لايبزيغ فخور بإنجازه في دوري الأبطال رغم الخروج من البطولة

بعدما حالفه الحظ على مدار البطولة ليبلغ المربع الذهبي في ثاني مشاركة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تخلى الحظ أخيراً عن فريق لايبزيغ الألماني لتنتهي مسيرته الأشبه بالحلم في دوري الأبطال. وودع لايبتزيغ البطولة بالهزيمة (صفر/3)أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مساء أمس الثلاثاء (19 آب/أغسطس).

لكن بمجرد انتهاء حالة الإحباط الناتجة عن هذه الهزيمة، سيحل الشعور بالفخر مكان خيبة الأمل، لاسيما وأن الفريق شق طريقه ببراعة وعن جدارة حتى بلغ المربع الذهبي على عكس معظم التوقعات.

وفجر لايبتزيغ أكثر من مفاجأة في طريقه إلى المربع الذهبي خاصة عندما أطاح في دور الستة عشر بفريق توتنهام الإنجليزي الذي بلغ نهائي البطولة في الموسم الماضي، ثم أطاح في دور الثمانية بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني الذي بلغ نهائي البطولة ثلاث مرات سابقة في 1974 و2014 و2016.

ولكن مفاجآت لايبزيغ لم تستمر في مواجهة باريس سان جيرمان الذي أطاح بالفريق الألماني من المربع الذهبي. ولم يقدم لايبزيغ في مباراة الأمس الأداء الذي اعتاد تقديمه في المباريات الماضية والذي يعتمد على الضغط الهجومي المكثف في مواجهة منافسيه.

كما ارتكب الفريق بعض الأخطاء التي كلفته الكثير حيث ودع البطولة بثلاثة أهداف في شباكه من توقيع ماركينوس وآنخل دي ماريا وخوان بيرنات. وقال ماركوس كروشه المدير الرياضي لنادي لايبزيغ لشبكة "سكاي" التلفزيونية : "باريس (سان جيرمان) لعب بشكل رائع. ارتكبنا بعض الأخطاء مراراً. ولكن يمكن أن نشعر بالقناعة على أي حال"، وأضاف : "هذه عملية تطوير ويمكن للفريق التعلم منها. رأينا أنه يمكننا الأداء بمستوى عال وتقديم مستوانا. أنت تكتسب الكثير من الخبرة".

وتأسس نادي لايبزيغ قبل 11 عاماً مدعوماً من قبل شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، ثم ارتقى الفريق من الدرجات الدنيا في الدوري الألماني تدريجياً حتى بلغ الدرجة الأولى في 2016.

مشاهدة الفيديو 01:05 شارك ناغلسمان في موجهة معلمه توخل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3h9gu نصف نهائي أبطال أوروبا يجمع مدربين ألمانيين عملنا معاً في السابق

وبلغ الفريق المربع الذهبي في دوري الأبطال هذا الموسم علماً بأنها المشاركة الثانية فقط له في المسابقة، كما حل ثالثاً في البوندسليغا خلال الموسم المحلي المنقضي ليحجز مقعده في دور المجموعات بدوري الأبطال الموسم المقبل.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الفريق سيقترب مجدداً من النهائي. وقال يوليان ناغلسمان المدير الفني للايبزيغ : "نحن منافسون وكنا نود أن نتخذ الخطوة التالية أو حتى الخطوتين التاليتين. يجب أن نتماسك مرة أخرى ونتعامل مع المهام التالية. هناك فقط استراحة قصيرة".

ويستهل لايبزيغ الموسم المحلي الجديد 2020/2021 بمواجهة نورنبيرغ بعد نحو ثلاثة أسابيع في الدور الأول لمسابقة كأس ألمانيا.

وأضاف ناغلسمان: "طالبت اللاعبين بإلقاء خيبة الأمل خلف ظهورهم". وتقبل حارس المرمى بيتر غولاكسي اللوم على الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في مباراة الأمس، والذي بدأه الحارس فعلياً بتمريرة سيئة، لكنه قال أيضاً إنه من الواضح جداً أنه من الصعب تحقيق مفاجأة أخرى. وأضاف : "يمكن أن نشعر على الفور أنهم كانوا أفضل من أتلتيكو. نحن فخورون ببلوغ الدور قبل النهائي ونشعر بخيبة أمل للخسارة. أردنا جميعاً أن نصل للنهائي. ربما في غضون أيام قليلة يمكننا أن نفخر بما أنجزناه".

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)