود إلى جامعتها، التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في ألمانيا. وفي المدينة الكثير من المقاهي والحانات والمتاجر الجديدة التي اتخذت من أبنية المصانع القديمة مقرات لها.

  • Leipzig Westpaket Flohmarkt

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    عندما يلتقى الحديث بالقديم

    يعتبر حي "بلاغفيتس" وخاصة شارع "كارل هاينه" من الأماكن التي تجذب الشباب بكثرة. ففي هذا الحي الصناعي القديم تم افتتاح المقاهي الجديدة بالقرب من المصانع السابقة التي تمتلئ جدران مبانيها برسوم الغرافيتي. كما يقبل الشباب من الممثلين الناشئين على استئجار المكاتب والشقق الصغيرة نظراً لانخفاض أسعار الايجارات.

  • Leipzig Fahrradwerkstatt Cafe Dr. Seltsam

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    لكل مكان نكهة خاصة

    في هذا المقهى الذي يحمل اسم الدكتور "زيلتزام" أي النادر، في النهار يتم إصلاح الدراجات الهوائية، وفي المساء تتحول الورشة إلى مقهى. أما عشاق الأغاني والآلات الموسيقية فيمكنهم زيارة Club L1 للاستمتاع بموسيقى الروك، أو غيرها من أنواع الموسيقى ذات النغمات المميزة التي يتم عزفها في المقاهي والحانات وخاصة الموجودة في جنوب وغرب المدينة.

  • Stadtansicht Leipzig - Plagwitz (picture-alliance/dpa/P. Endig)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    عبق التاريخ

    تتميز مدينة لايبزيغ بكثرة المناطق الخاوية التي تسمح بالابتكار وتحقيق وتطوير الأفكار الابداعية. وتستخدم المساحات الخاوية في المباني الصناعية القديمة المهجورة التي يفوح منها عبق التاريخ لإقامة الحفلات. ولكن لا يزال هناك العديد من المباني الصناعية القديمة التي لم تستغل بعد، رغم من أنها مناطق رائعة يمكن الاستفادة منها.

  • Deutschland Rundgang durch die Leipziger Spinnerei (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    مصنع القطن يتحول لمركز فني

    من الأمثلة الشهيرة على التطوير المبتكر هو تحويل مبنى قديم لمصنع حلج الأقطان إلى أشهر مركز فني في لايبزيغ. يشمل المبنى استوديوهات وصالات لعرض الأعمال الفنية. ونظراً لاتجاهات الفن المختلفة في لايبزيغ واحتوائها على كم هائل من الأعمال الفنية، فقد تأسست فيها "مدرسة لايبزيغ الحديثة" ذات الأسلوب الواقعي الحديث، ويمثلها الفنان نيو راوخ.

  • Deutschland Paulinum der Universität in Leipzig (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    جامعة عريقة

    تعرف لايبزيغ بكثرة عدد الطلاب والدارسين فيها. كما تشتهر بأنها أحد مراكز الدراسة والبحث العلمي في شرق ألمانيا، فقد تأسست جامعتها عام 1409 وتعتبر ثاني أقدم جامعة في ألمانيا بعد جامعة هايدلبيرغ. وقد درس فيها مجموعة من عمالقة الأدب والشعر بينهم غوته.

  • Deutschland Leipziger Neuseenland (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    منجم يتحول إلى بحيرة

    مثل العديد من الدول الأوروبية، يمكنك الوصول إلى أي مكان في لايبزيغ بالدراجة، حتى البحيرات الصناعية المحيطة بالمدينة. ومن بحيراتها الشهيرة، بحيرة "كوزبودينر" التي تعد من المتنزهات الأكثر إقبالا. وكانت هذه البحيرة منجما سابقا للفحم غمرته المياه وتحول إلى بحيرة، شاطئها يعد أطول شاطئ رملي في ولاية ساكسونيا!

  • Lene Voigt Park in Leipzig Reudnitz (picture-alliance/dpa/T. Schulze)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    حدائق للاسترخاء

    في لايبزيغ حدائق ومساحات خضراء واسعة، مثل منتزهي "لين فويغت بارك" و"كلارا تستكين". وفي الصيف يقضي الشباب في المتنزهات أوقات فراغهم ويمارسون العديد من الأشطة الترفيهية مثل لعب الكرة الطائرة أو إقامة حفلات الشواء أو لمجرد التنزه أو الاستلقاء والاسترخاء.

  • Deutschland Leipzig - Gothic Wave Treffen (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    مهرجان الفنون القوطية

    في كل عام في تنقلب حدائق لايبزيغ رأساً على عقب احتفالاً بمهرجان الفنون القوطية. حيث تقدم في المهرجان فقرات تمثيلية تعبر عن الفنون القوطية، وهو الأكبر من نوعه في العالم. وفي هذا المهرجان يتوافد الآلاف من المشاركين مرتدين ملابس قديمة سوداء وفساتين من العصر الفيكتوري ويضعون الشعر المستعار وأغطية الرأس الفنية. ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها الجميع الرقص على أنغام الموسيقى الصاخبة.

  • Leipzig Band Die Prinzen

    10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ

    مدينة الموسيقى الحديثة والكلاسيكية

    تقام في لايبزيغ الكثير من الحفلات الموسيقية والغنائية سواء الحديثة مثل موسيقا البوب والروك أو الكلاسيكية، وتعتبر المدينة مسرحاً للفنون الإبداعية المفعمة بالحيوية والنشاط. والموسيقار الكلاسيكي الألماني الكبير باخ، عاش وعمل في لايبزيغ بين عامي 1723 و 1750. كما أن لايبزبغ موطن فرقة "برينزتسن/ الأمراء" التي تعد واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في ألمانيا اليوم. إعداد: اليزابيث يورك فون فارتنبرغ/ س. م



 

 

مواضيع ذات صلة

Fussball, Herren, Saison 2021/2022, DFB-Pokal Achtelfinale, FC St. Pauli - Borussia Dortmund, v. l. Axel Witsel Borussia Dortmund, Manuel Akanji Borussia Dortmund, Mats Hummels Borussia Dortmund nach dem Gegentor zum 0:2, 18.01. 2022, *** Football, men, season 2021 2022, DFB Pokal Achtelfinale , FC St Pauli Borussia Dortmund, f l Axel Witsel Borussia Dortmund , Manuel Akanji Borussia Dortmund , Mats Hummels Borussia Dortmund after conceding a goal to 0 2, 18 01 2022, Copyright: xSebastianxRäppold/MatthiasxKochx

كأس ألمانيا- فريق من الدرجة الثانية يطيح بدورتموند حامل اللقب 18.01.2022

لأول مرة منذ نحو 15 عاما لن يكون بايرن ولا دورتموند في ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، فبعدما خرج بايرن مبكرا، حان الدور على دورتموند وأقصي الآن بعد الخسارة أمام سان باولي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

FUSSBALL 1. BUNDESLIGA SAISON 2017/2018 Audi Football Summer Tour China / Singapur 2017 FC Bayern Muenchen 23.07.2017 Tag 8; Ankunft am Teamhotel in Singapur: Thomas Mueller (Mitte) schreibt Autogramme Foto: Pressefoto ULMER/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx

مولر يتحدث عن مستقبله مع بايرن وعن خطط اعتزاله 02.02.2022

ينتهي عقد الدولي الألماني توماس مولر مع فريقه نهاية الموسم المقبل، ولحد الآن لا توجد محادثات بينه وبين المسؤولين في نادي بايرن ميونيخ حول التمديد. فكيف ينظر مولر لهذا الأمر وماهي مخططاته المستقبلية؟

26.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln: Drogenspürhund Kalle schnüffelt während einer Gepäckkontrolle des Zolls am Flughafen Köln/Bonn an Koffern. (zu dpa «Die Spürnasen des Zolls: Hunde erschnüffeln Drogen an Flughäfen» vom 17.08.2018) Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

دراسة ألمانية: الكلاب تستطيع اكتشاف الإصابة بكورونا 23.07.2020

بعد تدريب استمر أسبوعا لكلاب بالجيش الألماني، تمكنت الكلاب من اكتشاف بصورة سليمة ونتائج مذهلة المصابين بفيروس كورونا المستجد. نتيجة تحتاجها المطارات والملتقيات الرياضية وغيرها للحد من انتشار كورونا.