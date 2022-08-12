لايبزغ يتعادل مع كولونيا بهدفين لكل منهما في البوندسليغا

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في إطار مباريات الأسبوع الثاني للبوندسيلغا تعادل لايبزغ مع كولونيا بهدفين لكل منهما. سجل العائد تيمو فيرتر هدف فريقه الأول ولكنه لم يستطع تغيير دفة المباراة.
وقع اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر عقداً مع فريقه السابق لايبزغ قادماً من تشيلسي. ويستمر العقد لمدة أربعة أعوام حتى عام 2026، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب. ومدرب المانشافت سعيد بعودته للبوندسليغا.
نجا فريق شالكه العائد إلى دوري الأضواء الألماني بأعجوبة من فخ مونشنغلادباخ وفرض عليه التعادل في الوقت بدل الضائع. كما حقق فريق كولن تعادلا ثمينا مع لايبزيغ واحتل المركز الثاني مناصفة مع غلادباخ.
في استفتاء الصحفيين الرياضيين الذي تجريه مجلة "كيكر" الألمانية، تم اختيار كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيغ كأفضل لاعب في ألمانيا في العام الحالي، فيما اختيرت ليا شولر لاعبة بايرن كأفضل لاعبة وكريستيان شترايش كأفضل مدرب.
قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ترشح لكم DW هذه النجوم الإفريقية العشرة لمتابعة مسيرتها الكروية خلال المنافسات.
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