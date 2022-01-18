لايبزيغ وهامبورغ يصعدان للمربع الذهبي بكأس ألمانيا

حجز فريق لايبزيغ مقعده في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه هانوفر 4 / صفر، اليوم الأربعاء (الثاني من مارس/ آذار 2022) ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وتقدم لايبزغ عن طريق كريستوفر نكونكو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 22. وفي الدقيقة 67 أضاف كونراد لايمر الهدف الثالث، قبل أن يختتم أندري سيلفا رباعية لايبزغ في الدقيقة 73. يذكر أن هانوفر يلعب في الدرجة الثانية.

هامبورغ يقلب الطاولة على كارلسروه

ولحق هامبورغ(الدرجة الثانية) بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي عقب فوزه على كارلسروه (درجة ثانية) 3 / 2 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 /2.

ونجح هامبورغ، الذي غاب عن الدوري الألماني الممتاز (بوندسليغا) منذ هبوطه في 2018، في العودة إلى المباراة بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ومن ثم الدخول إلى أشواط إضافية وضربات الترجيح.

وتقدم كارلسروه في الدقيقة 40 عن طريق فيليب هياسي، قبل أن يضيف فيليب هوفمان الهدف الثاني في الدقيقة 50 وفي الدقيقة 52 سجل روبيرت غلاتسل هدف تقليص الفارق لهامبورغ، قبل أن يدرك اللاعب ذاته التعادل لهامبورغ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وبعد نهاية الشوطين الإضافيين بالنتيجة ذاتها، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لهامبورغ حيث فاز بنتيجة 2/3.

لقطة من مباراة هامبورغ وكارلسروهى بكأس ألمانيا (2/3/2022)

يذكر أنها المرة الأولى منذ 72 عاماً التي يشهد فيها ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا تواجد أربعة أندية من الدرجة الثانية. ويقام الدور نصف النهائي في 19 و20 أبريل/ نيسان المقبل على أن تقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 21 مايو/ أيار.

وكان أْونيون برلين أول من حجز معقده في المربع الذهبي، عقب تغلبه على ضيفه سانت باولي 2 / 1 أمس الثلاثاء، لم تنته بعد بعد مباراة بوخوم مع فرايبورغ.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ مدينة شبابية تشهد مدينة لايبزيغ الألمانية كثافة سكانية كبيرة ويزداد عدد سكانها 10 آلاف نسمة كل عام. ويعتبر الشباب هي الفئة الأكثر في المدينة وتضفي لمسة مرح وحيوية عليها. والسبب ربما يعود إلى جامعتها، التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في ألمانيا. وفي المدينة الكثير من المقاهي والحانات والمتاجر الجديدة التي اتخذت من أبنية المصانع القديمة مقرات لها.

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10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ لكل مكان نكهة خاصة في هذا المقهى الذي يحمل اسم الدكتور "زيلتزام" أي النادر، في النهار يتم إصلاح الدراجات الهوائية، وفي المساء تتحول الورشة إلى مقهى. أما عشاق الأغاني والآلات الموسيقية فيمكنهم زيارة Club L1 للاستمتاع بموسيقى الروك، أو غيرها من أنواع الموسيقى ذات النغمات المميزة التي يتم عزفها في المقاهي والحانات وخاصة الموجودة في جنوب وغرب المدينة.

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10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ مهرجان الفنون القوطية في كل عام في تنقلب حدائق لايبزيغ رأساً على عقب احتفالاً بمهرجان الفنون القوطية. حيث تقدم في المهرجان فقرات تمثيلية تعبر عن الفنون القوطية، وهو الأكبر من نوعه في العالم. وفي هذا المهرجان يتوافد الآلاف من المشاركين مرتدين ملابس قديمة سوداء وفساتين من العصر الفيكتوري ويضعون الشعر المستعار وأغطية الرأس الفنية. ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها الجميع الرقص على أنغام الموسيقى الصاخبة.

10 أسباب تشجعك على زيارة مدينة لايبزيغ مدينة الموسيقى الحديثة والكلاسيكية تقام في لايبزيغ الكثير من الحفلات الموسيقية والغنائية سواء الحديثة مثل موسيقا البوب والروك أو الكلاسيكية، وتعتبر المدينة مسرحاً للفنون الإبداعية المفعمة بالحيوية والنشاط. والموسيقار الكلاسيكي الألماني الكبير باخ، عاش وعمل في لايبزيغ بين عامي 1723 و 1750. كما أن لايبزبغ موطن فرقة "برينزتسن/ الأمراء" التي تعد واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في ألمانيا اليوم. إعداد: اليزابيث يورك فون فارتنبرغ/ س. م





