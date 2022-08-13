لايبزغ يتعادل مع كولونيا بهدفين لكل منهما في البوندسليغا

بعد "عامين رائعين" في تشيلسي .. تيمو فيرنر يعود إلى لايبزغ

وقع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر عقداً مع فريقه السابق لايبزغ قادماً من تشيلسي. ويستمر العقد لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب. ومدرب المانشافت سعيد بعودته للبوندسليغا.