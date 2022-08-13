 لايبزغ يتعادل مع كولونيا بهدفين لكل منهما في البوندسليغا | DW الأخبار | DW | 14.08.2022

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DW الأخبار

لايبزغ يتعادل مع كولونيا بهدفين لكل منهما في البوندسليغا

في إطار مباريات الأسبوع الثاني للبوندسيلغا تعادل لايبزغ مع كولونيا بهدفين لكل منهما. سجل العائد تيمو فيرتر هدف فريقه الأول ولكنه لم يستطع تغيير دفة المباراة.

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