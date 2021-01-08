 لايبزيغ ودورتموند يضيّعان فرصة تشديد الخناق على بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.01.2021

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رياضة

لايبزيغ ودورتموند يضيّعان فرصة تشديد الخناق على بايرن

فرط لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بشكل مؤقت بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ ضمن المرحلة الـ16 التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند امام ماينتس متذيل الترتيب في فخ التعادل.

لايبزيغ يفرط بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني

لايبزيغ يفرط بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني

تعادل فريق بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز (1/1) كما تعادل لايبزغ مع مضيفه فولفسبورغ (2/2) اليوم السبت (16 يناير/ كانون الأول 2020) في المرحلة السادسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه أوغسبورج 2 /صفر وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه شتوتغارت (2 /2)، وتعادل هوفنهايم سلبيا مع ضيفه أرمينيا بيلفيلد كما تعادل كولن مع ضيفه هيرتا برلين بدون أهداف.

وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، تقدم لايبزغ بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق المدافع الفرنسي نوردي موكيلي لكن المهاجم الهولندي فوتر فيجورست أدرك التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 22.

وأضاف لاعب الوسط السويسري ريناتو ستيفن الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 35 ثم تعادل ويلي أوربان للايبزغ في الدقيقة 54.

من مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز

من مباراة بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز

ورفع لايبزغ رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ المتصدر مقابل 26 نقطة لفولفسبورغ في المركز السادس. وأهدر لايبزغ بذلك فرصة اقتناص الصدارة من أنياب بايرن ميونخ الذي يلتقي مع ضيفه فرايبورغ غدا الأحد.

مختارات

وداع بايرن ميونخ لبطولة كأس ألمانيا أمام فريق من الدرجة الثانية، ربما لم يكن مفاجأة كبيرة، حسب البعض، فقد "كان الأمر متوقعا". توماس مولر اعتذر بطريقة غير مباشرة عن انفعاله على مراسلة القناة الأولى بعد المباراة.

استعاد شتوتغارت نغمة الفوز بتغلبه على مضيفه أوغسبورغ 4-1 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتعثر لايبزيغ للمرة الثانية على التوالي بعد أن خسر على ملعبه أمام دورتموند الاسبوع الماضي في الوقت الذي يدخل فيه بايرن مواجهة فرايبورغ بمعنويات منخفضة بعد خروجه من الدور الثاني لكأس ألمانيا على يد هولشتاين كيل، أياما بعد خسارته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الماضية للبوندسليغا.

وأهدر بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا بمتناول اليد على مضيفه شتوتغارت بعدما كان متقدما حتى الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع 2-1، لينتهي بالتعادل (2/2).

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 22 في المركز العاشر و25 لمونشنغلادباخ في المركز السابع.

لاعب مونشنغلادباخ زكريا خلال تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى شتوتغارت

لاعب مونشنغلادباخ زكريا خلال تسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى شتوتغارت

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم ماينز بهدف حمل توقيع ليفين اوزتونالي في الدقيقة 57 لكن المدافع البلجيكي توماس مونييه أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 73. وأهدر القائد ماركو ريوس ضربة جزاء لدورتموند في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد دورتموند إلى 29 نقطة في المركز الرابع مقابل سبع نقاط لماينز في المركز قبل الأخير.

وكان باير ليفركوزن الثالث وأحد المرشحين لمنافسة الفريق البافاري على اللقب هذا الموسم، سقط أيضا أمام أونيون برلين صفر-1 في افتتاح المرحلة الجمعة. 

إ.ع/ع.ش ( د ب أ، أ ف ب)

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